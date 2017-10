Wie moeilijk talent vindt heeft niet goed gekeken

Nog te weinig bedrijven werken samen met maatwerkbedrijven, die in Vlaanderen 17.330 werknemers met een handicap tewerkstellen. Dat mijn collega-ondernemers al dit kapitaal, al deze talenten, al deze mogelijkheden aan zich laten voorbijgaan, vind ik onbegrijpelijk.

Door Sonja Willems, algemeen directeur van Janssen Pharmaceutica Benelux en voorzitter van pharma.be.

Ik wil graag een frustratie met u delen. In mijn contacten met andere ondernemers hoor ik vaak dat ze hard op zoek zijn naar talent. ‘Courant’ talent, bedoelen ze dan. Terwijl ik dagelijks in mijn omgeving mensen zie die ‘anders’ zijn, maar die net daardoor ongelooflijke talenten bezitten die ikzelf niet heb. Talenten die vandaag onbenut blijven.

Ik roep mijn collega-ondernemers op om meer te gaan samenwerken met maatwerkbedrijven.

Dat het ook anders kan, bewijzen we met Janssen al meer dan 40 jaar. Hoog tijd dat ook andere bedrijven het op dat gebied over een andere boeg gaan gooien.

Janssen werkt al meer dan 40 jaar samen met maatwerkbedrijf Amival uit Turnhout. Maatwerkbedrijven - u misschien nog beter bekend als de beschutte werkplaatsen - bieden vandaag in Vlaanderen werk op maat aan 17.330 werknemers met een handicap. Ja, deze werknemers hebben een handicap.

Maar nee, dat betekent niet dat zij ‘werk met een handicap’ afleveren. Deze werknemers zijn experts in het repetitieve werk dat ze voor ons uitvoeren, onvermoeibaar in het constant hanteren van de meest strikte werkwijze. Meer nog: ze hebben een bijzonder talent voor kwaliteitsbewaking. Zelfs de kleinste onnauwkeurigheid ontsnapt niet aan hun aandacht.

Onlangs heb ik zelf een bezoek gebracht aan het maatwerkbedrijf waar we mee samenwerken en de nauwkeurigheid die mensen daar aan de dag legden. Volledig in lijn met de hoge standaarden die we bij Janssen zelf dag na dag nastreven.

Strikte criteria

Gezien het gebied waarin wij werken, hanteren we bij Janssen strikte criteria bij de selectie van onze partners. Kwaliteit leveren, betrouwbaarheid, flexibiliteit en constant innoveren zijn daarbij de sleutelwoorden. Het is net dat wat de maatwerkbedrijven en hun belangrijkste kapitaal, hun werknemers, ons leveren.

Dat mijn collega-ondernemers al dit kapitaal, al deze talenten, al deze mogelijkheden aan zich laten voorbijgaan, vind ik onbegrijpelijk. Ik ben ervan overtuigd dat ieder bedrijf de complexe wereld waarin we leven beter kan beheren met meer diversiteit in haar medewerkersbestand, inclusief ‘andere’ profielen.

Ik ben ervan overtuigd dat ieder bedrijf de complexe wereld waarin we leven beter kan beheren met meer diversiteit in haar medewerkersbestand, inclusief ‘andere’ profielen.

Uiteraard is het als regulier bedrijf een hele opgave om deze ‘andere’ profielen de omkadering en begeleiding te bieden die zij nodig hebben. Maar net daar zijn de maatwerkbedrijven de experts. Dankzij een voortdurende begeleiding en een doorgedreven aandacht voor competentieontwikkeling maken zij hun werknemers tot experts in hun job.

Experts met talenten die een meerwaarde kunnen bieden voor elk bedrijf , ongeacht haar grootte of de sector waarin het actief is. Vandaag kunnen we het ons echt niet meer permitteren al die 17.330 talenten te laten verloren gaan.

Zij zijn de 17.330 redenen waarom ik deze week mijn collega-ondernemers via een radiospot oproep om meer te gaan samenwerken met maatwerkbedrijven.