Woon-zorgcentra hebben gesmeekt om doortastender maatregelen...

Onderfinanciering

De regering gaat met haar uitspraken ook voorbij aan de jarenlange chronische onderfinanciering van de ouderenzorg. In theorie staat de overheid in voor de financiering van het zorgforfait, dat dient om de (para)medische zorgen van de bewoner te bekostigen. In de praktijk stellen we vast dat dat zorgforfait daarvoor ontoereikend is. Daardoor wordt de rekening doorgeschoven naar de bewoners, in de vorm van een hogere dagprijs. Een woon-zorgcentrum is ook geen ziekenhuis, waardoor we inderdaad geen speciaal opgeleide verpleegkundigen hebben. Zwaar zieke patiënten worden meestal opgenomen in het ziekenhuis.