Woonkredieten verstrengen kan alleen als registratierechten dalen

Een woonlening krijgen wordt binnenkort strenger en duurder. In het kader van een ‘voorzichtig kredietbeleid’ kan je dat begrijpen. Zonder tegenmaatregelen kan het echter de Belgische vastgoedmarkt in de gevarenzone duwen. En dus moet er ook werk gemaakt wordt van een substantiële verlaging van de registratierechten.

Door Filip Dewaele, CEO van Dewaele Vastgoedgroep

De aanhoudende hoge groei van woonkredieten, de stijgende schuldgraad van de gezinnen, de toenemende risico’s van de banken en de sterke stijging van de vastgoedprijzen maken de banken zenuwachtig. De Nationale Bank wil daarom een extra kapitaalbuffer van zowat 550 miljoen euro voor hun hypothecaire kredieten. Hoe je het ook draait of keert, als de regering het voorstel van de Nationale Bank goedkeurt, zullen woonkredieten strenger én duurder worden. Want als banken extra kapitaal moeten aanleggen, zullen ze dat doorrekenen in de kostprijs van leningen. Het gevolg is dat wie het al niet zo makkelijk heeft om een woning te kopen het nog moeilijker krijgt.

Lagere registratierechten zouden ook de overheid ten goede komen

Ik ben niet tegen een voorzichtig kredietbeleid. Die voorzichtigheid heeft er immers ervoor gezorgd dat we als een van de weinige Europese landen gespaard bleven van een vastgoedcrisis. Maar laten we een kat een kat noemen: een verstrenging houdt ook een risico op schokken op de vastgoedmarkt in. Iets wat we met z’n allen niet willen. Bovendien zal het de kloof tussen wie het zich kan premitteren en wie niet alleen maar groter maken. Nog iets dat we niet willen.

In ons land zijn er twee grote groepen van mensen op de huizenmarkt: de beleggers op zoek naar meer rendement dan de rente op hun spaarboekje en Jan Modaal op zoek naar een huis. De kloof tussen beide groepen wordt almaar groter. Jan Modaal kijkt in de eerste plaats naar hoeveel hij maandelijks kan afbetalen. Als de leningen duurder worden en de interesten stijgen, kan hij minder lenen, neemt zijn budget af, en kan hij mogelijk niet meer kopen. De investeerder daarentegen ziet zijn potentieel - het aantal huurders - alleen maar toenemen.

Om die kloof te temperen en ervoor te zorgen dat mensen nog altijd een eerste, eigen woning kunnen kopen, kan je niet anders dan een strenger kredietbeleid koppelen aan een verlaging van de registratierechten. Want wie vandaag een woning van 250.000 euro koopt, moet immers nog altijd 25.000 euro registratierechten betalen. Net die laatste duizenden euro’s maken dat veel Vlamingen er nog steeds niet in slagen om een woning te kopen.

Zakken van 10 procent naar 7,5 procent zou mooi zijn, maar in Europees perspectief is dat nog altijd torenhoog

Dat Vlaams minister van Financiën Bart Tommelein (Open VLD) pleit om het klein en groot beschrijf te hervormen en zo tot een lager registratierecht te komen, is alvast een goede aanzet. Maar laten we het dan meteen grondig doen. Van 10 procent zakken naar 7,5 procent zou mooi zijn, maar in Europees perspectief is dat nog altijd torenhoog. Ik kan alleen maar vaststellen stel dat in landen als Nederland en Frankrijk de registratierechten nog lager liggen.

Het zal trouwens ook de overheid ten goede komen. Toen Vlaanderen in 2002 besliste om de registratierechten te verlagen van 12,5 procent naar 10 procent, zorgde dat niet alleen voor een boost van het aantal vastgoedtransacties maar ook voor een toename van de overheidsinkomsten.