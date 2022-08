Wie geeft een stem aan het vak economie?...

Het vak economie moet meer gestimuleerd worden.

Mijn hart als econoom bloedt als ik de interesse in het vak economie zie afkalven. Ik kan maar niet geloven dat uitgerekend in de wereld van vandaag met stijgende prijzen, inflatie en de vrees voor een recessie economie als vak steeds minder kan boeien. Volgens mij stimuleren we leerlingen met talent voor die richting te weinig ze te volgen. We moeten het vak economie meer stimuleren.

De cijfers liegen er niet om. De Vlaamse Gemeenschap maakte vlak voor het nieuwe schooljaar het aantal diploma’s bekend dat in 2021-2022 behaald werd: 56.500.

Bovenaan prijkt een mooie stijging voor het aantal diploma’s wetenschap en wiskunde. Logisch, ons onderwijs zet er terecht op in om leerlingen warm te maken voor die STEM-richting. Met lede ogen zie ik in datzelfde rapport hoe het aantal economische diploma’s dit jaar afkalft: van 4.777 in 2012 naar 4.505 voor Economie-Moderne talen, van 1.198 naar 1.075 voor Economie-Wiskunde.

Die spijtige evolutie zie ik ook voor mijn eigen ogen gebeuren. Regelmatig geef ik gastcolleges, aan de PXL Hogeschool, aan de Universiteit Gent, aan de UCL in Louvain-la-Neuve. Je kan er niet naast kijken dat elk jaar minder economiestudenten in de aula zitten. Dat is ook een logisch gevolg van het dalende aantal diploma’s in de richting economie.

De economische profielen op onze arbeidsmarkt zijn de lijm in onze samenleving.

Inflatie, handelsoorlogen, een dreigende recessie… Vandaag hebben we meer dan ooit economisch geschoolde mensen nodig. Mensen die begrijpen hoe een economie in een crisis belandt en er weer uit raakt. Om de grote toekomstige uitdagingen aan te pakken hebben we ondernemers nodig met voldoende economische bagage om innovatieve ideeën te koppelen aan rendabele businessmodellen. Maar ook voor werknemers is een stevige dosis economisch inzicht vandaag onmisbaar.

De toegevoegde waarde van economie op de schoolbanken gaat voor mij bovendien verder. De economische profielen op onze arbeidsmarkt zijn de lijm in onze samenleving. Zonder hen geen cohesie, zonder hen geen begrip van waarheen de samenleving evolueert of zou kunnen evolueren. Economische wetenschappers zijn menswetenschappers met een financiële en technische touch. Met die profielen helpen we bij de kredietverzekeraar Atradius elke dag de economie draaiende te houden, in goede en in slechte dagen.

STEM-richtingen

Ik ben er zeker van dat er genoeg studenten rondlopen met economische competenties. Met bewondering zie ik hoe ons onderwijs en onze samenleving studenten steeds meer warm weten te maken voor STEM-richtingen. Die inhaalbeweging was nodig. Zo wil ik er ook een voor economie. In de discussies over de tanende onderwijskwaliteit hoor ik veel pleidooien voor andere en betere wiskundelessen. Die worden gecounterd door mensen die een lans breken voor extra aandacht voor het taalonderwijs. Maar in dat debat lijk niemand het op te nemen voor het vak economie.

Het onderwijsdebat is geen zero sum game, het ene vak hoeft niet ten koste van het andere te gaan.

Het onderwijsdebat is geen zero sum game, het ene vak hoeft niet ten koste van het andere te gaan. Laat kinderen en jongeren hun talenten ontdekken en stimuleer die. We hebben ze allemaal nodig: de STEM-genieën, de talenknobbels en de jongeren met aanleg voor economie en bedrijfsvoering.