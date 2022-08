Afscheid van Caroline Pauwels: 'De pijn is groot, maar je betekenis is niet weg'

Isabel Albers neemt afscheid van Caroline Pauwels, die columns schreef voor De Tijd.

Lieve Caroline,

'Het is voorwaar een wonderlijke wereld.' Het is de pointe uit een van je vele prachtige columns die je voor onze krant altijd zo trouw schreef, vijf jaar lang. Ook als je ziekte het moeilijk maakte, telkens lag-ie daar weer. Telkens een column vol inzicht, levensvreugde, openheid, possibilisme. En Verwondering. Het woord dat nog het best beschrijft hoe jij was.

Lees meer Verwondering

Wat laat je een leegte na, Caroline. Als een ongelooflijke inspirator voor zovelen, als ererector en academica, als buitengewone vrouw. Een leegte op dit plekje in de krant ook. Hoe we je als jonge, zeer schrandere mediaonderzoekster leerden kennen en hoe je er toen al zo uitsprong. Bij SMIT aan de VUB was je geen academica in een glazen toren over media maar ook met banden met en kennis van het terrein. Je openheid leidde er ook toe dat de vroegere pic-à-pic onder rectoren veranderde in een veel betere samenwerking tussen Vlaamse universiteiten.

Je strijd voor de vrijlating van Ahmadreza Djalali, de onderzoeker die al ruim vier jaar in een Iraanse cel zit, was onverdroten. Je latere engagement voor de persvrijheid met Difference Day zette op scherp waar het om draait in ons vak. Je zette steun op het getouw voor de nabestaanden van de vermoorde Maltese onderzoeksjournaliste Daphne Caruana Galizia, die samen met onder meer De Tijd werkte aan onderzoeksprojecten in het kader van ICIJ. Hoe je het opnam voor vrouwen, voor kansengroepen, en vocht voor kansen voor iedereen. Hoe oprecht bezorgd je was voor jongeren tijdens de coronacrisis en hoe je hen hielp en moed insprak. Dank voor zo oneindig veel, Caroline.

Je hart voor wetenschap en cultuur bracht je ook naar Theater aan Zee, waar je zo inspireerde. 'Welkom op 25 juni, of later deze zomer. Summertime and the living is easy. Let the sun shine in', was je laatste whatsappje. Let the sun shine in. Zo was je. Met die glimlach. Met veel humor ook. Ook en ondanks die kanker die je beetje bij beetje opat. Let the sun shine in.

Dank voor zo oneindig veel, Caroline.

De redactie van De Tijd betuigt Emil en Anna-Violette in de eerste plaats en al wie je lief was haar diep medeleven. De pijn is groot, maar je betekenis is niet weg. 'Laten we vooral de gave van de verwondering weer ontwikkelen, door onszelf te leren kennen, met anderen te praten, regelmatig iets te doen dat ons uit onze comfortzone haalt en van alles wat dagelijks is telkens weer iets bijzonders te maken', schreef je.

Hoe hard we je ook gaan missen, dat laat je ons en zoveel mensen na. Wat een levenslessen, al die mooie columns. Die spirit, jouw spirit, houden we levend.