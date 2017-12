Zonder Saeftinghedok geen Champions League voor haven van Antwerpen

Er liggen meerdere opties op tafel om de Antwerpse haven meer containercapaciteit te geven. Voor de containerrederijen telt alleen het Saeftinghedok. De keuze is aan de Vlaamse regering: aansluiten bij de topwereldhavens dankzij het Saeftinghedok, of afglijden naar een secundaire rol.

Door Philippe Oyen en Eddy Wouters, respectievelijk voorzitter en directeur-generaal van de Antwerpse Scheepvaartvereniging, de beroepsvereniging van de Antwerpse scheepsagenten en hun internationale reders

Voor de toekomst van de Antwerpse haven zijn de komende maanden cruciaal. Over het project ‘extra containercapaciteit in het havengebied Antwerpen (ECA)’ is al voldoende inkt gevloeid. In 2018 maakt het ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken een definitieve keuze tussen de alternatieven die op tafel liggen.

Voor versnipperde terminals achter de sluizen komen reders hun bed niet uit.

Voor de Antwerpse Scheepvaartvereniging is er maar een optie. Enkel een Saeftinghedok beantwoordt aan de noden van de containerrederijen. Zonder Saeftinghe zakt Antwerpen naar de middelmaat in Europa. Al het harde werk van de voorbije jaren om Antwerpen in de Champions League van de wereldhavens te krijgen, is dan voor niets geweest.

Er zijn drie redenen waarom het Saeftinghedok de voorkeur geniet.

1. Met het dok wordt de capaciteit geconcentreerd. De groei van de volumes en de schaalvergroting van containerschepen (400 m lang) vereist havens met grote terminals. Zowel op het land als langs de kaai. Alleen in de Saeftinghezone is die ruimte voorhanden.

2. Het dok ligt vóór de sluizen. Containerschepen moeten snel tot aan de kaai worden geloodst. Passages door sluizen zijn tijdrovend. Rederijen kiezen overal ter wereld voor terminals die direct vanop zee of een rivier te bereiken zijn. Die trend is onomkeerbaar.

3. Het dok is ook beter voor de hinterlandverbindingen. Om klanten in het achterland kostenefficiënt te bedienen is een vlotte aansluiting op transportnetwerken zoals binnenvaart en spoor nodig. Volumebundeling maakt Antwerpen voordeliger. Size matters.

Door strategisch inzicht en de vasthoudendheid van de havengemeenschap heeft Antwerpen een koppositie in Europa veroverd. De rederijen zullen weldra beslissen of Antwerpen een hoofdrol dan wel een bijrol zal spelen in hun netwerk. Die beslissing zal puur rationeel worden genomen op basis van efficiëntie en financieel rendement. Voor ons, klanten van de haven, beantwoordt enkel Saeftinghe aan de verwachtingen van de rederijen.

De rederijen zullen weldra beslissen of Antwerpen een hoofdrol dan wel een bijrol zal spelen in hun netwerk

Voor versnipperde terminals achter de sluizen komen reders hun bed niet uit. Hun keuze voor andere havens wordt dan alleen maar makkelijker. Ondertussen aarzelen andere havens in de regio niet om de koppositie van Antwerpen te ondermijnen, wat de Vlaamse economie veel geld kan kosten.

De Vlaamse regering is nu aan zet. Voor ons is het duidelijk: aansluiten bij de kopgroep van de wereldhavens dankzij een Saeftinghedok, of afglijden naar een secundaire rol in het Europese havenpeloton.