Who save the world? Girls!...

Op zijn Gender Day wil de klimaattop COP27 de rol van de vrouw bij de aanpassing aan de klimaatverandering belichten. Maar hoe, als een minderheid van de deelnemers vrouw is?

Ik verslikte me in mijn kopje koffie bij het openslaan van de krant. Mijn blik viel op de groepsfoto van de wereldleiders die zich verzamelen in Egypte voor de klimaattop COP27. Een grote groep mannen van alle uithoeken van de wereld. Maar het is met een vergrootglas zoeken naar één enkele vrouw. Het is een problematische situatie die me nauw aan het hart ligt. Als CEO van een techstart-up zit ik dagelijks als enige vrouw in een vergaderzaal tussen de mannen. Dat wringt. Want waar zijn al die getalenteerde, gedreven vrouwen?

Niet alleen vertegenwoordigen vrouwen de helft van de wereldbevolking, ze dragen ook nog eens een onevenredig grote last van de negatieve gevolgen van klimaatverandering.

Is dit een probleem? Ja. Het is zelfs een wereldgroot probleem. Zeker als het over duurzaamheid gaat. Gendergelijkheid aan de top is belangrijk omwille van verschillende redenen. Voor mij als voorzitster van Women on Board, een organisatie wier bestaansreden gestoeld is op het engagement om getalenteerde vrouwen in raden van bestuur te laten zetelen, is dat zo logisch dat het geen argumentatie meer behoeft.

Het is zonde vrouwelijk talent te verspillen, zowel voor de vrouwen zelf als voor de organisatie of het bedrijf waarvoor ze een enorme meerwaarde kunnen betekenen. Laat staan als we het over een thematiek hebben als klimaatverandering en de toekomst van onze aarde. Niet alleen vertegenwoordigen vrouwen de helft van de wereldbevolking, ze dragen ook nog eens een onevenredig grote last van de negatieve gevolgen van de klimaatverandering. Getalenteerde, ervaren vrouwen mee aan tafel hebben om het klimaatbeleid uit te tekenen moet een vanzelfsprekendheid zijn op de COP27.

Gaëlle Helsmoortel is de CEO van Dgenious en de voorzitster van Women on Board, dat vrouwen begeleidt naar de top.

Hoe gaat COP27 dat doen, als een minderheid van de deelnemers vrouw is?

Maar er is nog een extra factor die maakt dat de aanwezigheid van vrouwelijke bestuurders zo essentieel is als het over duurzaamheid gaat. Een recente studie van The Sustainability Board Report en Egon Zehnder ziet een positief verband tussen genderdiversiteit en de inzet voor duurzaamheid. Vrouwelijke bestuurders blijken 60 procent meer geëngageerd op het vlak van duurzaamheid, maken 24 procent vaker dan hun mannelijke collega’s deel uit van een duurzaamheidscomité en zijn in die comités ook 22 procent meer geëngageerd op het vlak van duurzaamheid dan hun mannelijke collega’s. Dit onderzoek vond plaats bij ‘s werelds grootste 100 beursgenoteerde bedrijven, maar is ongetwijfeld door te trekken naar andere vormen van organisaties en beleid.

Girls

Met andere woorden, en met een kleine knipoog naar de feministische zangeres Beyoncé: ‘Who save the world? Girls!’ Maar dan moeten ze wel mee aan tafel zitten. Vrouwen moeten gemotiveerd zijn, zich durven te tonen en gezocht en geselecteerd worden. ‘De rol van vrouwen bij de aanpak van alle aspecten van de klimaatverandering is centraal, cruciaal en onmisbaar', zegt het secretariaat van het Klimaatverdrag in zijn genderrapport. ‘Hoewel de afgelopen jaren enige vooruitgang is geboekt, moet het genderperspectief verder worden uitgewerkt om volledig te worden geïntegreerd in de processen voor het formuleren en het uitvoeren van beleid en maatregelen op het terrein.’

Vrouwen moeten mee aan tafel zitten, ook als het gaat over harde onderwerpen als strategie, economie en technologie. Alleen zo kunnen we echt een verschil maken voor de duurzaamheid.

De COP27 komt van ver. Sinds 2013 wordt de gendersamenstelling van de in het kader van het Klimaatverdrag opgerichte organen verzameld en gepubliceerd. Gisteren, op Gender Day, stond te lezen dat de vertegenwoordiging van vrouwen in elf organen is toegenomen. Van de 17 organen tellen er nu zeven meer dan 40 procent vrouwen. Maar er zijn enkele slechte leerlingen in de klas die stranden op 20 procent of zelfs maar 10 procent vrouwen. Een daarvan is - en dat verbaast mij niet - het uitvoerend comité voor technologie.

Het probleem blijkt ook uit een analyse van de spreektijd en de inhoud in verhouding tot het geslacht van de spreker. Er zijn minder vrouwelijke sprekers in vergaderingen over financiële en technische kwesties. Daaruit blijkt dat er een verband bestaat tussen het geslacht van de sprekers in een vergadering en de onderwerpen die traditioneel meer met dat geslacht worden geassocieerd.