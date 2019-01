Zonder backstop eindigt Ierland in chaos

Een van de pijnpunten voor een brexit is de Ierse grenskwestie, de zogenaamde backstop. Als er geen oplossing komt, eindigt de brexit met grote instabiliteit in Ierland.

Het is opvallend hoe in veel brexitretoriek onzekerheid en polarisering hand in hand gaan, en hoe veel politici die voor een brexit zijn weigeren hun slogans met studies te onderbouwen. Beide fenomenen lijken het resultaat van een overdosis aan narcisme en een ernstig tekort aan interesse voor de dagelijkse realiteit. Het verlangen naar een brexit mag dan al uit een gutfeeling komen, het neemt niet weg dat je de deal met de EU moet nakomen.

Wat ons bij de fameuze Ierse backstop brengt, die moet voorkomen dat er een harde grens ontstaat tussen de Europese lidstaat Ierland en de Britse regio Noord-Ierland. Het VK zou tijdelijk in de Europese douane-unie blijven tot een handelsdeal gesloten wordt.

De backstop is simpelweg de handhaving van de status quo in Ierland. Daarmee komen het VK en Ierland het Goedevrijdagakkoord na en wordt de sinds 1921 ingestelde en in 1998 afgevoerde grens tussen noord en zuid niet heringevoerd. Die grens was bedoeld als een voorlopige regeling voor vijf jaar, maar werd definitief, zodat een regio ontstond waarin een protestantse meerderheid de katholieken onderdrukte. In 1968 kwamen die laatsten op voor gelijke rechten, waarop het VK zijn leger stuurde. Dat leidde tot een geweldcultuur van paramilitaire groepen, waarvan de IRA de best gekende katholieke militie was en de UVF (en UDF en UDA) de bekendste protestantse. Ze terroriseerden niet enkel ‘de vijand’ maar ook hun eigen gemeenschap: wie niet leefde volgens de regels van de lokale splintergroep werd gestraft. Na 3.700 doden en talloze gewonden kwamen alle partijen in Noord-Ierland, het VK en Ierland in 1998 tot het Goedevrijdagakkoord, waarin ze zich ertoe verbonden om intense grensoverschrijdende samenwerking op te zetten en de volledige Ierse economie te bevorderen. Dat werkt nu zo goed dat de grens eigenlijk niet meer voelbaar is. Iedereen wil dat deze vrede blijft bestaan. Alleen rijst nu de vraag, met één groep in de EU en de andere in het VK, hoe het dagelijkse grensverkeer na de brexit geregeld moet worden.

Stel je voor dat het unionistische doel alle unies breekt, met een harde brexit, een Verdeeld Koninkrijk en een versplinterd Iers eiland tot gevolg.

Als het politiek gepoker eindigt met een harde brexit zullen de goederen tussen noord en zuid gecontroleerd moeten worden op EU-standaarden en douanerechten, dus zal er de facto wel een grens zijn. Het EU-voorstel om de grens in de Ierse zee te leggen werd afgewezen door de Noord-Ierse Democratische Unionistische Partij (DUP). Of, zei de Europese onderhandelaar Michel Barnier, Noord-Ierland kan in de douane-unie en een deel van de eengemaakte markt blijven. Dan willen wij dat ook, zeiden de Schotten, die net als de Noord-Ieren tegen een brexit stemden. Maar dat wou de Britse premier Theresa May niet. Voor haar moet het hele VK in de douane-unie blijven, wat veel Conservatieve parlementsleden dan weer niet willen. De volgende zet van het VK: laat ons de backstop een tijdslimiet geven. Waarop de volledige EU en alle Noord-Ierse partijen behalve de DUP antwoordden: geen sprake van. De grens tussen noord en zuid mag niet terugkomen. Nu niet en later niet.

De Unionisten hebben maar één doel: geen grens met het VK. Om dat te bereiken willen ze eventueel zelfs een grens met Ierland. Stel je voor dat dit unionistische doel uiteindelijk alle unies zou breken, met een ‘no deal’ én een Verdeeld Koninkrijk én een versplintering van het Ierse eiland tot gevolg. Dan is de brexshit een feit.

Grens

Die fameuze grens, 500 kilometer lang, is zo poreus als wat: er zijn 228 grensovergangen, met daarnaast talloze sluipwegen en huizen die over de grens heen gebouwd zijn. Een paradijs voor smokkelaars, een goudmijn voor illegale organisaties, een gedroomd doelwit voor paramilitairen. Politiediensten in noord én zuid waarschuwen dat ze de grens dag en nacht zullen moeten bewaken, zodat ze hun gewone werk niet kunnen doen. De politieke instabiliteit in Noord-Ierland, dat al twee jaar zonder regering zit, maakt dat sommige paramilitairen, nostalgisch naar de tijd dat ze de plak zwaaiden, hun structuren nieuw leven willen inblazen. De terroristische splintergroep New IRA deed dat op 19 januari met een bomauto in Derry. De reacties waren voorspelbaar: De New IRA was blij dat het internationaal opgemerkt werd en lokale politici en media veroordeelden het omdat niemand terug wil naar de terreur. Wie een schitterende roman wil lezen over hoe die terreur werkte, moet ‘Milkman’ van Anna Burns lezen.