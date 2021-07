Zet afval bij het vuilnis

Afval is noch onvermijdelijk noch essentieel, maar een vermijdbaar gevolg van de keuze om processen te ontwerpen op het niveau van individuele gezinnen en bedrijven. Leren denken en ontwerpen op het niveau van systemen is de boodschap.

Als ik in mijn tuin in Gent een gat graaf, vind ik daar onder een dun laagje grond van alles dat er niet hoort te zijn. Glas, blikjes, zolen van kapotte schoenen, bakstenen, mosselschelpen, plastic, oud ijzer, en ga maar door. Het lijkt een vuilnisbelt die met een laagje grond werd bedekt, maar dan zonder technisch textiel ertussen om het afval in te pakken. Het afval blijft maar uit de grond vriezen, maar het is duidelijk geen materiaal voor archeologen. Hoe en wanneer is het daar terechtgekomen?

Waarom noemen we wat overblijft of uitgestoten wordt in het productieproces afval? Het zijn schaarse moleculen, die op het verkeerde moment, op de verkeerde plaats, in het verkeerde gezelschap verkeren.

De verklaring vond ik bij een verhaal dat mijn vader mij ooit vertelde. In zijn jeugd werd vuilnis niet opgehaald, maar verbrand of in een put gegooid. Je groef een put in de tuin, gooide daar je niet-composteerbare afval in, en als de put vol was, bedekte je het afval met verse aarde vanuit wat de volgende put zou worden. Niet echt opgeruimd, maar toch netjes, en dan wat gras en struiken erbovenop. We hoeven dus niet al te romantisch te doen over de zogezegde verloren duurzaamheid uit het Vlaamse verleden.

Later hebben we dat proces opgeschaald en geïndustrialiseerd. We gingen afval ophalen om het centraal te verbranden of op vuilnisbelten te gooien. Die laatste werden met een laagje grond en groen toegedekt, om uiteindelijk een nieuwe heuvel in het landschap te vormen. Soms ging er een laagje technisch textiel omheen om een zogenaamde afvalpraline te vormen. Sommige inhalige ontwikkelaars bouwden op die afvalheuvels een nieuwe woonwijk met bijhorende vergezichten en toxiciteit.

De essentie De auteur

Koen Schoors is hoogleraar economie aan UGent.

De kwestie

Dat afval blijft bestaan, is een gevolg van ontwerpfouten in onze productieprocessen.

Het voorstel

We moeten niet denken en ontwerpen op het niveau van individuele gezinnen en bedrijven, maar op het niveau van systemen.

Containerparken

Nog later kwam de focus te liggen op het verminderen van de afvalberg en selectieve inzameling om zo veel mogelijk materiaal te recupereren en te recycleren in plaats van het te verbranden of te begraven. Glas is een klassieker. En wie heeft in zijn jeugd geen papierinzameling gedaan voor de scouts, chiro, KSA of een andere jeugdbeweging? Gaandeweg werd de lijst van selectief op te halen materiaal voor hergebruik en recyclage langer. Er kwamen containerparken, en we begonnen pmd en batterijen in te zamelen. Allemaal stappen in de goede richting.

Maar het uitgangspunt bleef ten onrechte de afvalverwerking. Waarom noemen we wat overblijft of uitgestoten wordt in het productieproces afval? Het zijn schaarse moleculen, die op het verkeerde moment, op de verkeerde plaats, in het verkeerde gezelschap verkeren. Het predicaat afval benoemt geen eigenschap van een molecule, maar het gevolg van ontwerpfouten in het productieproces, waarbij we moleculen tegen betaling weggooien alsof ze geen waarde hebben en de wereld een oneindig reservoir van moleculen is.

We staan op het punt dat we die evidente waarheid eindelijk onder ogen zien. Waarom olie verbranden als bron van energie, als je energie kan opwekken zonder olie? Waarom petrochemisch plastic verbranden of begraven als je het chemisch kan recycleren tot nieuwe basiscomponenten voor de circulaire chemie? Waarom zeldzame aardmetalen verbranden of begraven, als die steeds schaarser en duurder worden in de duurzame en geëlektrificeerde economie van de toekomst, die batterijen en elektromotoren nodig heeft?

Meer lokale productie

Wanneer we onze productiesystemen niet meer ontwerpen op het niveau van een bedrijf of een consument, maar op het niveau van een ecosysteem van bedrijven en consumenten, ontstaan andere en betere oplossingen. Dan is de restwarmte van een chemische fabriek of een datacenter niet langer een afvalproduct dat geld kost om te verwerken via koeling, maar een grondstof die we kunnen gebruiken in een lokaal warmtenet. Dan wordt de CO2-uitstoot van de industrie niet langer geloosd, maar gebruikt als een nuttige chemische grondstof.

Met grondstoffenstromen die steeds opnieuw gebruikt worden, creëer je vaste relaties tussen bedrijven. Die hebben er dan baat bij honkvaster te worden, en de productie wordt lokaler.

Als we onze productie- en consumptiesystemen zo ontwerpen dat de moleculen die we zelf niet kunnen gebruiken een grondstof vormen voor andere bedrijven of consumenten, dan krijgen we niet alleen een veel lagere voetafdruk op de planeet, maar ook veel goedkopere en meer lokale productie en consumptie. Bovendien creëer je vaste relaties tussen bedrijven met grondstoffenstromen die steeds opnieuw gebruikt worden in het circulaire systeem. Bedrijven hebben er daardoor baat bij om honkvaster te worden, en de productie wordt lokaler.

Afval is dus geen onvermijdelijk en essentieel onderdeel van een welvarende economie. Het is een vermijdbaar gevolg van de keuze om processen te ontwerpen op het niveau van individuele gezinnen en bedrijven. Daarom bieden de circulaire industrie en economie de sleutel voor een duurzame en productieve toekomst. Als we leren te denken en ontwerpen op het niveau van systemen, kijken we binnen een generatie meewarig terug op het rommeltje dat we er nu van hebben gemaakt. Circulariteit. Doen.

