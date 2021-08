Wordt telewerk de nieuwe default?...

Even leek telewerk de nieuwe norm te worden, maar inmiddels is er ruimte voor nuance en eigen invulling.

Keren we terug naar onze oude gewoontes en doen we het voorbije anderhalf jaar af als een kwade droom? Iedereen heeft zijn conclusies voor het postcoronatijdperk klaar. Hoe zullen we ‘anders’ gaan samenwerken? Het ‘nieuwe normaal’ wordt verheven tot een begrip alsof we de voorbije jaren nooit met verandering werden geconfronteerd. Is er ooit een ’normaal’ geweest en wiens normaal was dat dan? En was alles anders dan ‘abnormaal’?

In de 19de eeuw was huisarbeid de normaalste zaak van de wereld. Later werd de thuisnijverheid geconcentreerd in speciaal ingerichte gebouwen, de fabrieken. Sinds einde 20ste eeuw wordt thuisarbeid - men noemt het nu telewerk - weer gangbaar. Met behulp van computer en internet kan men evengoed thuis als op kantoor een rist taken uitvoeren. De arbeidswetgeving past zich aan om de (vroegere) misbruiken geen kans te geven.

Ervaring met telewerk of niet, tijdens de lockdown moesten de deuren van alle bedrijven in niet-essentiële sectoren dicht en werkten medewerkers massaal thuis. Een verplichting die al gauw het grootste hr-experiment ooit werd genoemd, maar tegelijk alle verhoudingen tussen de voor- en nadelen uit evenwicht bracht. De voordelen werden duidelijk(er) voor zij die voorheen niet konden telewerken. Al even snel kwamen de nadelen bovendrijven. De twee kanten van de medaille onderstrepen het belang van een goed evenwicht in de wereld van het nieuwe werken. Telewerk zal ongetwijfeld een invloed hebben op de evoluties in de arbeidsrelaties en -organisatie.

Gedragen evenwicht

Almaar meer bedrijven experimenteren met een hybride werkvorm die aansluit bij de bedrijfscultuur. Ze gaan op zoek naar een evenwicht tussen werken op kantoor en werken op afstand, thuis, of op een andere plek. Aan het management en de hr-professionals om de ambities en verwachtingen van zowel de werkgever als de medewerkers in een realistisch plan en beleid te gieten dat de bedrijfscultuur respecteert en wordt gedragen door alle lagen in de organisatie.

Intussen evolueerde de huwelijksreisstemming bij het begin van de crisis naar een meer genuanceerde, haalbare mindset bij zowel de werkgever als de werknemer. Recente onderzoeken - waaronder onze eigen studie samen met Antwerp Management School en HRPro.be - legden enkele pijnpunten bloot rond verbondenheid, vertrouwen, connectiviteit, mentaal welzijn, productiviteit en hr-processen, zoals rekrutering en onboarding. Van werknemerskant werd snel duidelijk dat én voltijds én verplicht telewerken op mentaal vlak allesbehalve een wandeling in het park was. Die genuanceerde, meer reële stemming wordt gevoed door enkele fundamentele vaststellingen.

Er bestaat geen ‘one size fits all’-telewerkoplossing. Een benchmark is altijd handig, maar mag geen afbreuk doen aan de eigenheid en de cultuur van een sector, een bedrijf, een team, een locatie, een activiteit... Vergeet bovendien niet dat in onze economie niet alle werk of functies in aanmerking komen voor telewerk. Denk maar aan de maakindustrie of de zorgsector.

Telewerk kunnen we niet verengen tot telethuiswerk. Werk gebeurt op verschillende locaties, thuis maar ook in satellietkantoren, coworkingspaces, deelkantoren... Bovendien zijn al die locaties gelijkwaardig. Ervaringsdeskundigen spreken daarom liever van ‘distributed work’.

Het welzijn van de medewerkers en van het bedrijf is van doorslaggevend belang. En moet steunen op een duurzaam evenwicht tussen de verhoogde werk-privébalans van het individu enerzijds, en de efficiënte werking van het bedrijf anderzijds. Die wederkerigheid is minstens even belangrijk als we het onderwerp flexibiliteit opwerpen. Ook dat is een verhaal van geven en nemen.

Autonomie en vertrouwen