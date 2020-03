Wereld moet lessen trekken uit successen en fouten van Chinese corona-aanpak

Terwijl het nieuwe coronavirus zich razendsnel verspreidt in Europa, is de verspreiding afgenomen in China. Maar dat betekent niet dat alle problemen voorbij zijn.

De drastische maatregelen die China genomen heeft om het coronavirus in te dijken, werpen meer en meer vruchten af. Het aantal nieuwe gevallen in China is sterk afgenomen. Een snelle verspreiding van het virus lijkt een halt te zijn toegeroepen. Waar er tot voor kort duizenden nieuwe besmettingen per dag waren, is dat nu teruggevallen tot minder dan tweehonderd. China herademt en het dagelijkse leven komt langzaamaan weer op gang. Hoewel nog niet alle werknemers teruggekeerd zijn, hebben vele bedrijven het werk hervat, terwijl de sterk getroffen horecasector licht aan het eind van de tunnel ziet. In Sjanghai zijn de files gedeeltelijk teruggekeerd, terwijl zelfs in Wuhan het leven langzaamaan weer normaal begint te verlopen. Onder de Chinese bevolking heeft een golf van nieuw optimisme de overhand genomen. De economische ravage blijft wel enorm. Sommigen analisten denken dat de Chinese economie op kwartaalbasis voor het eerst sinds de jaren 1990 zal krimpen.

Maar dat wil niet zeggen dat het gevaar geweken is. De Chinese overheid balanceert tussen twee doelen: aan de ene kant gebruikt ze nog altijd alle mogelijke middelen om het virus in te dammen, terwijl ze tegelijkertijd met allerlei maatregelen de economie weer op gang wil trekken. De meeste Chinezen delen die ingesteldheid. Na weken van zelfopoffering en - meestal zelfopgelegde - quarantaine willen terug naar de normale gang van zaken. Wel beseft iedereen dat voorzichtigheid nog altijd geboden is. Dat leidt ertoe dat de meeste mensen nog altijd mondmaskers dragen. Openbare plaatsen waar veel mensen kunnen samenkomen, zoals treinstations of winkelcentra, worden nog altijd gemeden.

Buitenlandse reizen

Terwijl in China het aantal nieuwe besmettingen drastisch daalt, gebeurt in vele andere landen net het tegenovergestelde. Dat heeft ook gevolgen voor China. 40 procent van de nieuwe besmettingen in China komt uit het buitenland. Dat noopt de Chinese overheid ertoe maatregelen te nemen die het land moeten beschermen tegen buitenlandse besmettingen. Sinds deze week moeten bijvoorbeeld alle internationale reizigers die in Peking landen 14 dagen quarantaine ondergaan. Veel Chinezen kijken meewarig naar Europa, waar het aantal gevallen drastisch stijgt. De meesten gaan ermee akkoord dat de Chinese overheid te laat gereageerd heeft bij het begin van de uitbraak, maar ze begrijpen niet waarom veel Europese landen nog geen drastischere maatregelen genomen hebben om het virus in te dijken. Iedereen wist toch dat het zich internationaal zou verspreiden? Het gevolg is dat heel wat Chinezen buitenlandse reizen vermijden, uit vrees het coronavirus buiten China op te lopen. De meesten van mijn vrienden en zakenrelaties gaan ervan uit dat China binnen enkele weken een van de veiligste plaatsen ter wereld gaat zijn.