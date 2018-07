Westen negeert wat technologie wil

De technologische vooruitgang heeft nood aan maatschappijen die zich met de hele wereld verbinden via handel en openheid voor talent en die in staat zijn een gemeenschappelijk doel na te streven. Daar gaat het in het Westen de verkeerde kant mee uit.

Door Ricardo Hausmann, hoogleraar economie aan Harvard University

De technologie wordt vaak verantwoordelijk gesteld voor de sociale malaise die de opkomst van antisysteempartijen voedt. Maar wat met de causale pijl in de omgekeerde richting, van de maatschappij naar de technologie? In een wereld waarin de technologische vooruitgang grote voordelen in petto heeft, bepaalt de capaciteit om te leveren ‘wat de technologie nodig heeft’ welke landen afstevenen op succes en welke de weg opgaan van de Spaanse, Portugese of Ottomaanse imperiums uit het verleden. Vandaag moet het Westen daar bezorgder over zijn dan China.

Technologie is niets anders dan drie vormen van kennis: kennis ingebed in instrumenten en materialen, gecodificeerde kennis in recepten, protocollen en handleidingen en impliciete kennis of knowhow in ons brein. We kunnen meer tools, gadgets, boeken, handleidingen of meer documenten op het web bezitten, maar we kunnen op individueel niveau niet nog meer kennis in onze hersenen proppen. Opdat technologie zou kunnen groeien, moet ze verschillende stukken kennis opslaan in verschillende breinen. Maatschappijen verslimmen niet omdat meer mensen elk apart meer weten, maar omdat ze elk verschillende dingen weten.

Populistische krachten negeren vandaag wat de technologie vraagt. Ze doen dat niet ongestraft.

Nadat verschillende stukjes kennis in verschillende breinen opgeslagen zijn, moet je die stukjes opnieuw bij elkaar brengen om die knowhow te kunnen gebruiken. Geen wonder dat er vandaag amper renaissancemensen zijn en dat het aantal auteurs per wetenschappelijke publicatie of patent zo snel is toegenomen.

Een van de trucs van de technologie om te groeien is modularisering. Als de componenten van een product zodanig kunnen worden gecompartimentaliseerd dat verschillende teams elk apart goed zijn in één module en enkele teams in het assembleren van die modules heeft elk team apart minder kennis nodig en weten ze allemaal samen misschien meer.

Chili is de grootste producent van lithium en het Japanse bedrijf Panasonic is de grootste maker van lithiumionbatterijen, maar het Chinese BAIC is de grootste producent van elektrische wagens. Het Amerikaanse Tesla mag dan bewonderenswaardig zijn, tegen 2025 wordt verwacht dat er in Europa en China tien keer meer elektrische wagens rijden dan in de VS, die ook achterlopen in het aantal laadstations.

Dat voorbeeld illustreert dat elke module in de waardeketen profiteert van zijn verbinding met andere modules elders in de wereld. Modulariteit creëert een andere logica dan die van de schaalvoordelen. Elektrische wagens profiteren van innovaties in de mijnbouw en de batterijproductie, eender waar die gebeuren. Wie innoveert, wil verbinding maken met de plaatsen waar die innovaties gebruikt worden.

Turbomotor

Een jumbo bestaat uit miljoenen onderdelen. Innovaties in elke component hebben belangrijke gevolgen voor het ontwerp en de efficiëntie van het vliegtuig. Zo kan 3D-printen het aantal onderdelen voor turbomotoren aanzienlijk verminderen, en dus ook hun gewicht en hun brandstofverbruik. Maar daarvoor moeten innoverende bedrijven verbinding maken met producenten elders.

Nu president Donald Trump de immigratie inperkt, plaatst Canada in Silicon Valley reclameborden met de slogan ‘Visumproblemen? Denk aan Canada’

Het fnuiken van de vrijhandel brengt net het omgekeerde teweeg. Daarom waarschuwde Airbus onlangs ook voor de zware negatieve gevolgen van de brexit voor de Britse luchtvaartsector. Modularisering vraagt talent dat je eender waar ter wereld moet kunnen aanboren. In Silicon Valley is meer dan de helft van de STEM-werknemers (wetenschap, technologie, engineering, wiskunde) van vreemde origine en minder dan een vijfde is in Californië geboren. Nu president Donald Trump de immigratie inperkt, plaatst Canada in Silicon Valley reclameborden met de slogan ‘Visumproblemen? Denk aan Canada’.

Veel technologieën hebben ingrediënten nodig die enkel geleverd kunnen worden buiten de markt, en daar speelt de overheid een cruciale rol. Neem de hogesnelheidstrein. Geen enkel bedrijf kan een spoorlijn bouwen zonder toestemming van en samenwerking met de overheid. West-Europa heeft meer dan 14.000 kilometer hogesnelheidslijnen en China meer dan 25.000. De VS heeft 56 kilometer, op een stukje dat minder dan 8 procent van de afstand tussen Boston en de hoofdstad Washington dekt. De reden is evident: het gaat om een technologie die net als de elektrische wagen een maatschappelijke beslissing vergt en een overheid die die keuze mogelijk maakt.

Zware prijs

Technologie heeft een maatschappij nodig die openstaat voor handel en talent. Alleen dan kan je de voordelen van modularisering benutten. Die maatschappij moet bovendien een gedeeld gevoel van doelgerichtheid ontwikkelen, diep en sterk genoeg om te verzekeren dat de overheid de publieke goederen verschaft die nieuwe technologieën nodig hebben. De eerste vereiste wordt vergemakkelijkt door een maatschappij die haar lidmaatschap breder en inclusiever maakt. De tweede vereiste door een dieper en zinvoller gevoel van lidmaatschap bij mensen.

Maatschappijen die de technologie niet kunnen of willen geven wat ze nodig heeft betalen in een competitieve wereld een zware prijs

Het is niet gemakkelijk om die attitudes aan te kweken. Je hebt geen etnisch maar een civiel gevoel van nationaliteit nodig. Daarom zijn niet alleen waarden de inzet van de beleidsdebatten in het Westen. Maatschappijen die de technologie niet kunnen of willen geven wat ze nodig heeft betalen in een competitieve wereld een zware prijs.

Het Spaanse Rijk koos er op het einde van de 15de eeuw voor de Joden en de Moren te verdrijven. Het probeerde tevergeefs zijn intolerantie ook op te dringen aan de Lage Landen in de 16de eeuw. Na een bloedige 80-jarige onafhankelijkheidsoorlog verrezen de Nederlanden als een baken van verdraagzaamheid en trokken ze enkele van de grootste talenten in Europa aan, zoals Descartes en Spinoza. Het verbaast niet dat het in de 17de en 18de eeuw het rijkste land ter wereld werd.