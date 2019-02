Zombiekapitaal maakt groeibedrijven kapot

Ondernemers die een start-up beginnen moeten opletten dat er geen structuur groeit van heel diverse aandeelhouders die niet langer operationeel betrokken zijn. Voor je het weet, wordt dat een ontmoedigend blok aan je been. Het zombiekapitaal is een onderschat probleem.

Door Bert Baeck en Pieter Capiau, respectievelijk oprichter en ex-CEO van Trendminer, en partner bij advocatenkantoor Cresco

Het leven in een start-up of scale-up is niet altijd rozengeur en maneschijn. Wij hebben zelf het voorrecht gehad om van heel nabij een groeibedrijf te mogen meemaken - respectievelijk als oprichter-CEO en advocaat. De opwinding van een goed product, hard werk en een hecht team, maar ook verre verplaatsingen, tegenslagen, strakke deadlines of kapitaalrondes zijn onderdeel van de mix.

We zijn heel blij dat we een bedrijf als TrendMiner mee hebben kunnen laten groeien. Op een paar jaar tijd zijn we gegroeid van 10 naar bijna 100 mensen. De recurrente omzet verdubbelde jaarlijks en eind 2018 was zowat de helft van alle wereldwijde topbedrijven uit de chemie klant. Blij dus dat we mee hebben kunnen bouwen aan dat succesverhaal. Toch loopt het voor heel wat groeibedrijven veel minder goed af.

Wat bepaalt het falen van een groeibedrijf? Is het de kwaliteit van het product? De cashflow? Een gebrek aan kapitaal? Wij zijn ervan overtuigd dat ‘dead equity’ een belangrijke factor is, die bovendien vaak over het hoofd wordt gezien. Bij gebrek aan een goede vertaling houden we het op ‘zombiekapitaal’. Concreet gaat het over aandeelhouders die niet langer betrokken zijn bij het bedrijf. Ze zijn in naam nog wel aandeelhouder maar niet langer operationeel betrokken. Zombiekapitaal is volgens ons een onderschat probleem.

Bij een start-up hebben de oprichters aanvankelijk alle aandelen. Naarmate het bedrijf groeit, verschuift het aandeelhouderschap. Je kunt dan naast de oprichters grofweg twee categorieën van aandeelhouders onderscheiden. Eerst en vooral zijn er de investeerders. Zij betalen vaak veel geld voor een stuk van het aandelenkapitaal. Met dat geld kan het bedrijf verder groeien. Daarbij hoort de financiering van internationale uitbreiding, de optimalisatie van het verkoopnetwerk en de marketing en een uitbreiding van het team. Soms moet zelfs het hele product worden veranderd. Beginnen, schrappen en opnieuw beginnen behoort heel vaak tot de dagelijkse realiteit van een groeibedrijf.

Een tweede categorie aandeelhouders is het team. Toptalent is vaak niet makkelijk te vinden. Als je ze toch kan overtuigen, is er vaak onvoldoende geld om hen te motiveren aan boord te komen. Toptalent trek je vaak over de brug met aandelen of aandelenopties. Op die manier kosten ze minder én hebben ze het vooruitzicht op een mooie winst als het bedrijf succesvol wordt.

Het is bij uitstek bij de oprichters en bij die tweede categorie aandeelhouders dat zombiekapitaal kan ontstaan. Het leven van een start-up of scale-up kan bijzonder turbulent zijn. Nieuwe teams, nieuw leiderschap, nieuwe richting, nieuwe investeerders. Dat betekent dat er vanaf de start in de garage tot een paar jaar later een byzantijnse aandeelhoudersstructuur kan ontstaan. Stichters, management, ontwikkelaars, investeerders en werknemers kunnen op dat moment allemaal aandeelhouders zijn. Net zoals ex-oprichters, ex-werknemers, of ex-ontwikkelaars.

Vaak hebben al die partijen aandelen onder verschillende vormen en met een verschillend juridisch statuut. Sommige aandelen hebben meer rechten dan andere. Sommige aandeelhouders zijn niet meer betrokken en anderen wel.

Actieve aandeelhouders kunnen daarbij de incentive verliezen nog hard te gaan voor de onderneming, omdat ze het gevoel hebben dat de aandeelhoudersstructuur niet meer evenwichtig is. Dat is zombiekapitaal. Dat zombiekapitaal maakt het moeilijk voor het bedrijf te groeien, meer kapitaal te vinden of een nieuwe weg in te slaan. Het kan ook in de weg staan van nieuw talent of nieuwe investeerders.

Snelle opeenvolging

De groei van een bedrijf is een grillig proces. Zeker bij een snelgroeiende scale-up kan de opeenvolging van nieuw kapitaal, nieuwe mensen of een nieuw product de aandeelhoudersstructuur op korte tijd dramatisch door elkaar schudden.

Er is niet zomaar een magische formule om zombiekapitaal te vermijden. Wat kan je dan wel doen? Wees je als ondernemer vooral bewust van de langere termijn. Personeelswissels, nieuwe aandeelhouders en nieuwe producten zullen allemaal je pad kruisen. Besef dat goed.

