Zelfverminking aan de Reyerslaan...

De toplonen voor een kransje mannen bij de VRT zijn een probleem. De openbare omroep erodeert het draagvlak voor een publieke speler in de media.

Een sterke openbare omroep is onontbeerlijk in een goed functionerende democratie. Maar als de VRT op zo'n onverantwoorde manier belastinggeld gebruikt, door er toplonen van louter mannelijke ‘tv-sterren’ mee te betalen, doet ze net het tegenovergestelde. Dan verzwakt ze haar eigen maatschappelijke rol.

Is er zo weinig talent op de Vlaamse, Nederlandse of Europese bodem dat de openbare omroep bedragen moet neerleggen die het loon van de premier ver overstijgen?

‘Als een vrije markt niet meer functioneert, kan je ook als liberaal niet anders dan ingrijpen.’ Dat zei premier Alexander De Croo (Open VLD) over de irrationele prijzen op de gasmarkt, die we allemaal voelen in onze energiefactuur. En dus voerde de eerste minister een keiharde campagne op Europees niveau om een prijzenplafond in te voeren, dat werd goedgekeurd op de afgelopen top.

Hetzelfde moet misschien gebeuren bij de VRT, een zaak veel dichter bij huis die ons als belastingbetalers aanbelangt. Want op de vrije markt van de tv-contracten in Vlaanderen gebeuren vreemde zaken.

De essentie De auteur

Zelfa Madhloum is ondernemer en voormalig woordvoerder van Open VLD.

De kwestie

Het voorstel

De openbare omroep erodeert het draagvlak voor een publieke mediaspeler. Vroeg of laat moet de politiek zich moeien.

Uit de gelekte jaarverslagen van de openbare omroep blijkt dat de VRT een pak exclusiviteitscontracten heeft lopen, onder anderen met een topkransje van zes mensen die meer dan 300.000 euro per jaar verdienen. Dat is ruim meer dan de premier.

Belastinggeld

Los van de vraag of dat fatsoenlijk is, is de vraag: functioneert de vrije markt hier nog? En kan een openbare speler met belastinggeld de markt verstoren?

De eerste vaststelling is een groot gebrek aan transparantie in die markt, meestal een teken aan de wand. De VRT maakte niet zelf de lonen bekend. Dat gebeurt via een lek in de gespecialiseerde pers. Tussen de lijnen is te lezen dat de grote concurrent VTM, een commerciële speler, lagere lonen betaalt.

Dat de VRT net ‘niet de markt verstoort', gaat compleet in tegen haar opdracht. Het roept vragen op over waar de publieke omroep zijn middelen voor moet inzetten.

Is het wegkapen van een getalenteerde presentator als Niels Destadsbader bij VTM maatschappelijk nodig? Is het essentieel een tv-topper als Tom Waes te binden aan de Reyerslaan, zodat hij niet elders te zien is? Zijn er geen andere sportpresentatoren beschikbaar naast Karl Vannieuwkerke? Ik denk aan jonge talenten die het voor een appel en ei willen doen en met veel kennis van zaken. Verdienen andere stand-upcomedians het niet eens in de voetsporen van een topper als Philippe Geubels te volgen? Of koks in die van Jeroen Meus?

Ik vrees dat het directiecomité aan de Reyerslaan, inclusief een CEO die uit de private kant van de mediawereld komt, zich dringend moet bezinnen over zijn rol en ingrijpen in de markt.

De namen die circuleren, zijn die van stevige talenten. Maar is de tv-markt dan zo krap? Is er zo weinig talent op de Vlaamse, Nederlandse of Europese bodem dat de openbare omroep bedragen moet neerleggen die het loon van de premier ver overstijgen? Dat lijkt een vreemde invulling van het begrip ‘vrije markt’, zeker als het om biedingen gaat die mensen exclusief aan de VRT binden. Aan de Reyerslaan wordt dan net het vrij verkeer van personen aan banden gelegd.

Draagvlak

Aan de saga is nog een droevigere kant. Hoe waardeert de VRT haar vrouwelijk toptalent? Kan het dat al die exclusiviteit enkel geldt voor mannen? Hoe rationeel functioneert de tv-markt voor toptalent als die groep enkel uit mannen bestaat?

Ik vrees dat het directiecomité aan de Reyerslaan, inclusief een CEO die uit de private kant van de mediawereld komt, zich dringend moet bezinnen over zijn rol en ingrijpen in de markt. Wil ze haar personeel op een deftige manier waarderen en erkennen, dan moet dat soort anomalieën eruit.