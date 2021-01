Weiger de keizerlijke duim van de digitale oligopolisten...

Door Donald Trump te bannen spelen onlineplatformen de ultieme morele instantie die keizerlijk beslist over goed en kwaad en over digitaal leven of dood. Dat kunnen maatschappelijk geëngageerde ondernemers niet laten passeren, in het belang van onze democratie.

Volgens diverse bronnen brengen we gemiddeld meer dan twee uur per dag op sociale media door. De conglomeraten Facebook (eigenaar van Facebook, Instagram en WhatsApp), Alphabet (Google, YouTube) en Twitter nemen daarvan het merendeel voor hun rekening en vormen zo een feitelijk oligopolie dat ruim 65 procent van de wereldbevolking rechtstreeks en dagelijks bereikt. Een bereik en een concentratie van die omvang van enkele privéspelers is uniek.

Terwijl we met zijn allen huiveren als de overheid bij de strijd tegen Covid-19 informatie wil verzamelen over onze contacten en verplaatsingen, zetten we de deur wijd open voor een veel ingrijpender overdracht van persoonlijke gegevens aan de socialemediaplatformen. De lokroep van gratis gepersonaliseerde diensten in ruil voor privacy werkt klaarblijkelijk aanstekelijker dan het bod van de overheid voor een betere volksgezondheid in ruil voor een beperkte inkijk in ons reilen en zeilen.

To be or not to be

Een digitaal profiel en een dito uitlaatklep zijn voor veel mensen een kwestie van ‘to be or not to be’ geworden. Identiteit wordt bepaald door hun succes op sociale media, gemeten naar aantallen volgers, likes en reacties. In deze tijden van fysieke lock-up is dat zelfs de enige manier om nog van tel te zijn.

Iemands digitale stem smoren kan je dan ook vergelijken met de digitale variant van beslissen over leven of dood. In een religieuze maatschappij is die macht voorbehouden aan God, in onze westerse democratische seculiere maatschappij tot voor kort aan het samenspel tussen de wetgevende, rechterlijke en uitvoerende macht.

Amerikaanse president

Een select clubje privébedrijven, die al lang niet meer gevat kunnen worden door een individueel land, heeft die rol overgenomen. Het beste bewijs is dat ze zonder blikken of blozen de machtigste man ter wereld, de president van de Verenigde Staten, het recht op digitaal spreken ontnomen hebben (hoe terecht die beslissing ook moge geweest zijn).

De digitale oligopolisten beslissen zonder democratisch mandaat en zonder democratische controle over het digitale leven van mensen. Het is het alternatief van de keizerlijke duim van destijds.

Het nieuwe oligopolie van Facebook, Alphabet en Twitter is erop gericht winst te genereren door adverteerders toe te laten gepersonaliseerde advertenties te plaatsen bij gebruikers. De oprichters en managers zijn ongetwijfeld bovengemiddeld competent in data engineering, artificiële intelligentie en digitale marketing. Nu komen ze echter in een positie waar ze zonder democratisch mandaat en zonder democratische controle beslissen over het digitale leven van mensen. Het is het alternatief van de keizerlijke duim van destijds.

Aldus hebben we ongewild niet enkel onze privacy maar ook onze democratische vrijheid opgegeven. Die is overgedragen aan privéspelers die aan democratische controle ontsnappen en zich boven de rechterlijke en uitvoerende macht plaatsen. Dat lijkt me een brug te ver.

Debat

Er is een maatschappelijk debat nodig. Is het oligopolie opbreken een oplossing? Het idee wint steeds meer veld, en het zou alvast vermijden dat in de toekomst bijvoorbeeld EU-leiders monddood gemaakt worden door privébedrijven uit de VS.

De toenemende polarisatie wordt daardoor echter niet noodzakelijk ingeperkt. Of willen we een morele instantie oprichten om ethische beslissingen op te leggen en uit te voeren, en zo ja, hoe geven we dat concreet gestalte? Gezien de internationale dimensie lijkt een internationale oplossing aangewezen, naar analogie met instanties als het Internationaal Gerechtshof in Den Haag of de Verenigde Naties in New York.

Bedrijfswereld

Misschien biedt de huidige reflectie over maatschappelijk verantwoord kapitalisme en ethisch verantwoorde corporate governance een goede basis voor een diepgaand debat in de bedrijfswereld? Of willen we het houden op een ‘ethisch appel’ aan de sociale media om zelfregulering toe te passen en met eigen voorstellen te komen?

Mij lijkt het onafwendbaar dat grenzen worden vastgelegd waarbinnen de sociale mediabedrijven en hun gebruikers opereren. En laat die afbakening niet over aan de oligopolisten zelf.

Meerdere oplossingen zijn mogelijk, maar het lijkt me cruciaal dat Europa in dit debat zijn stem luid laat horen en dat elke oplossing een breed gedragen democratisch draagvlak heeft. Zo niet loeren willekeur en opportunisme om de hoek.

De voorbije jaren hebben aangetoond dat de ‘onzichtbare hand’ niet volstaat voor een werkbare oplossing. We kunnen blijven toelaten dat mensen met minder goede bedoelingen ongecontroleerd en straffeloos leugens en misleidende of opruiende boodschappen verkondigen via platformen die inherent polariserend zijn en die toebehoren aan bedrijven die ontsnappen aan democratische controle. Maar ga er dan maar vanuit dat de polarisering voort escaleert. Dat kan onze voor velen vanzelfsprekende vrijheid wel eens abrupt in gevaar brengen.

Mij lijkt het onafwendbaar dat grenzen worden vastgelegd waarbinnen de sociale mediabedrijven en hun gebruikers opereren. Die afbakening overlaten aan de oligopolisten zelf, zonder democratische toetsing, lijkt een gevaarlijke keuze. Tegenstanders van het recht op vrije meningsuiting zullen maar al te gretig die weg gebruiken om anderen het zwijgen op te leggen.

Kris Vansanten

Maatschappelijk geëngageerd ondernemer en Managing Partner Quanteus Group