Wordt Huawei the spy we loved?

Door Cind Du Bois, hoogleraar aan het departement economie, management & leadership van de Koninklijke Militaire School en visiting fellow bij Itinera.

Misschien leest u deze opinie nu op uw smartphone. Dan is er ook 20 procent kans dat u dat op een Huawei-toestel doet. Deze Chinese producent is nu immers een van de drie grootste spelers op de Belgische markt, naast absolute leider Samsung en concurrent Apple.

Misschien koos u voor een Huawei wegens het ontwerp, de capaciteit, of de innovatieve technologie voor de lens. Het voornaamste aankoopmotief van veel Huawei-gebruikers is echter de prijs. In vergelijking met een iPhone X kost de gelijkaardige P20 Pro immers al gemakkelijk 200 euro minder. Op korte termijn doet u dus een niet te verwaarlozen besparing.

De ‘bescherming van ons wetenschappelijk economisch potentieel’ werd al in 2007 op de agenda gezet door het Ministerieel Comité Inlichtingen en Veiligheid. Hopelijk moeten we nu geen 10 jaar meer wachten alvorens deze strategie omgezet word in beleid

Maar wat indien u met uw nieuwe telefoon ook software kocht die al uw doen en laten volgt? Wat indien ‘men’ de berichten naar uw partner kan meelezen of via uw smartwatch mee uw stappen telt en ziet? Wat indien na een update plots al uw bankverrichtingen kunnen gevolgd en zelfs gemanipuleerd worden? Om dit alles te vermijden bent u waarschijnlijk bereid om meer dan 200 euro te betalen, toch?

Op dit moment zijn er geen keiharde bewijzen dat Huawei spioneert. Maar er wijzen steeds meer duidelijke signalen in die richting. Zo werd de financiële directeur vorig jaar gearresteerd in Canada. Deze maand nog hielden de Poolse autoriteiten een medewerker aan alsook een voormalig Pools veiligheidsofficier. Huawei blijft elke beschuldiging van spionage ontkennen, maar de lijst met verdenkingen wordt langer en de redenen tot argwaan krijgen steeds meer grond.

Doeleinden

Bovendien bestaat ook de vrees dat de spionage niet enkel financieel-economische doeleinden dient maar ook kan gebruikt worden als strategisch, geopolitiek instrument. Bij Chinese bedrijven is de band met de overheid immers nooit ver weg en Xi Jinping schuwt weinig voor de realisatie van zijn ‘Chinese dream’.

Op dit moment zijn er geen keiharde bewijzen dat Huawei spioneert. Maar er wijzen steeds meer duidelijke signalen in die richting

Huawei is daarom niet meer welkom op de Amerikaanse, de Australische en nu ook de Japanse netwerkmarkt. De Amerikaanse overheid vraagt bovendien ook aan andere landen om geen Huawei-apparatuur te gebruiken bij de uitbouw van het 5G-netwerk. Want niet enkel koopt 20% van de Belgische bevolking Chinese toestellen, ook de Belgische netwerkinfrastructuur is van Chinese makelij. Terwijl Proximus en Orange gebruik maken van Huawei-apparatuur, werkt Telenet dan voornamelijk samen met die andere Chinese netwerkleverancier ZTE.

Met het nieuwe 5G-netwerk zullen duizenden toestellen, computers, wagens, … verbonden zijn en dus kwetsbaar voor problemen met het netwerk. De gevolgen van spionage hebben dan niet enkel meer een effect op onze persoonlijke privacy, maar op heel onze economische welvaart.

In een wereld die meer en meer gedigitaliseerd is, is onze netwerkinfrastructuur duidelijk een zogenaamde ‘kritische’ infrastructuur. Die infrastructuur is noodzakelijk voor het bestaan en het optimaal functioneren van onze maatschappij. In die sectoren is het belangrijk dat we onze economische soevereiniteit behouden en niet afhankelijk zijn van andere mogendheden.

Onderzoek

In België is het Centrum voor Cybersecurity een onderzoek gestart naar Huawei. De economische schade van spionage via dit netwerk of manipulatie van de infrastructuur zou niet te overzien zijn.

Het spionagegevaar komt niet alleen uit China maar ook uit bijvoorbeeld Rusland en Iran. En bij de spionage in 2013 bij de toenmalige Belgacom-dochter BICS was zelfs de Britse geheime dienst betrokken. Toevallig of niet is dat ook de dienst die later meewerkte aan de beveiliging van de Huawei-routers.

Niet enkel koopt 20% van de Belgische bevolking Chinese toestellen, ook de Belgische netwerkinfrastructuur is van Chinese makelij

In een wereld met toenemende complexe geopolitieke verhoudingen is het belangrijk dat we onze economische veiligheid kunnen bewaren. De zogenaamde ‘bescherming van ons wetenschappelijk economisch potentieel’ werd al in 2007 op de agenda gezet door het toenmalig Ministerieel Comité Inlichtingen en Veiligheid. In 2018 kwam er uiteindelijk ook een Federaal Overlegplatform met alle betrokken overheidsdiensten en de Staatsveiligheid om een strategie uit te werken.

Hopelijk moeten we nu geen 10 jaar meer wachten alvorens deze strategie omgezet word in beleid. Een studie van CSIS en McAfee (2018) toont aan dat de kosten van economische cyberspionage kunnen oplopen tot 0,89% van het bbp. Als we deze cijfers mogen geloven kan een degelijk economisch veiligheidsbeleid al snel 4 miljard euro opleveren