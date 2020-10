Zou een team-Biden het team-Trump doen vergeten?...

Voorzitter adviesgroep Eurasia Group en GZERO Media en auteur van 'Us vs. Them: The Failure of Globalism'

Zou een team-Biden de zaken helemaal anders aanpakken dan het team-Trump? Minder dan u denkt.

De rollercoaster die de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2020 zijn, dendert voort. Zelfs nog voor de ‘oktoberverrassing’ - Donald Trumps Covid-19-besmetting - zagen de cijfers van de opiniepeilingen er niet goed uit voor de president. Trump staat nu wat aan de kant in het persoonlijk campagne voeren en ligt achterop in de race, terwijl de klok verder tikt.

Dat betekent niet dat het verlies van Trump vaststaat. Maar het moment is wel gekomen om ons eens af te vragen in hoeverre het beleid van een potentiële regering geleid door Joe Biden zou verschillen van een tweede regering-Trump.

Laten we beginnen met het beleid op Buitenlandse Zaken, waar Trump de voorbije jaren goed was voor ontelbare waanzinnige krantenkoppen. Hij trok de Verenigde Staten terug uit het klimaatakkoord van Parijs. Hij liet het nucleair akkoord met Iran voor wat het was. Hij verliet de Wereldgezondheidsorganisatie op het hoogtepunt van een pandemie.

Tel verloren

Trump zaaide twijfel over de Amerikaanse engagementen in de NAVO. Hij zocht toenadering tot Noord-Korea. Hij verhuisde de Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem en erkende de Israëlische soevereiniteit over de Golanhoogvlakte. Hij begon een technologische Koude Oorlog met China. En bij het salvo aan handelsdreigementen - en die waren zowel gericht aan bevriende naties als aan vijanden - ben ik de tel verloren.

Trump is er toch niet in geslaagd het geopolitieke traject van de wereld fundamenteel te wijzigen.

En toch, ondanks alle tijdelijke ophef door zijn capriolen is Trump er vooralsnog niet in geslaagd het geopolitieke traject van de wereld fundamenteel te wijzigen. De VS hebben zich in theorie teruggetrokken uit het klimaatakkoord, de Wereldgezondheidsorganisatie en het kernakkoord met Iran, maar daar is niks bij dat niet ongedaan kan worden gemaakt van zodra een president Biden zijn intrek zou nemen in het Witte Huis.

Ondanks alle verbale spervuur is de VS lid gebleven van de NAVO. Noord-Korea vormt nog altijd dezelfde bedreiging als toen Trump aan zijn presidentschap begon, ondanks recent topoverleg. En wat China betreft, maakten zowel Democraten als Republikeinen zich nog voor Trump op het toneel verscheen al zorgen over de geopolitieke dreiging van de machtiger wordende grootmacht. Daarbij komt dat de doelstellingen die Trump oprecht wou bereiken - de Amerikaanse troepen wegtrekken uit oorlogsgebieden en warmere relaties aanknopen met Rusland - op dermate grote binnenlandse tegenkanting zijn gestoten dat op dat vlak bitter weinig vooruitgang is geboekt.

Een presidentschap van Joe Biden zou wat buitenlandse beleid betreft niet zo heel veel verschillen van wat het daarvoor was.

Dat betekent meteen dat een presidentschap van Joe Biden wat het buitenlands beleid betreft niet zo erg veel zou verschillen van wat het daarvoor was. Biden zou terug in het klimaatakkoord, de Wereldgezondheidsorganisatie het nucleair akkoord met Iran stappen, ook als daarvoor wat moet worden onderhandeld. Ook de leden van de NAVO (om nog te zwijgen over de traditionele partnerlanden van de VS) zullen verzekerd worden van de terugkeer van een Amerikaanse president die niet met alle macht probeert historische allianties te destabiliseren.

De normalisering van de relaties tussen de Verenigde Arabische Emiraten, Bahrain en Israël is een van ’s werelds meest onderschatte gebeurtenissen van dit moment.

Maar voor de meer substantiële ontwikkelingen zal het team-Biden stilzwijgend de contouren aanvaarden van het Midden-Oosten dat zich onder Trump heeft gevormd. Want jawel, de normalisering van de relaties tussen de Verenigde Arabische Emiraten, Bahrain en Israël is een van ’s werelds meest onderschatte gebeurtenissen van dit moment. De VS zullen onder Biden hun harde lijn tegenover China aanhouden, aangezien daar bij zowel Democraten als Republikeinen momentum voor is. Maar ook daar zal een wijziging van retoriek/stijl (weze het niet noodzakelijk van beleid) onder een mogelijke president Biden heel belangrijk zijn. Constructieve gesprekken aangaan met andere landen - vrienden en vijanden - beperkt het risico dat disputen onbeheersbaar worden.

Binnenland

Het Amerikaanse binnenlandse beleid daarentegen zou wel grondiger veranderen mocht Biden de presidentsverkiezingen winnen. Dat heeft veel te maken met de onmiddellijke dreiging die uitgaat van Covid-19. In tegenstelling tot het team-Trump zal een regering-Biden samenwerken met de wetenschappelijke gemeenschap om de pandemie aan te pakken, in plaats van wetenschappers tegen te werken.

Als de Democraten de Senaat veroveren, worden de belastingverlagingen teruggeschroefd en mag u veel hogere belastingen voor bedrijven en voor de 1 procent rijkste Amerikanen verwachten.

En indien de Democraten een meerderheid halen in de Senaat, komt er onder Biden wellicht ook meer overheidsstimulus. Vier jaar presidentschap van Trump heeft ertoe geleid dat de basis van de Democraten veel verder naar links is opgeschoven, en de traditionele centrumfiguur Biden in dat zog heeft meegenomen. Als de Democraten de Senaat veroveren, worden de onder Trump doorgevoerde belastingverlagingen teruggeschroefd en mag u veel hogere belastingen voor bedrijven en voor de 1 procent rijkste Amerikanen verwachten.

Overheidsingrijpen

Zulke maatregelen nemen wordt trouwens ook makkelijker, wegens de noodzakelijke reddingen in de pandemie die toezicht en ingrijpen door de federale overheid politiek veel minder controversieel maken. Zelfs zonder Democratische meerderheid in de Senaat zou Biden als president aanzienlijke wijzigingen doorvoeren via regelgeving, vooral op het vlak van klimaat en milieu.

Van het wijzigen van regelgeving spat niet onmiddellijk ‘wat een verandering!’ af, en dat kan diegenen die een heel nieuwe wereld verwachten na een eventuele overwinning van Biden op 3 november danig teleurstellen. Een presidentschap van Biden zal ons er wel aan herinneren dat zelfs voor een supermacht als de VS geldt dat echte politieke verandering thuis begint.

