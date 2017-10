Wil je spaargeld activeren, meen het dan echt

Hoe activeer je 250 miljard euro spaargeld? Niet door mensen een belastingvoordeel te geven op dividenden van ocharme 188 euro per jaar. Wel door het huidige lage rendement op spaarboekjes te benutten om het voordeelregime voor spaarboekjes volledig af te schaffen.

Door Anton van Zantbeek, advocaat bij het kantoor Rivus en professor FEB KU Leuven / FHS

Het zomerakkoord heeft al veel inkt doen vloeien over de effectentaks van 0,15% en de hervorming van de vennootschapsbelasting. De scalp die Open VLD wist binnen te rijven, de activering van het spaargeld, blijft in de luwte.

Open VLD is blij met een dode mus

Met die activering wil Gwendolyn Rutten, voorzitter van Open VLD, het succesnummer van haar illustere voorgangers Etienne Cooreman en Willy De Clerck herhalen. Toen het sparen nog meer dan 10 procent opleverde zijn zij er wonderwel in geslaagd spaarders te overtuigen om toch in aandelen te investeren. Dat succes van intussen 35 jaar geleden was te danken aan een belangrijke fiscale stimulatie.

Die oprechte fiscale stimulatie ontbreekt nu. Zelfs met de wind in de zeilen van de extreem lage rente en de hoge inflatie zal de activering een maat voor niets blijken te zijn. Het fiscaal voordeel is daarvoor gewoon te pietluttig. Zeker als je weet wat je ervoor moet doen.

Men hoopt spaargeld te activeren door iedere belastingplichtige een bedrag van 627 euro aan dividenden belastingvrij te laten ontvangen. Dat stemt overeen met een belastingvoordeel van 188 euro per jaar. Om dat lepeltje suiker te verdienen, moet je werken. Ook moet je die gekoesterde anonimiteit opgeven. De voorheffing van 30% wordt immers eerst ingehouden, waarna je die moet terugvragen in de aangifte personenbelasting. Dat bekent dus je kop boven het maaiveld steken, bewijzen verzamelen, het juiste bedrag samenstellen, de juiste code vinden en vervolgens hopen dat er geen vragen komen.

Drempel

Niemand zit daarop te wachten. Voor de honderdduizenden gepensioneerden en werknemers is de drempel te hoog. Zij krijgen nu een vooraf ingevuld belastingformulier. Het voordeel claimen is voor hen onmogelijk door de explosie aan codes op het belasting-lottoformulier. Beroep doen op een accountant kan uiteraard. Maar die moet betaald worden en dan rijst de vraag hoeveel er van dat voordeel van 188 euro overblijft.

Geen politicus durft het spaarboekje aan te pakken.

Ook de fondsenbeleggers komen niet aan het voordeel toe. Het voordeel is er enkel voor beleggers die rechtstreekse in aandelen beleggen. Het Fortis debacle indachtig durven vele kleine beleggers dat risico (terecht) niet aan. Tot slot zijn er de vermogende burgers. Maar voor hen is anonimiteit echt wel wat meer waard dan, na veel administratief gedoe, 188 euro terug te krijgen. Open VLD is dus blij met een dode mus.

Heilig huisje

Met wat politieke moed en een echte wil om het spaargeld te activeren was veel meer mogelijk geweest. Maar dan moet het heilig huisje worden gesloopt. De OESO, de Nationale Bank, academici, economen, de Europese Commissie zijn het daarover eens. Maar geen politicus durft het spaarboekje aan te pakken. Koen Geens (CD&V) heeft dat in zijn wittebroodsweken als minister gepoogd, maar werd door zowel sp.a als Open VLD radicaal teruggefloten.

De vrijgekomen budgettaire marge had men moeten inzetten om dividendinkomen aantrekkelijk te maken.

En dus blijft het spaarboekje fiscaal disproportioneel bevoordeeld. Men krijgt anoniem een belastingvrij rendement. Indien de vrijstelling op is, wordt het meerdere rendement aan amper 15% in plaats van 30% belast. Maar zelfs dat voordeeltarief is voor velen te hoog. Eenmaal de maximale vrijstelling bereikt, opent men een andere spaarrekening en geniet men nog maar eens van de vrijstelling. Overheid en banken staan die collectieve fraude oogluikend toe.

Men had het lage rendement op spaarboekjes moeten benutten om het voordeelregime volledig af te schaffen. Geen haan zou daar naar kraaien. De gereglementeerde spaarrekening zou dan gewoon belast zijn als iedere andere termijn- of spaarrekening. De vrijgekomen budgettaire marge had men moeten inzetten om dividendinkomen aantrekkelijk te maken en dus spaargeld te activeren. Dat kan door een vrijstelling of een lager tarief van roerende voorheffing. Enkel dan maakt onze economie kans dat de 250 miljard euro wordt geactiveerd.