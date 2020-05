Ziekenhuisinkomsten moeten gegarandeerd worden...

Ziekenhuizen, dokters en verpleegkundigen leveren uitzonderlijk werk in de coronacrisis, maar ze dreigen net als de patiënten het kind van de rekening te worden.

Dat we van de bevolking nog elke dag warm applaus krijgen, steekt iedereen die zich in deze uitzonderlijke crisis inzet een hart onder de riem. Maar na deze crisis dreigen voor alle ziekenhuizen een financiële kater en gevolgen voor de zorgkwaliteit.

De overheid reageerde vrij snel, waardoor de ziekenhuizen al deze week beschikken over een voorschot om op korte termijn personeel en kosten te blijven betalen. De financiële gevolgen voor de ziekenhuizen worden evenwel ernstig onderschat. Het gaat niet zozeer om de bijkomende kosten van Covid-19. Het totale ziekenhuisbudget en de inkomsten zijn niet gegarandeerd, terwijl de kosten gelijk blijven of zelfs stijgen. Het RIZIV, dat door de stopzetting van de niet-dringende zorg aanzienlijk minder uitgaven heeft, is op korte termijn de grote financiële winnaar van deze crisis.

Dalende omzet

De marges van de ziekenhuizen waren voor de coronacrisis al flinterdun. Een jaarlijkse studie van Belfius toonde aan dat in 2018 een op drie ziekenhuizen verlies maakte. Gemiddeld werd slechts een gewoon bedrijfsresultaat van 0,2 procent gerealiseerd.

Door de verplichte stopzetting van de niet-dringende medische activiteit is er voor sommige disciplines een daling van de zorg van 40 tot 80 procent. Omdat de financiering per prestatie gebeurt en artsen een afdracht aan het ziekenhuis doen om kosten te dekken, dalen ook voor de ziekenhuizen de inkomsten aanzienlijk. Het verpleegdagprijsbudget is gegarandeerd, maar dat maakt maar 36,5 procent uit van de omzet van de ziekenhuizen. Voor het prestatiegedeelte verwachten we tijdens de crisismaanden een daling tot 60 procent.

Naast deze sterke omzetdaling blijven de kosten vrij hoog en kunnen we niet ingrijpen in de personeelskosten omdat we veel meer verpleegkundigen moesten inzetten op de Covid-afdelingen en de intensieve zorg. De kosten dalen wel wat, maar niet in verhouding tot de daling van de omzet aan prestaties, geneesmiddelen, supplementen en diverse inkomsten.

Als het RIZIV deze inkomsten niet garandeert, riskeren de ziekenhuizen het gevolg mee te dragen voor de komende tien jaar. De vraag is: waar kan überhaupt nog bespaard worden om weer een evenwicht te bereiken? Het effect van het inkomstenverlies door het wegvallen van de eigen bijdrage van de patiënt op prestaties, de inkomsten van nevenactiviteiten zoals parking, en de inkomsten van supplementen, veelal betaald via privéverzekeraars, is daarbij nog niet in rekening gebracht. Ook privéziekteverzekeraars behoren tot de winnaars van deze crisis.

Ingrijpen in personeel

Onze grootste zorg is wat dat betekent voor onze patiënten en verpleegkundigen. Uit de internationaal gerenommeerde RN4Cast-studie van professor Walter Sermeus bleek al dat de verpleegkundige inzet per bed in België tot de laagste van Europa behoort. Gemiddeld zorgt in de Belgische ziekenhuizen één verpleegkundige voor elf patiënten. De personeelsnormen dateren nog altijd van de jaren 60. Dezelfde studie stelde vast dat de kans op overlijden voor patiënten met 7 procent stijgt per bed dat een verpleegkundige bijkomend moet superviseren.

We krijgen wel applaus, maar daarmee betaal je het personeel niet.

Ziekenhuizen moeten financieel in evenwicht blijven. Na de druk op de marges en de besparingen van de jongste jaren blijven de personeelskosten de grootste uitgavenpost. We krijgen wel applaus, maar daarmee betaal je het personeel niet. Als de historische ziekenhuisbudgetten niet gegarandeerd zijn, moeten we volgend jaar noodgedwongen ingrijpen in onze personeelsbezetting, terwijl iedereen het erover eens is dat we net meer zorgpersoneel voor de directe patiëntenzorg nodig hebben. Het risico is dan ook reëel dat de verpleegkundigen - door een nog hogere werklast - en de patiënt - door een lagere zorgkwaliteit - de rekening betalen.