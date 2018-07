Zo blijft lintbebouwing weg van de minste weerstand

De superministerraad heeft een aantal belangrijke besluiten rond ruimtelijke ordening in Vlaanderen goedgekeurd, opdat de Vlaamse visie rond ruimtegebruik geen dode letter blijft. Maar zoals het er nu uitziet, wordt de geest van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) net tegengewerkt in plaats van bevorderd.

Door Kristoff De Winne, manager corporate office bij Matexi

Ruimtelijke Ordening in Vlaanderen, we schrijven 1997. Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) wordt goedgekeurd. Eerder dan een concreet plan is het een visie over hoe Vlaanderen met zijn ruimte wil omgaan. We moeten investeren in onze steden opdat dit aangename plekken zijn om te wonen. Wat nog rest aan groen en open ruimte moeten we bewaren.

Begrijpe wie begrijpen kan: in een groot deel van de gevallen blijft de niet-belaste lintbebouwing ook financieel voordeliger

Twintig jaar later wordt deze visie verder versterkt. Het ambitieuze Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV, 2016) vervangt het RSV. Tegen 2040 moet de inname van nieuwe ruimte volledig gestopt zijn. De ontwikkeling van nieuwe woningen, werkplekken en voorzieningen zal moeten gebeuren op goed gelegen locaties in onze steden en dorpen.

De beslissingen van het afgelopen weekend tijdens de superministerraad zouden moeten helpen om de doelstellingen van het BRV te verwezenlijken, maar het tegenovergestelde is waar.

Planschade

Een voorbeeld? De planschaderegeling. Grond waarvan de bestemming wijzigt en die daardoor vermindert in waarde - bijvoorbeeld van bouwgrond naar landbouwgrond - zal door de overheid niet meer worden vergoed aan 80%, maar wel aan 100%. Dat is op zich natuurlijk goed, eigendomsrecht is belangrijk. Het zou niet kloppen dat een beperkt aantal grondeigenaars moet opdraaien voor de koerswijziging die Vlaanderen als geheel moet nemen. Maar wat met gronden die verworven werden ná 1997? Die kopers waren op de hoogte van op stapel staande bestemmingswijzigingen. Vandaag worden zij voor hun slechte investering tóch beloond met een stevige meerwaarde, op kap van de belastingbetaler. Dat is op zijn zachtst gezegd bedenkelijk.

En er schort nog meer aan de planschaderegeling. De berekeningswijze zorgt voor zo’n negatieve financiële impact voor steden en gemeenten dat die gewoon niet meer aan bestemmingswijziging zullen willen beginnen. Dat zegt ook de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG). Het herbestemmen van gronden om kernversterkend te werken zal de gemeenten zo veel kosten dat ‘de regelgeving […] een tegengesteld effect [heeft] dan wat het beoogt.’ Met andere woorden: lintbebouwing blijft de weg van de minste weerstand.

Planbaten

Nog eentje? De planbatenregeling. Wanneer een stuk grond vermeerdert in waarde door een bestemmingswijziging, dan wordt die meerwaarde belast. Tot nu toe bedroeg die heffing maximaal 30%. Het instrumentendecreet wil die heffing optrekken naar 50%. Wie doordachte, duurzame investeringen doet in gronden die kernversterkend en goed bereikbaar zijn en waar volgens het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen verdichting moet gerealiseerd worden, ziet zich een stevige minwaarde door de neus geboord.

Kernversterkend wonen

De verhoogde planbatenheffing zal de betaalbaarheid van kernversterkende projecten in het gedrang brengen. Want zelfs al is de vraag naar kernversterking er ook bij de burger en verkiezen gezinnen om te wonen en te leven in aangename buurten met goede mobiliteitsopties en voorzieningen, er zit geen rek op hun budget. Eerder dan een verhoogde aankoopprijs voor de klant zal de verhoogde planbatenheffing ervoor zorgen dat een aantal kernversterkende projecten eenvoudigweg niet meer gerealiseerd wordt. Begrijpe wie begrijpen kan: in een groot deel van de gevallen blijft de niet-belaste lintbebouwing ook financieel voordeliger.

Afbraak en hernieuwbouw

In het licht van het BRV blijft ook de bredere btw-verlaging van 6% op afbraak en hernieuwbouw mank. Goed dat de Vlaamse regering ze wil uitbreiden naar alle Vlaamse steden en dorpskernen, maar waarom worden de klanten van ontwikkelaars hiervan uitgesloten? Dat houdt geen steek, want enkel projectontwikkelaars hebben de expertise, capaciteit en fondsen om op grote schaal bij te dragen aan de versnelde stadsreconversie die Vlaanderen zo nodig heeft.

Kruideniersrekening

De onderliggende boodschap van de besluiten lijkt wel: begin maar niet aan de verdichtende projecten die het BRV voorstaat. Ga vooral verder met lintbebouwing en verkaveling en dan heb je nergens last van. Dat kan de bedoeling niet zijn, dus waar wordt de bal dan zo misgeslagen?

Ruimtelijk beleid is een soort metabeleidsdomein. Investeren in een goed ruimtelijk beleid heeft baten op tal van andere domeinen zoals mobiliteit, economie, welzijn en milieu

Het is de achterliggende redenering die fout zit: dat alle in- en uitposten van ruimtelijke ordening communicerende vaten moeten zijn. Maar een scheefgetrokken beleid van meer dan 50 jaar kan je niet rechttrekken met een kruideniersrekening. En dat geldt des te meer omdat ruimtelijk beleid een soort metabeleidsdomein is. Investeren in een goed ruimtelijk beleid heeft baten op tal van andere beleidsdomeinen zoals mobiliteit, economie, welzijn en milieu. Het is gek dat je dat met een gesloten systeem zou moeten financieren.

Visie

De visie die Vlaanderen heeft op ruimtelijke ordening is ambitieus. De bestaande open ruimte moet bewaard blijven. Tegelijkertijd komen er tegen 2030 naar schatting 221.000 gezinnen bij in Vlaanderen. In ontwikkelingstermen, waar de gemiddelde doorlooptijd van een vastgoedproject ongeveer 7 jaar is, is 2030 al overmorgen. Waar gaan die gezinnen wonen? In doordachte, kernversterkende bebouwing, of in - welja - toch maar meer lintbebouwing?