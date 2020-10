Worden geplande faillissementen het nieuwe normaal in de coronacrisis...

Bij zowel Brantano, Mega World als Wibra is de eerste reactie de prijzen van alle producten drastisch te verlagen: -70 procent, zelfs -80 procent. Los van de gevolgen van die acties op de volksgezondheid - denk maar aan de ellenlange files die opdoken bij Brantano - beslist het bedrijf om de winkels letterlijk leeg te maken nog voor een toekomstplan is uitgewerkt.

De overheid heeft zich tot nu toe heel creatief getoond om het leven van de burger te reorganiseren in de strijd tegen het coronavirus. Diezelfde creativiteit is broodnodig wil men samen, op solidaire wijze, het virus bestrijden.

Een tweede gelijkenis in deze faillissementengolf is dat de werknemers, van wie de meesten jarenlang die bedrijven mee groot hebben gemaakt, op geen enkel moment geïnformeerd worden. Hun mening wordt niet gevraagd, terwijl werknemers met veel dienstjaren achter de teller nochtans input kunnen geven aan de curatoren. Zij willen hun jobs behouden, en zij kennen hun bedrijf.

Een ander verdacht punt van gelijkenis is de onduidelijkheid over de rode cijfers. De drie bedrijven stellen zwaar verlieslatend te zijn. Maar is dat wel zo, en is de coronacrisis daar inderdaad voor verantwoordelijk?