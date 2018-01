Zwitserland voert zelfde beleid als Trump

Van zijn migratiebeleid tot zijn neiging tot isolationisme: velen in Europa beseffen niet dat Zwitserland al jaren een politiek voert die erg op die van de Amerikaanse president Donald Trump lijkt.

Het Zwitserse Davos staat deze week weer volop in de kijker als de hoogmis voor economische en politieke machthebbers. Zelfs de vermaledijde Amerikaanse president Donald Trump geeft er een toespraak waar erg naar uitgekeken wordt. Maar Zwitserland is niet alleen deze week de perfecte gastheer voor Trump. Velen in Europa beseffen niet dat het land al erg lang een politiek voert die dicht bij het Trump-model staat. Dat blijkt uit heel wat zaken.

Eerst en vooral is het Switzerland First-credo al jaren de leidraad van het Zwitserse beleid. Bern voert een politiek die in de eerste plaats gericht is op het vrijwaren van de eigen belangen en het vermijden van buitenlandse inmenging. Wie er niet gewoond heeft, heeft meestal geen idee hoe sterk het anti-Europese gevoel leeft.

De zeer conservatieve SVP/UDC - de grootste politieke partij - voert een discours dat qua brutale stijl en inhoud naadloos bij Trump aansluit. Dezelfde partij lanceerde in 2014 een referendum (dat een nipte meerderheid haalde) om een ‘nationale voorkeur’ in te voeren bij aanwervingen en om opnieuw quota en contingenten in te voeren voor alle vormen van immigratie, ook die van EU burgers. Omdat dat regelrecht in tegenstrijd was met de bilaterale verdragen die Zwitserland met Europa had afgesloten, kon slechts een sterk verwaterde versie van het plan doorgaan.

Maar er staat al een nieuw referendum in de steigers, waarbij geëist wordt dat het Zwitsers recht altijd voorrang heeft op het internationaal recht. Zwitserland heeft er een probleem mee dat buitenlandse rechters waken over de interpretatie van de Europese akkoorden met het land.

Daarnaast is er de neiging tot isolationisme. Net zoals Trump tijdens zijn verkiezingscampagne aankondigde dat hij ‘slechte’ internationale handelsakkoorden wou opzeggen, weigerde Zwitserland mee te doen met zijn Europese buren en blijft het een enclave op de Europese kaart. In 1992 besloten de Zwitsers niet tot de Europese Economische Ruimte toe te treden omdat ze vreesden dat dat de voorbode zou zijn van een toetreding tot de EU.

Psychiatrisch geval

Ook vandaag de dag blijft de relatie met Europa complex. De voormalige Belgische topdiplomaat Baron Frans Van Daele omschreef de Zwitserse houding t.o.v. Europa onlangs in een Zwitserse krant als ‘van psychiatrische aard’. Dat werd hem niet echt in dank afgenomen.

Ook economisch zijn de prioriteiten van Trump en die van Zwitserland dezelfde, ze willen beide de vennootschapsbelasting drastisch verlagen om de internationale concurrentie de baas te blijven en de delokalisering tegen te gaan.

Sommige Zwitserse politici eisen dat de grenzen dichtgaan en pleiten voor een muur aan de grens met Italië.

In het tegenhouden van wie het land binnen wil, zijn eveneens parallellen te trekken. Trump beloofde een muur te bouwen om de Mexicaanse immigratie tegen te houden. Ook in Zwitserland wordt regelmatig geëist dat de grenzen dichtgaan. Sommige politici pleitten zelfs voor een muur aan de grens met Italië. Ten slotte zijn ook de relaties met de moslimwereld gelijkaardig. Het bouwen van minaretten is sinds 2009 verboden in Zwitserland.

Economisch heeft de Trump-politiek Zwitserland geen windeieren gelegd. Het is een uitermate welvarend land zonder noemenswaardige werkloosheid, met sociale vrede en een uniek systeem van directe democratie. Het staat vooraan in zowat alle internationale lijstjes van de meest concurrentiële en innovatieve economieën ter wereld.

Patrick Soetens Directeur van Finwise en adviseur voor innovatieve financiële diensten. Voormalig directeur van Keytrade Bank Zwitserland.