Wie plaveit de weg naar meer bedrijven van vrouwen?...

Zorgverplichtingen dragen fors bij aan een kleinere pool van onderneemsters. Ze maken dat hun bedrijven klein blijven of (te) traag groeien.

We naderen het einde van de tweede editie van het UCLL Female Founders Acceleratorprogramma, een traject voor onderneemsters die de kaap van 1 miljoen euro omzet ambiëren. Bij de registratie in het voorjaar benadrukten de deelneemsters dat het voor hen cruciaal was de sessies fysiek te laten doorgaan. Het is fysiek of niet, luidde het. Na twee modules waren we eraan voor de moeite en gingen we, met hun goedkeuring, noodgedwongen virtueel.

Hoe belangrijk die fysieke component was, bleek al na de eerste editie in 2019. Dat de deelneemsters niet alleen enkele uren aan de beslommeringen van hun bedrijf, maar vooral ook aan die van het eigen nest konden ontsnappen, bleek van onschatbare waarde. Online verschoof de setting van een klaslokaal naar het thuiskantoor of de woonkamer. Daar horen voor velen kinderen bij.

Ik participeerde in menig educatief webinar dit jaar, maar zag nooit een mannelijke deelnemer met de kinderen op de schoot. Een van de deelneemsters merkte die aberratie op.

‘Caring obligations’ krijgt in het net gepubliceerde rapport van het Europese WEGate - een stand van zaken over bedrijven (mede)opgericht door vrouwen - zoals vaak onvoldoende aandacht. Nochtans zijn zorgverplichtingen anno 2020 voor 16 procent van de bevraagden pre- en 33 procent van de respondenten poststart-up een barrière om een bedrijf te beginnen, blijkt uit een bevraging van onderneemsters in pre- en poststart-upfase.

Als gevraagd wordt naar de grootste uitdagingen bij het ondernemen gaan die cijfers de hoogte in. Een derde (prestart-up) tot liefst meer dan de helft van de onderneemsters (poststart-up) geeft aan zorgverplichtingen te ervaren als een belangrijke uitdaging.

Corona

Corona doet daar een schep bovenop. Zorgverplichtingen spelen niet alleen onderneemsters, maar vrouwen in het algemeen parten. Uit cijfers van de Internationale Arbeidsorganisatie blijkt dat door corona twee derde van de jobs die permanent wegvallen ‘vrouwenjobs’ zijn. Door de tijdelijke sluiting van de scholen en de opvang belandde de zorg voor kinderen grotendeels bij moeders, wat een aanzienlijke hap uit hun beschikbare werktijd neemt.

Uit een studie van McKinsey en LeanIn bleek dat een moeder op de drie overweegt haar job op te geven of haar werktijd terug te schroeven. Die cijfers hebben verstrekkende gevolgen voor de arbeidsparticipatie, financiële onafhankelijkheid en carrièrekansen, om maar te zwijgen over hun welbevinden. Naar schatting zet dit vrouwen 10 à 20 jaar terug in de tijd.

Het dit jaar verschenen rapport Funding Women Entrepreneurs van de Europese Commissie en Europese Investeringsbank rept, in tegenstelling tot het WEGate-onderzoek, geen woord over de impact van zorgverplichtingen op de groei en de financieringsbehoefte van bedrijven opgericht door vrouwen.

Uit het WEgate-rapport blijkt nochtans hoe frappant kleinschalig ‘vrouwelijke’ bedrijven zijn en dat te vaak blijven. Twee derde van de respondenten boekt minder dan 100.000 euro omzet en een hallucinante 93 procent haalt de kaap van 1 miljoen euro omzet niet.

Alle klassieke verklaringen passeren de revue: een ongelukkige sectorkeuze, een gebrek aan toegang tot netwerken en externe financiering, te weinig niet-financiële overheidssteun...

Kinderopvang

Hoezeer zorgverplichtingen leiden tot een kleinere pool van onderneemsters en tot het klein blijven of (te) traag groeien van hun bedrijven, blijft doorgaans zwaar onderbelicht. Verder dan naar de overheid kijken om kinderopvang beter te regelen komt het vaak niet. Ondanks de in normale tijden goed functionerende opvang in België oogt het aantal onderneemsters en de financiering en omvang van hun bedrijven hier niet beter dan in andere landen.

Het is te vanzelfsprekend dat de gezinszorg op het bord van moeders terecht komt.

De taak- en zorgverdeling in het gezin zijn nog te veel dode letter. Het is te vanzelfsprekend dat de gezinszorg op het bord van moeders terecht komt. Moeders vinden het zelf nog te vanzelfsprekend dat ze als eerste in lijn en om allerhande redenen instaan voor de kinderen.

Er is niets mis met moeders en onderneemsters die bewust kiezen voor het gros van de zorg voor het gezin. Problematisch wordt het als ze dat niet willen of anders willen georganiseerd zien, maar de realiteit niet volgt.

Als slechts één deelneemster aan het acceleratorprogramma de bedenking maakt dat het eigenlijk niet oké is om na te denken over en te werken aan de groei van je bedrijf met één oog op het scherm en het andere op de wieg of de woonkamer, schort er iets aan de mate waarin bedrijven opgericht door vrouwen au sérieux worden genomen. Dan rijst de vraag: wie zijn mentaliteit moet eerst wijzigen?

