De meerderheidspartijen doen hun uiterste best om Theo Francken af te schilderen als een vuilgebekte klungelaar. Ze hebben bloed geroken, nu hij het probleem van de transmigranten niet meer de baas lijkt te kunnen. Bij de N-VA rinkelen alle alarmbellen: snoept het Vlaams Belang kiezers af?

Men vergeet het vaak, maar normaal moesten de federale verkiezingen al vier maanden achter ons liggen. Dat dat niet zo is, komt omdat de zesde staatshervorming de legislatuur met een jaar heeft verlengd.

Vijf jaar zonder verkiezingen is veel te lang. Dat de lokale verkiezingen nu zo gecontamineerd zijn door nationale thema’s heeft ook daarmee te maken. In 2014 werd een zeer ongewone coalitie gevormd. Die heeft een aantal controversiële beslissingen genomen. We moeten voortgaan op onbetrouwbare peilingen om te weten wat de kiezer daarvan vindt. Op 14 oktober heeft die voor het eerst sinds lang de kans om zijn gevoelens over Michel I te ventileren in het stemhokje. Dat verklaart mee de hitsige sfeer rond de lokale verkiezingen. Had de kiezer al in mei een federale uitlaatklep gehad, dan zou de huidige stembusgang veel rustiger zijn, en lokaler.

Vlaams Belang roept aan de zijlijn maar Francken doet wat moet en lost het probleem op. Met dat verhaal staat of valt de N-VA-strategie.

Vooral de N-VA had veel liever een federale verkiezing in het voorjaar gehad. 14 oktober mag dan al fungeren als nationale test, het blijft wel een lokale stembusgang. CD&V ligt bij de lokale verkiezingen in poleposition. Voor de N-VA blijft het lokale karakter een handicap. Dat merkte je aan het resultaat van de provincieraadsverkiezingen in 2012. De partij scoorde toen 28,5 procent. Een knap resultaat, maar toch een pak lager dan de 32,4% bij de federale verkiezingen twee jaar later. Ook nu kan het lokale karakter de N-VA-score drukken. Dat is heel vervelend voor de partij. Want uiteraard zal het resultaat van 14 oktober de toon zetten voor de federale verkiezingen.

Koning Midas

Daarbij komt dat in de loop van de zomer iets fundamenteels veranderd is. Het momentum van Michel I lijkt weg. Begin dit jaar kon ik op deze pagina’s nog schrijven dat Bart De Wever een nieuwe koning Midas was. Alles wat hij aanraakte veranderde in goud (De Tijd, 18 januari). Het was de tijd dat de regering een tweede adem leek te vinden. Het Zomerakkoord van 2017 werd zonder al te veel kleerscheuren uitgevoerd. Het ‘jobs, jobs, jobs’-verhaal van Michel begon aan te slaan. Er werden volop jobs gecreëerd, de economie boomde, de begrotingsvooruitzichten werden gunstiger. Bovendien was er de perceptie dat minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) en staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) hun zaken onder controle hadden. Met dat duo aan het stuur hoefden we ons geen zorgen te maken over veiligheid en migratie.

Geen wonder dat de N-VA begin dit jaar ernstig heeft overwogen om naar vervroegde federale verkiezingen te gaan. Nu ziet ze dat als een gemiste kans. Want het goed gevoel van de eerste jaarhelft is weg. De economische groei slabakt. Het nieuwe zomerakkoord werd op hoongelach onthaald, ook door de rechtse achterban van de partij. Het regent onheilsberichten over de begroting. En tot overmaat van ramp lijkt Francken het probleem van de transmigranten niet meer de baas te kunnen.

Focus

Vooral dat laatste doet alle alarmbellen afgaan bij de N-VA. De partij heeft in 2014 het accent verlegd van het confederalisme naar de economische verandering, en in 2015 naar asiel en migratie. Het is lang niet zeker dat die focus op migratie zal werken. Tenslotte is niet de N-VA, maar wel het Vlaams Belang eigenaar van dat thema. Als migratie dé inzet van de verkiezingen wordt, dan zou je kunnen verwachten dat veel rechtse N-VA-ers terugkeren naar het Vlaams Belang. De N-VA is er echter van overtuigd dat ze dat thema heeft kunnen kapen. De enorme populariteit van Francken sterkt haar daarin. Het Vlaams Belang staat te roepen aan de zijlijn, maar Francken doet wat moet, en lost het probleem op.