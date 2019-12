Wetsvoorstel over laattijdige betalingen is knoeiwerk...

De wetgever wil de schuldindustrie aanpakken. Dat is zijn goed recht, maar nog geen vrijgeleide voor in elkaar geflanste wetgeving.

Het parlement stemt vandaag over een wetsvoorstel dat de consumenten beschermt tegen de uitwassen van de schuld industrie. Het moet een einde maken aan de torenhoge bijkomende kosten voor consumenten die hun factuur niet tijdig betalen. De Kamercommissie Economie schaarde zich achter de tekst, een samenraapsel van eerdere voorstellen.

Meerdere bepalingen in het wetsvoorstel roepen vragen op. Het wil de intresten en het schadebeding bij niet-tijdige betaling van een factuur aan banden leggen, met een verplichting om enkel de ‘werkelijke kostprijs’ van de laattijdige betaling in rekening te brengen. Het vooraf forfaitair vastleggen is niet meer mogelijk, wat het einde betekent van het klassieke schadebeding.

Hebben de parlementsleden wel stilgestaan bij de discussies over de bewijswaarde van die ‘werkelijke kosten’? Het is maar de vraag of die discussies de consument altijd ten goede komen. Bovendien mogen die werkelijke kosten in principe niet meer bedragen dan 10 procent (voor facturen tot 5.000 euro). Het is verbazend dat over dat principiële punt zo weinig debat is gevoerd.

Algemeen uitstel

Het wetsvoorstel stipuleert ook dat een consument die een factuur ontvangt minstens 20 werkdagen de tijd moet krijgen om die te betalen. Daarna volgt alleen een kosteloze betalingsherinnering en krijgt de consument een bijkomende respijttermijn van tien dagen. Pas dan is een ingebrekestelling mogelijk en krijgt de consument vijftien dagen om een afbetalingsplan voor te stellen. De wetgever legt ook vast dat de factuur binnen de zeven dagen na de factuurdatum moet worden verzonden.

Uit de toelichting bij de amendementen die het wetsvoorstel vormen, blijkt dat het niet de bedoeling is een algemeen uitstel van betaling toe te kennen. Toch heeft de wet een zeer breed toepassingsgebied. Ze geldt voor ‘de betaling van schulden door een consument aan een onderneming’ en als een consument een factuur krijgt of zou moeten krijgen. Ze is dus van toepassing als een consument voor 10 euro ballonnen koopt in een groothandel, maar ook als de herstelkosten van de auto of de centraleverwarmingsketel meer dan 125 euro bedragen. In die gevallen kan de consument sowieso 30 dagen wachten met betalen. Verdiende deze kwestie niet eerst een breder debat?

De wetgever wil de ‘schuldindustrie’ aanpakken. De incassobureaus liggen al langer onder vuur, maar dit wetsvoorstel richt zich ook tot advocaten. Zijn daar dan misbruiken vastgesteld die zoveel wantrouwen rechtvaardigen? Volgens het voorstel zijn advocaten persoonlijk aansprakelijk als ze bij een betalingsverzoek een bedrag vorderen dat de werkelijke schade door niet-betaling overtreft.

Wat is de volgende stap? Strafpleiters verantwoordelijk stellen voor wat hun cliënten hebben mispeuterd?

Het is ook de bedoeling ambtenaren van lokale en federale politie bevoegd te maken om inbreuken vast te stellen. Stelt u het zich even voor: de wijkagent die een advocatenkantoor binnenstapt om een proces-verbaal te maken voor het aanrekenen van een verkeerde intrestvoet. Kan het surrealistischer? Is het echt doordacht om een advocaat persoonlijk aansprakelijk te stellen voor wat hij namens zijn cliënt vordert? Wat is de volgende stap? Een parlementslid dat een voorstel indient om strafpleiters verantwoordelijk te maken voor wat hun cliënten hebben mispeuterd?

Daarnaast mogen advocaten op hun briefpapier geen ‘representatieve tekens van het beroep’ gebruiken. Kan iemand uitleggen wat dat precies betekent? De wetgever schijnt dat in ieder geval te weten. Hij preciseert dat het gaat om ‘bijvoorbeeld de weegschaal van Vrouwe Justitia’. Het is meteen een nieuwigheid in de wetgeving: een definitie aan de hand van een voorbeeld.