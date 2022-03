Afwachten of defensie echt hoogste prioriteit wordt...

Alle toppolitici staan op één lijn en zweren de komende jaren meer te investeren in defensie. Halen die beloftes de verkiezingen van 2024?

De Vlaamse partijen moeten hun verkiezingsprogramma’s van drie jaar geleden in zeven haasten bijstellen. Defensie is een prioriteit geworden, met de verontwaardigde publieke opinie als aanjager.

Wat is het defensiebeleid van de Vlaamse partijen? Ik dook in de verkiezingsprogramma’s van de vorige federale verkiezingen in 2019. Het contrast met wat de partijen toen schreven en vandaag zeggen kan moeilijk groter zijn.

Open VLD is de grootste promotor van een Europees leger, terwijl CD&V de meest uitgesproken Atlantist is. De resterende partijen zweven daar ergens tussen.

De N-VA hield het kort: 2 procent van de tekst spendeert ze aan defensie. Maar de inhoud is wel het meest combattief van alle partijen. De partij verwijst trots naar 9,2 miljard euro investeringen van haar minister van Defensie in de regering-Michel. Volgens de N-VA moet ons defensiebudget stijgen naar het Europees gemiddelde: 1,57 procent van het bruto binnenlands product. Daarmee zouden we Nederland en Duitsland inhalen. Als er al een Vlaamse partij in haar verkiezingsprogramma een vuist maakte, was het wel de N-VA.

De Open VLD besteedt van alle partijprogramma’s met 4 procent het meeste aandacht aan het leger. Maar een investeringsprogramma is niet in de tekst te vinden. Open VLD wil eerder de schaakstukken beter positioneren. De nadruk ligt op meer samenwerking met Nederland en Frankrijk. De partij is de meest uitgesproken voorstander van een Europees leger. Uit haar programma komen echter geen grote aankopen naar voren. Wel wil ze werken aan een Europees leger dat los van de Amerikanen inzetbaar is.

De essentie De auteur

Veli Yüksel is voormalig volksvertegenwoordiger (Open VLD) en was lid van de commissie Defensie in de Kamer.

De kwestie

Na de Russische invasie in Oekraïne staan alle toppolitici op dezelfde lijn en zweren ze de komende jaren meer te investeren in Defensie.

De conclusie

De Vlaamse partijen moeten hun verkiezingsprogramma’s van drie jaar geleden in zeven haasten bijstellen. Defensie is een prioriteit geworden. De vraag is of de dure eden de verkiezingen van 2024 halen.

Veel woorden maakt Vooruit niet vuil aan defensie. Nog geen 2 procent van het programma gaat over het leger. Vooruit slaagt er dan ook niet in tot een duidelijke visie te komen. Men wil nagaan of de aankoop van het gevechtsvliegtuig F-35 nog geannuleerd kan worden, maar ook meer samenwerken met de Nederlandse luchtmacht. Met welke vliegtuigen? Investeringen schuiven de Vlaamse socialisten door naar het Europese niveau.

Atlantist

CD&V is de grootste Atlantist: de NAVO staat centraal in haar defensiebeleid. Wordt die NAVO-doctrine ook omgezet in harde standpunten? Helaas. CD&V is van alle partijen het kortst van stof: minder dan 1 procent van het programma gaat over defensie. CD&V noemt zich voorstander van een Europees leger, waarvan het commando zich in Brussel bevindt. Als geïnvesteerd wordt in het leger, is het in opleidingen. De defensieplannen van CD&V lijken uit de pen te komen van een hr-manager. CD&V ziet defensie eerder als een jobfabriek.

Groen focust vooral op conflictpreventie. Wapens exporteren naar conflicthaarden wil Groen nog moeilijker maken. Vliegtuigen zijn geen kerntaak van het Belgische leger. Samen met de vliegtuigen verdwijnen de kernwapens uit België. Ruim twee jaar nadat die tekst geschreven is, is wel duidelijk dat conflictpreventie het Russische leger niet gehinderd heeft op zijn weg naar Kiev. Wellicht heeft Groen al een beetje spijt van haar verkiezingsprogramma.

België moet uit de NAVO, en de NAVO moet uit België geschopt worden. Ons leger moet stoppen met NAVO-oefeningen aan de grenzen met Rusland. Daarmee zet de PVDA zich op één lijn met de Russische president Vladimir Poetin. De communistische partij wil het Belgische leger omvormen tot een louter defensieve strijdmacht. Onze luchtmacht heeft genoeg aan vijf vliegtuigen. Het heeft er alle schijn van dat de communisten stiekem dromen van het Warschaupact, dat in 1991 werd opgedoekt.

Zwaartepunt

Ruim twee jaar geleden discussieerden de strategen van de Vlaamse partijen vooral over het zwaartepunt van onze defensie. Kiezen we prioritair voor de NAVO of voor een Europees leger? Open VLD is de grootste promotor van een Europees leger, terwijl CD&V de meest uitgesproken Atlantist is. De resterende partijen zweven daar ergens tussen.

De theoretische discussie wordt nu plots gevoerd op een zeer reëel slagveld. En wat blijkt? Geen van beide denkstromingen kon Poetin verontrusten. De NAVO speelt in de Russische oorlog geen rol van betekenis. Een Europees leger is evenmin aan de Oekraïense grens te vinden.

Blijft van deze golf nog iets over als over twee jaar de nieuwe verkiezingsprogramma’s geschreven worden?

Toch is de discussie niet dood. Cruciaal wordt de houding van de Franse president, die zich al uitsprak voor een Europees leger en misschien, met de Franse verkiezingen in het vooruitzicht, het momentum aangrijpt om dat punt hard te maken.

Geruisloos en in enkele dagen is het politiek debat fundamenteel veranderd. Vandaag geeft ons land 1,12 procent van het bbp uit aan defensie. Nog voor de Russische invasie lag al een plan op tafel om de komende jaren 10 miljard euro te investeren in defensie om het Europese gemiddelde van 1,57 procent bbp te realiseren. Premier Alexander De Croo (Open VLD) stelt nu terecht dat de 10 miljard niet zal volstaan.