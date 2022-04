Zuckerbergs Meta-rijk zal moeilijk voet aan de grond krijgen...

Mark Zuckerbergs Meta wou als eerste bigtechreus het metaverse claimen, maar dat opzet maakt weinig kans. De visie van web3-bedrijven als Yuga Labs heeft een veel breder draagvlak bij de early adopters, een absolute noodzaak om later het grote publiek mee te krijgen.

Eind vorig jaar bracht Mark Zuckerberg opschudding teweeg in het socialemedialandschap met de aankondiging dat hij Facebook ging rebranden naar Meta. Een directe verwijzing naar en vooral claim op het metaverse, waar iedereen ondertussen al enkele maanden de mond van vol heeft.

Het patroon dat web3-bedrijven aan het uitbouwen zijn, gaat loodrecht in tegen de verdienmodellen van de GAFA-reuzen die zijn gegroeid op de schouders van de gebruikers.

Zuckerbergs bericht stuitte in de blockchainsector op veel argwaan, omdat de hele ontwikkeling van web3 net steunt op een fundamentele onderstroom van verzet tegen de almacht van big tech. Sinds vorige week duidelijk werd dat Meta tot 47,5 procent commissie wil opstrijken op elke verkoop van virtuele assets in ‘hun’ metaverse Horizon Worlds, lijkt dat wantrouwen ook gegrond.

Bedrijven als Facebook zijn rijk geworden door een intelligent model te bouwen uit het vergaren van data van hun gebruikers. Daarmee hebben ze sociale karakteristieken gecreëerd die ze doorverkopen aan merken en bedrijven. Hun businessmodel kan maar floreren als een netwerkeffect ontstaat bij het gebruik van hun diensten. Het komt erop neer dat het platform nuttiger wordt naarmate meer mensen er gebruik van maken.

Bert Marievoet is crypto- en metaverse-expert en medeoprichter van Moonbag Capital.

Een post op Facebook die viraal gaat en miljoenen keren gedeeld wordt, heeft uiteraard tot gevolg dat Facebook een robuuster platform wordt. Maar wat met de bedenker en maker van die post? Die heeft misschien een week hard gewerkt aan de video - die bij publicatie massaal veel likes, shares en dus views heeft gecreëerd - zonder in ruil enige vergoeding van Facebook te mogen ontvangen.

Trouwens, ook u en ik worden niet vergoed voor het bekijken van die video’s of voor de tijd die we doorbrengen met vrienden op sociale media. De waarde die wij als gebruikers toevoegen aan die platformen wordt vergoed in gratis gebruik, zij het als passieve consument dan wel als actieve creator.

Handvol ontwikkelaars

Het patroon dat web3-bedrijven aan het uitbouwen zijn, gaat lijnrecht in tegen de verdienmodellen van de GAFA-reuzen die zijn gegroeid op de schouders van de gebruikers. Blockchains maken het mogelijk om fabuleus efficiënt gelijkwaardige of zelfs superieure platformen te creëren. Met een handvol ontwikkelaars bouw je een platform dat gebruikmaakt van de veiligste - want gedecentraliseerde - technologie die ook nog eens een geautomatiseerde koppeling maakt naar de virtuele valuta (cryptomunten) die in dat ecosysteem aanvaard zullen worden.

Dit is de echte revolutie van de web3-organisaties: iedereen die voor (meer)waarde zorgt, kan naargelang zijn bijdrage ook vergoed worden.

De echte (r)evolutie schuilt echter in de manier waarop web3-organisaties hun stakeholders waarderen: elke betrokkene die voor (meer)waarde zorgt, kan naargelang zijn bijdrage ook vergoed worden. Dat gebeurt in virtuele tokens, zeg maar deelbewijzen, van het project. Wanneer web3-bedrijven ervaringen bouwen in hun metaverses die draaien op blockchaintechnologie, zullen zij gebruikers vergoeden voor hun bijdrage: voor hun tijd als gebruiker of voor hun eigen creaties. Vandaag al zie je dat de opkomst van het play-to-earnconcept, waarbij gamers vergoed worden voor hun speeltijd, klassieke spelontwikkelaars als Epic, bekend van 'Fortnite', bijzonder nerveus maakt.

Yuga Labs, het bedrijf achter de Bored Ape Yacht Club, lanceert deze maand nog de eerste fase van zijn metaverse Otherside. Eerst krijgen de eigenaars van Bored Ape-NFT's een lap grond toegekend, en in een tweede fase kan ook het grote publiek enkele virtuele vierkante meters kopen. Het contrast tussen de visie en uitwerking van Yuga Labs (web3) versus Meta (web2.0) kan niet groter zijn. De eigendomstitel van een stukje Otherside-grond geeft de eigenaar de volledige rechten, ook op de uitbating van bedrijvigheid die hij er wil ontwikkelen.

Meta’s Horizon wordt een virtuele burcht, waar je als gebruiker nooit eigenaar van grond kan worden, en waar dus ook opportuniteiten voor zelfstandig ondernemerschap worden gefnuikt.

Creatieve ondernemers die bijvoorbeeld een virtueel museum voor moderne kunst of een winkel met digitale sneakers uit de grond zouden willen stampen, kunnen dat op eigen houtje doen zonder toestemming te moeten vragen aan Yuga Labs. Dat laatste zal er ook niet armer van worden: op elke transactie in Otherside krijgt het 2,5 procent commissie.

Meta’s Horizon daarentegen wordt een virtuele burcht, waar je als gebruiker nooit eigenaar van grond kan worden en waar dus ook opportuniteiten voor zelfstandig ondernemerschap worden gefnuikt. Wil je er een hippe trui verkopen, dan hou je er net iets meer dan de helft - voor belastingen - van over. Dat is vooral treffend omdat Zuckerberg in de aanloop naar zijn metaverse-ambities nog het Apple-model van 30 procent commissie aan de kaak durfde te stellen.