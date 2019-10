Wordt kapitaaloorlog met China de volgende stap?

Het minihandelsakkoord tussen de VS en China wordt bestempeld als een belangrijke stap naar een breder akkoord dat de handelsoorlog kan beëindigen. Maar de Amerikaanse president Donald Trump zet al koers naar een andere oorlog met China, dit keer rond kapitaalstromen.

In de innig verbonden wereldeconomie zijn handel en financiën twee zijden van dezelfde munt. Handelstransacties hangen af van een goed functionerend internationaal betalingssysteem en een robuust netwerk van financiële instellingen die bereid en in staat zijn krediet te verschaffen. Die financiële infrastructuur is gebouwd rond de Amerikaanse dollar, de meest liquide en uitwisselbare internationale munt.

Die sterke positie van de dollar geeft de VS al lang een ‘exorbitant privilege’, zoals Valéry Giscard d’Estaing het als Franse minister van Financiën noemde. Amerika kan tegen verwaarloosbare kosten geld bijdrukken en daarmee wereldwijd goederen en diensten kopen. Maar met de ontsluiting van globale kapitaalmarkten heeft de VS ook een exorbitante hefboom kregen tegenover de rest van de wereld.

80 procent van de wereldhandel gebeurt in dollar en de meeste transacties worden afgewikkeld via het Amerikaanse financiële systeem. Dagelijks verlopen 16 miljoen betalingen via Swift (Euro-American Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications). Dat betekent dat Amerikaanse beperkingen op kapitaalstromen veel grotere effecten hebben dan welk handelstarief ook.

Bovendien zijn die beperkingen heel simpel in te voeren: je hoeft alleen de International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) van 1977 in te roepen. De Amerikaanse president kan dan de noodtoestand uitroepen en een waaier van economische instrumenten inzetten om te reageren op ongewone of uitzonderlijke bedreigingen.

Een gebrek aan een goed omlijnde strategie heeft Trump nog nooit tegengehouden, zeker niet bij het inzetten van economische hefbomen voor geopolitieke doelstellingen.

De IEEPA is al de wettelijke basis geweest van veel Amerikaanse sancties. Presidenten gebruikten die vooral om transacties te blokkeren en activa te bevriezen. Ronald Reagan deed dat in 1980 om alle betalingen aan Panama tegen te houden, nadat Manuel Noriega na een staatsgreep aan de macht was gekomen.

Trump heeft al bewezen dat hij maar wat graag de noodtoestand uitroept als hem dat uitkomt. Onder meer om invoerheffingen voor Mexico te rechtvaardigen en om zijn autoriteit kracht bij te zetten tegenover Amerikaanse bedrijven die ‘onmiddellijk moeten beginnen zoeken naar alternatieven voor China’. Op die manier bevroor hij ook de activa van het Venezolaanse staatsoliebedrijf PDVSA, in de hoop president Nicolás Maduro uit het zadel te lichten.

Trump heeft Amerikaanse investeerders ook verboden Venezolaanse staatsschuld te kopen of aandelen te verhandelen van bedrijven waarin de Venezolaanse overheid de meerderheid bezit. Intussen heeft hij de door de VS gesteunde interim-president Juan Guaidó toegang gegeven tot Venezolaanse overheidsactiva bij de Amerikaanse centrale bank die zijn voorganger Barack Obama in 2015 had bevroren.

Creatieve manieren

Toch heeft Trump, in tegenstelling tot wat velen denken, niet meer sancties opgelegd dan vorige presidenten. Hij heeft wel heel creatieve manieren gevonden - met de hulp van de grote Amerikaanse financiële hefboom - om maximale schade toe te brengen, zonder oog voor de gevolgen voor derden. Rusland kijkt niet alleen aan tegen de klassieke bevriezing van activa en de blokkering van transacties, maar ook tegen beperkte toegang tot Amerikaanse banken en uitsluiting voor aankoopcontracten.

China, dat al kampt met dalende export, slabakkende investeringen, zwakke consumptie en groeivertraging, is klaarblijkelijk het volgende land in de rij. Naar verluidt overweegt Trump beperkingen op portfolio-investeringen in China, met een verbod voor Amerikaanse pensioenfondsen om te beleggen in Chinese kapitaalmarkten. Andere ideeën zijn Chinese bedrijven van Amerikaanse beurzen halen, en hun toegang tot aandelenindexen die worden beheerd door Amerikaanse firma’s beperken.

Naarmate het wantrouwen jegens de VS toeneemt, zal ook de appetijt voor internationale monetaire hervorming, die China al tien jaar bepleit, alleen maar groeien.

Hoe dat beleid er concreet zou uitzien, is nog onduidelijk, en de implementatie wordt niet zo eenvoudig. Maar een gebrek aan een goed omlijnde strategie heeft Trump nog nooit tegengehouden, zeker niet bij het inzetten van economische hefbomen voor geopolitieke doelstellingen.

Die benadering mag dan succes beloven op korte termijn, uiteindelijk zal ze de VS inhalen. Dat Trump de dollar herhaald inzet als wapen ondermijnt het vertrouwen bij houders van dollaractiva. Hoeveel buitenlandse bedrijven zullen nog bereid zijn te noteren op een Amerikaanse beurs in de wetenschap dat ze daar naar willekeur af kunnen worden gehaald? En hoeveel niet-Amerikaanse ingezetenen zullen hun activa bij Amerikaanse banken laten als geopolitieke schermutselingen zomaar kunnen leiden tot een bevriezing?

Naarmate het wantrouwen jegens de VS toeneemt, zal ook de appetijt voor internationale monetaire hervorming, die China al tien jaar bepleit, alleen maar groeien. Dat kan betekenen dat de internationale rol van munten zoals de euro - of als China zijn slag thuis haalt, de renminbi - groter wordt. Of dat er een alternatief monetair systeem komt, geënt op de behoeften van ontwikkelende landen, en dan vooral exporteurs van olie en grondstoffen.

Door de band tussen economische en veiligheidsbelangen te verbreden, moedigt Trump de ontkoppeling van de twee grootste economieën aan en bevordert hij de komst van een bipolaire wereldorde, geleid door rivaliserende reuzen. Niet alleen worden dan de handel en het finan-cieel systeem dat de wereldeconomie decennia heeft ondersteund gefragmenteerd, ook worden de omstandigheden geschapen voor een vernietigend conflict.