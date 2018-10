Wie gelooft België nog over de begroting?

Dat premier Michel kritische geluiden over de begroting wegzet als fake news tovert de harde cijfers niet weg. Wie moeten we geloven: het IMF, het Planbureau, de Hoge Raad van Financiën, het monitoringcomité, de OESO, de Europese Commissie, die allemaal hetzelfde zeggen? Of de regering?

Door Hendrik Bogaert, Kamerlid en begrotingsspecialist CD&V

Het houdt niet op. België mag zijn begroting weer gaan uitleggen bij de Europese Commissie. En het verkeert in slecht gezelschap, want ook Italië, Frankrijk, Portugal en Spanje krijgen harde vragen. De Londense City gaf deze landen de oneerbiedige naam ‘Club Med-landen’.

En België staat daar nu bij. De Scandinavische landen en ook Nederland en Duitsland hebben allang hun schaapjes op het droge: hun begroting is in orde.

Schermvullende weergave Hendrik Bogaert. ©BELGA

Hoe komt het dat België zich opnieuw in de verkeerde kolom bevindt? De situatie is pijnlijk voor deze centrumrechtse regering. Die zou in ruil voor het verzaken aan een staatshervorming de puntjes op de i zetten op het vlak van de begroting en het sociaal-economische beleid.

Het voortdurende gehakketak met eerbiedwaardige instellingen zoals het monitoringcomité, het IMF, het Planbureau, de Hoge Raad van Financiën en de Nationale Bank van België doet de reputatie van deze regering geen goed.

Fake news

Dat de premier van ons land over kritische journalisten en parlementsleden zegt dat ze er niets van kennen en fake news verspreiden, verandert niets aan de cijfers. Het is ook gevaarlijk, aangezien de politieke partijen straks hun programma’s voor de verkiezingen van mei volgend jaar samenstellen. Als de indruk wordt gewekt dat het tekort bijna weggewerkt is, zullen er opnieuw meer onbetaalbare beloftes worden gepland. Terwijl het overheidsbeslag in België nog altijd bijzonder hoog is in vergelijking met veel andere Europese landen met vergelijkbare sociaal-economische modellen.

Deze regering met haar unieke samenstelling wil ik ook na de verkiezingen graag steunen. Ze heeft een mooi palmares van hervormingen, waaronder de verlaging van de vennootschapsbelasting. Maar er is nog veel werk op de plank. We zijn niet eens halfweg.

De Scandinavische landen en ook Nederland en Duitsland hebben allang hun schaapjes op het droge: hun begroting is in orde.

Wat zijn de grote lijnen van een volgende centrumrechtse regering die ons land wel financieel op orde zet? De overheidsdiensten verdienen een echt redesign, dat efficiënter en goedkoper werken mogelijk moet maken. Sterke en slanke overheidsdiensten en zware investeringen in goed gerund openbaar vervoer kunnen ons land erbovenop helpen.

De pensioenhervorming moet meer de notie van vrijheid naar voren brengen. Verplicht werken tot 62 jaar, dus brugpensioen afschaffen, en dan iedereen vrij laten. We zullen er versteld van staan hoeveel mensen ervoor kiezen spontaan langer te werken en een werkbonus van enkele honderden euro’s extra per maand te verdienen. In Zweden werkt meer dan 77 procent van de mensen van 55 tot 64 jaar.

De werklozen kunnen het best maandelijks worden gecoacht, opnieuw zoals in Zweden. Dankzij maandelijkse opvolging en steun kunnen meer mensen naar de bedrijven geleid worden, die smeken om meer arbeidskrachten. Enkel door het verhogen van het aantal mensen die aan het werk zijn, door werk aanlokkelijker te maken, kunnen we de begrotingsproblemen fundamenteel aanpakken. Dus niet met arbeidsduurvermindering en een belasting van onze al plat belaste economie.

Deze regering heeft een mooi palmares van hervormingen, maar we zijn niet eens halfweg.

Een gedoseerd migratiebeleid is een volgende pijler. Als een Afrikaans land 1.000 ingenieurs per jaar opleidt, zou het dan moreel te verdedigen zijn dat we er 500 naar Europa laten komen? We worden nu al beschuldigd van het stelen van grondstoffen, waarom zouden we dat dan doen met de human resources?

Volgende ploeg

De volgende regeringsploeg mag gerust dezelfde politieke samenstelling hebben als de huidige. Maar hopelijk hangt ze door een betere ploegsamenstelling beter aan elkaar. In een optimaal scenario laten de coalitiepartners elkaar scoren en vertellen ze de bevolking de waarheid. Als de mensen de waarheid horen en voelen, zijn ze zeker bereid om mee aan de kar te trekken.

Geen imagoschade meer voor ons land omdat we er wat de begroting betreft de kantjes af lopen en verzanden in oeverloze en stijlloze discussies

Op naar de groep van landen waar we, gezien onze werkkracht, talenkennis en geografische ligging, thuishoren. Geen imagoschade meer voor ons land omdat we er wat de begroting betreft de kantjes af lopen en verzanden in oeverloze en stijlloze discussies.