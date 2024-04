AI en het autocratisch reveil...

Dat autocratieën wereld aan beïnvloeding doen, is geen geheim. Nu zetten ze ook meer en meer AI-tools in om de legitimiteit van democratieën bewust uit te hollen.

Wie zal de AI-race winnen? Het Westen heeft het beste systeem om creativiteit te stimuleren en haalt wat betreft pure innovatie allicht nog de bovenhand op China. Maar China heeft met zijn sociaalkredietsysteem en alomtegenwoordige toezicht op de eigen bevolking allicht toegang tot meer en betere data dan de Verenigde Staten. En dan zwijgen we nog van Europa, waar privacy en dataveiligheid veel gevoeliger liggen. Als de toekomstige technologische dominantie vooral bepaald wordt door de omvang van de trainingsdata, dan is de ontnuchterende werkelijkheid dat China allicht de beste uitgangspositie heeft.

De auteur

Koen Schoors is hoogleraar economie UGent. De kwestie

China beschikt over enorme datasets, waardoor het mogelijk een voorsprong neemt op het vlak van AI. De conclusie

Het land en andere autocratieën zetten meer en meer AI in om de legitimiteit van democratieën bewust uit te hollen.

Het slechte nieuws is dat autocratieën AI op een heel andere en meer strategische manier gebruiken. Iedereen beseft ondertussen hopelijk al dat ze AI gebruiken om informatie met zachte hand te beïnvloeden en soms ook expliciet te censureren. Zo kunnen autocratische regimes controleren welke informatie hun bevolking precies ontvangt, en dus de gewenste percepties creëren om het bereik en de stabiliteit van hun regime te vergroten.

Daarnaast gebruiken ze AI om een algemeen toezichtsysteem uit te bouwen dat het gemakkelijker maakt het resterende protest subtiel te discrediteren of desgewenst de kop in te drukken. Toegang tot alle digitale communicatie en tot een overvloedige zwerm bewakingscamera’s met gezichtsherkenning leveren de daarvoor benodigde datastroom. En tot slot zijn ze ook niet te beroerd om algoritmes en AI-bots te gebruiken om hun ideeën ook in het vrije Westen te propageren als deel van de wereldwijde geopolitieke ideeënstrijd die al een decennium woedt.

Nieuwe Zijderoute

Dat probleem bestond al, maar wordt door de snelle technologische evolutie alleen maar indringender. China begint AI-gebaseerde technologieën voor informatiecontrole, propaganda, en surveillance ook massaal begint te exporteren naar bevriende landen met autocratische aspiraties. De Nieuwe Zijderoute, het One Belt One Road-initiatief, is niet alleen een samenwerkingsverband voor handel en investeringen, maar meer en meer ook de verspreidingsroute van die nieuwe technologieën.

Ze komt neer op een positieve productiviteitsschok ten voordele van bevriende autocratische regimes. Informatiecontrole, propaganda en surveillance door een centrale overheid worden door de Chinese technologie fundamenteel efficiënter. Autocratie wordt dus een meer waarschijnlijke politieke uitkomst wordt langs het hele traject van de Nieuwe Zijderoute.

In relatief nieuwe en zwakke democratieën stijgt de kans dat ze opnieuw verglijden tot een autocratie, omdat het veel gemakkelijker wordt democratisch protest te fnuiken. Beginnende autocratieën kunnen gemakkelijker hun macht te bestendigen en uitbouwen tot een volledige dictatuur, omdat een volledige controle over de informatiesfeer plots tot de mogelijkheden gaat behoren.

Door de export van AI kan China de regimes in zijn omgeving en handelsroutes boetseren naar zijn eigen beeld.

De export van die nieuwe technologieën is daarom een belangrijke vorm van zachte autocratische macht. Op die manier kan China de regimes in zijn omgeving en handelsroutes boetseren naar zijn eigen beeld. We kunnen daarom verwachten dat het bereik van autocratische regimes ook zonder expliciete interventie vergroot in een almaar wijder netwerk rond het Chinese epicentrum. Zo maakt China ook voor dat geen democratische experimenten al te dichtbij aan de deur kloppen.

Beïnvloeding

Het is geen geheim dat de autocratische wereld met enthousiasme artisanale manieren van beïnvloeding gebruikt, bijvoorbeeld door extreme partijen aan de linker- en rechterzijde met raad, daad, leningen, smeergeld en de gepaste dosis afpersing de juiste richting uit te sturen. Nu gebruikt die ook meer en meer AI-tools om de legitimiteit van democratieën bewust uit te hollen.

Er waren al succesvolle pogingen om verkiezingen en referenda in westerse democratieën op gesofisticeerde manieren te beïnvloeden met de bedoeling om ze van binnenuit te verzwakken. Het Chinese en Russische coronabeleid bijvoorbeeld draaide uit op een redelijke ramp, terwijl democratieën het al bij al goed en efficiënt aanpakten. Maar door bewuste en consistente propaganda verzwakte die episode toch het vertrouwen in democratisch leiderschap, terwijl het vertrouwen in het autocratisch leiderschap, ondanks de slechte resultaten, intact bleef.