Zich wapenen tegen Chinese spionage is niet paranoïde

De cybertechnologie evolueert razendsnel. Dat de politiek haar telkens achterna holt verbaast dan ook niet. Europa is echter het kneusje. Er verlopen 469 dagen tussen een cyberaanval en zijn ontdekking.

Door Astrid Pepermans, onderzoekster aan de VUB en specialiste handelsbetrekkingen tussen Europa en China

Op de 12de Azië-Europatop die gisteren in Brussel van start ging praten staatshoofden en regeringsleiders van 51 Europese en Aziatische landen, verschillende vertegenwoordigers van de EU en de secretaris-generaal van de Associatie van Zuidoost-Aziatische staten dit jaar ook over cyberveiligheid. Een belangrijk thema want industriële spionage zet tegen 2025 een miljoen Europese jobs en meer dan 60 miljard euro aan Europese groei op het spel, volgens een studie van PwC en de Europese Commissie.

Spionage is van alle tijden, maar de spionnen van vandaag passen in de punt van een potlood of loodsen als virus een onzichtbaar technologisch Trojaans paard binnen. De cybertechnologie evolueert razendsnel. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat de politiek haar telkens opnieuw achterna holt.

Wat wel hoeft te verbazen is dat Europa hierin helemaal achteraan in het peloton zit. In Europa verlopen 469 dagen tussen een cyberaanval en zijn ontdekking. Dat is drie keer het globale gemiddelde. Tegen dat we weten dat er gehackt wordt, hebben hackers meer dan een jaar de tijd gehad om nieuwe aanvallen te beramen en die los te laten op de Europese strategische sectoren.

Deze soft- en hardware-indringers komen voornamelijk van landen zoals China, de VS, Turkije en Rusland. Toch spant China de kroon met naar schatting 30 à 40 procent van alle cyberaanvallen. Dat drie op de vier pc’s en negen op de tien mobiele telefoons in China worden gemaakt speelt het land in de kaart.

Het is een van de redenen dat de voormalige Amerikaanse president Barack Obama een akkoord afsloot rond de kwestie met zijn Chinese collega Xi Jinping. Sindsdien is het aantal door de overheid gefinancierde Chinese aanvallen met als doelwit intellectuele eigendomsrechten sterk afgenomen. Toch heeft dit de andere Chinese cyberaanvallen gericht op industriële data niet verminderd. Integendeel, de laatste jaren zijn die enkel maar toegenomen. Of de voordelen van zo’n deal opwegen tegen de mogelijke strategische kennis en bijkomende winsten die een hack kunnen opleveren is een retorische vraag.

Alarmbel

Dit keer lijkt de Europese Commissie de alarmbel gehoord te hebben. Ze kwam vorige week samen met experts en nationale beleidsmakers om zich te buigen over het zorgwekkende rapport en het probleem van de zogeheten microchips. De Unie zette in het verleden al een reeks instanties, initiatieven, voorstellen en beschermingsmechanismen in verband met industriële spionage op poten. Pwc roept dan weer op tot een Chinees-Europese dialoog, naar Amerikaans voorbeeld.

Toch lossen zowel de bestaande beschermingsmaatregelen als een Chinees-Europese deal het probleem niet op. De huidige maatregelen zijn voornamelijk sensibiliserend en niet afdwingend. Ze vormen bovendien een versnipperd net dat naar Europese traditie met haken en ogen aan elkaar hangt. Een deal tussen Europa en China kan een doekje voor het bloeden zijn maar wordt van zodra er nieuwe technologieën voorhanden zijn ongetwijfeld met de voeten getreden.

Coördinatie en samenwerking tussen de lidstaten is belangrijker dan ooit. Het vrijwillig uitwisselen van informatie en expertise volstaat niet om het spionageprobleem in kaart te brengen

We staan aan de start van een tijdperk waarin niet territoriale en monetaire macht, maar macht over kennis en data het hoogste goed vormt. De Europese Unie zal zich hierop moeten voorbereiden, en liever vandaag dan morgen. Coördinatie en samenwerking tussen de lidstaten is belangrijker dan ooit. Het vrijwillig uitwisselen van informatie en expertise volstaat niet om het spionageprobleem in kaart te brengen.

Verder toont de verhoogde kwetsbaarheid van kmo’s aan dat er meer geïnvesteerd moet worden in innovatieve bescherming vanuit een Europees centrum.