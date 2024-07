'Als België nieuwe kerncentrales wil, dan heeft het een eigen energiebedrijf nodig'

'Het siert de regeringsonderhandelaars dat ze beslissingen over kernenergie uit het verleden in vraag durven te stellen. Alleen volstaat dat niet', schrijft energie-expert André Jurres. 'Ze moet ook durven te investeren in eigen land met eigen middelen.'

Kernenergie is in de Lage Landen aan een revival bezig. Nederland wil twee tot vier grote nieuwe kerncentrales optrekken en België wil liefst tot 8 gi­ga­watt (GW) nieuwe capaciteit bouwen. Een groot deel daarvan moet van nieuwe grote en kleinere kerncentrales komen.

De auteur

André Jurres is ondernemer in de energiesector.

De kwestie

De regeringsonderhandelaars onderzoeken nieuwe mogelijkheden voor energie in ons land.

De conclusie

Zulke infrastructuurinvesteringen kunnen niet in handen van privébedrijven gegeven worden.

Die ambitie is ingegeven door de Russische president Vladimir Poetin, die met de inval in Oekraïne in 2022 het startschot gaf voor een enorme stijging van de energieprijzen. In 2022 gaf Europa zo’n 1.000 miljard euro uit aan fossiele brandstoffen. Dat deed alle alarmbellen afgaan. In een normaal jaar exporteren we ook al zo’n 250 miljard tot 500 miljard euro naar landen met op zijn minst twijfelachtige regimes.

Belangrijk is de vraag hoe we die nieuwe ambitie mogelijk maken. Dat de overheid in België zich eerst tot de voormalige monopolist en huidige eigenaar van de kerncentrales wendt, is weinig verrassend. Dat Electrabel/Engie daar weinig oren naar heeft, is begrijpelijk, met de drama’s van het Engelse Hinkley Point, het Franse Flamanville en het Fins Olkiluoto vers in het geheugen. De bedrijven die daar kerncentrales bouwen, kreunen onder de tegenvallers. Niet alleen valt de bouw veel duurder uit, hij neemt ook twee keer zoveel tijd in beslag.

De twee nieuwe kerncentrales van Hinkley Point kosten zo’n 54 miljard euro voor 3.300 me­ga­watt (MW). Als België even groot wil bouwen, is de eerste vraag dan ook: hoe gaan we dat financieren? De privésector hoeft niet meer bevraagd te worden, want geen enkel westers energiebedrijf wil zich nog verbranden aan dat soort investeringen.

Dat is maar goed ook, want kerncentrales horen niet thuis in privéhanden. De theoretische risico’s bij ongelukken zijn nagenoeg niet te verzekeren. Alleen een samenleving vertegenwoordigd door haar politieke verkozenen mag en moet verantwoordelijkheid dragen voor zulke investeringen.

Nieuw is dat niet. Hoe denkt u dat onze kerncentrales ooit zijn gebouwd? Niet door privébedrijven, maar door publieke nutsbedrijven. Dat die later in Electrabel zijn opgegaan en aan een buitenlands bedrijf zijn doorverkocht, is achteraf bekeken een historische vergissing.

Een land als Frankrijk heeft zijn eigen energiestrategie, én de bedrijven om die uit te voeren. Onze beleidsmakers daarentegen moeten met de bedelstaf langs buitenlandse privébedrijven om te vragen of ze zo'n investering willen overwegen.

Subsidies

De Britten hebben het Franse energiebedrijf EDF 40 jaar lang een subsidie moeten geven die gelijkstaat aan 109 pond per geproduceerde megawattuur (MWh). Die prijsgarantie ligt substantieel hoger dan de gangbare groothandelsprijs op de stroombeurs.

Uiteraard hebben we ook windmolens en zonnepanelen gesubsidieerd, maar dat waren nieuwe technologieën, die de voorbije 15 jaar een enorme groei hebben gekend. Voor kernenergie, die 50 jaar oud is, is subsidiëren niet vanzelfsprekend. Een samenleving laten opdraaien voor een subsidie die 40 jaar lang naar een buitenlands bedrijf gaat, is gewoon geen goed beleid.

De liberalisering van de energiemarkt is voor een deel geslaagd te noemen, maar het resultaat is ook dat België en Nederland geen nationaal en dus eigen energiebedrijf meer hebben. Als de nieuwe regering het serieus meent met de bouw van nieuwe kerncentrales als onderdeel van de energiemix, moet ze Europa ervan overtuigen dat dergelijke infrastructuurinvesteringen in 's lands belang zijn en niet in handen van privébedrijven gegeven kunnen worden. Aangezien zelfs Frankrijk, een van de grootste leden van de Europese Unie dat doet, kan het geen probleem zijn.

Een eigen nationaal energiebedrijf schept welkome kansen: kennis en werkgelegenheid, degelijke investeringsmogelijkheden voor de bevolking via obligaties en een robuustere energiemix. En waarom doen we het niet samen met de Nederlanders?

Ambitie

Is kernenergie de enige oplossing als deel van de energiemix? Het antwoord op die vraag hangt af van het (euregionale) beleid en de keuzes die gemaakt worden. Zonder kan ook, zoals Duitsland bewijst, maar dat heeft zijn prijs in de vorm van nieuwe gascentrales, die geen toekomstgerichte oplossing zijn.