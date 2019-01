Zeg meteen hoeveel verkiezingsbelofte kost

De verkiezingsbeloften komen er weer aan. Aan Franstalige kant waren er eind vorige week al enkele verdienstelijke pogingen. Maar wie gaat dat betalen?

Door Bart Van Craeynest, hoofdeconoom bij Voka

De MR hield het vrij duidelijk met haar voorstel voor een hogere belastingvrije som die neerkomt op een belastingverlaging van zo’n 4 miljard euro voor de gezinnen. De PS belooft het behoud van de pensioenleeftijd op 65, een herfinanciering van de NMBS, een gratis huisarts en tandarts en een verlaging van de btw op elektriciteit van 21 naar 6 procent (wat de sp.a ook al beloofd heeft).

Over het prijskaartje bleef het opmerkelijk stil. De komende weken en maanden komt er ongetwijfeld nog een lange reeks beloften bij. Telkens zou de eerste reactie moeten zijn: wie zal dat betalen?

Zelfs zonder nieuwe initiatieven wacht de volgende gezamenlijke Belgische regeringen al een zware factuur. We weten allemaal dat de vergrijzing zich volop laat voelen. Volgens de Studiecommissie voor de Vergrijzing nemen de overheidsuitgaven daardoor van 2019 tot 2024 met 1,2 procent van het bruto binnenlands product toe (bbp) toe. Dat is 5,4 miljard in euro’s van vandaag.

De MR zou op zoek moeten naar 20 miljard euro. Tenzij ze het begrotingsevenwicht laat varen, dan is het ‘maar’ 14 miljard.

Daarnaast start de volgende regering met een begrotingstekort. De Europese Commissie raamt het structurele tekort voor 2019 op 1,3 procent van het bbp (of 5,9 miljard euro). Dan zijn er de overheidsinvesteringen. Het drama van de Brusselse tunnels maakte pijnlijk duidelijk dat een inhaalbeweging hier dringend nodig is. Een extra procent van het bbp lijkt geen overbodige luxe.

Factuur

Afhankelijk van hoe snel de volgende regering de inhaalbeweging in de overheidsinvesteringen wil maken, ligt voor de volgende legislatuur al een factuur klaar die kan oplopen tot 3,5 procent van het bbp, of 16 miljard euro. Het prijskaartje van de nieuwe beloften komt daar bovenop. Zo zou de MR op zoek moeten naar 20 miljard euro. Tenzij ze het begrotingsevenwicht laat varen, dan is het ‘maar’ 14 miljard.

Die bedragen maken duidelijk dat gemakkelijke antwoorden op de financiële uitdagingen niet volstaan. In sommige hoeken wordt steevast gewezen op ‘eerlijke’ belastingen op kapitaal of vermogen om alles te financieren. De realiteit is dat de ontvangsten uit belastingen op kapitaal in België met 7,6 procent van het bbp nu al tot de hoogste van Europa behoren. Die nog eens 3,5 procentpunten hoger tillen is niet realistisch.

Zoals de financiële kaarten liggen, wordt het al lastig de bestaande uitdagingen op te vangen. Voor elk nieuw initiatief moeten middelen worden vrijgemaakt

Ook via besparingen wordt het geen evidente oefening om de nodige middelen vrij te maken. De voorbije legislatuur werden de primaire overheidsuitgaven met zo’n 2 procent van het bbp verlaagd. Dat was een ernstige inspanning, die op veel protest botste. Maar de uitdaging die voor ons ligt, is nog gevoelig groter.

Verkiezingsbeloften zijn uiteraard makkelijk, maar elke belofte voor meer uitgaven of minder belastingen zonder bijhorend plan voor de financiering negeren we best. Zoals de financiële kaarten liggen, wordt het al lastig de bestaande uitdagingen op te vangen. Voor elk nieuw initiatief moeten middelen worden vrijgemaakt. Dus dames en heren politici, kunnen we afspreken dat u bij elke verkiezingsbelofte ook meteen meegeven hoe u die betaalt?