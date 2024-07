Als de politiek offers vraagt van de bevolking, moet ze zelf het goede voorbeeld geven

Met begrotingen die bloedrood kleuren, moet worden bespaard en de modale belastingbetaler zal mee het gat moeten dichtrijden. Maar voor ze nieuwe belastingen aankondigen, kijken de parlementen het best in de spiegel. Als de politiek nieuwe offers verlangt van de bevolking, moet ze zelf het goede voorbeeld geven.

De 150 Kamerleden die vorige week zijn beëdigd moeten er mee over waken dat België zich de volgende jaren herpakt op begrotingsvlak. Om dat te doen zijn een regeerakkoord en een werkbare meerderheid nodig, maar niets belet de nieuwe volksvertegenwoordigers nu al aan de slag te gaan.

Om het lijden van de Senaat niet nodeloos te rekken. Om afspraken te maken over onkostenvergoedingen en het inperken van de ruime uittredingsvergoeding - niemand verplicht je trouwens die op te nemen en dat heb ik als 69-jarige na een vijfjarig mandaat dan ook niet gedaan. En voor alle duidelijkheid: parlementsleden verdienen het fatsoenlijk verloond te worden, maar de excessen moeten eruit.

De auteur

Ondernemer Christian Leysen was de voorbije vijf jaar federaal parlementslid voor Open VLD. Hij schreef daarover het boek 'Burgerdienst in de Wetstraat'.

De manier waarop het federaal parlement en de instellingen die ervan afhangen gerund worden, schiet schromelijk tekort. De conclusie

Maar er is ook een even belangrijk debat dat minder de media haalt. De Kamer van Volksvertegenwoordigers kost ons jaarlijks bijna 200 miljoen euro. Met dat geld worden de parlementsleden betaald, maar het dient ook om het gebouw te onderhouden en de meer dan 600 vaste personeelsleden te verlonen. Ook een reeks instellingen zoals het Rekenhof, het Grondwettelijk Hof en de Comités P en I hangen af van de Kamer. De werking en de personeelslast van de 800 medewerkers daarvan kosten iets meer dan 130 miljoen euro. Het gaat dus om veel centen. Die toegewijde medewerkers schragen wel degelijk onze democratie. Ze zien toe op de opmaak van onze wetten en vrijwaren onze grondrechten. Maar worden ze allemaal goed ingezet en worden ze goed geleid? Daar hapert overduidelijk iets.

Terwijl moderne managementprincipes in veel overheden hun intrede deden, is het Paleis der Natie in veel opzichten in de tijd van ‘De Collega’s’ blijven hangen.

De manier waarop deze instellingen worden gerund, schiet schromelijk tekort. Terwijl moderne managementprincipes in veel overheden hun intrede deden, is het Paleis der Natie in veel opzichten in de tijd van ‘De Collega’s’ blijven hangen. Te veel oubollige regeltjes en het achterblijven van moderne beheerstechnieken staan in de weg van efficiëntiewinsten en betere werkprocessen. Zo werkt de Kamer nog altijd met een eenvoudige kasboekhouding en mankeert elke vorm van strategische meerjarenplanning.

De politieke verantwoordelijkheid is collectief. Zowel meerderheid als minderheid zetelt in de bestuursorganen. De versnippering van bevoegdheden over diverse van die organen verschaft de bestuurders paraplu’s om open te trekken, maar belet een brede kijk op wat zich in de organisatie afspeelt.

Pensioenbom

Die gang van zaken verklaart dat het tot de aanstelling van een nieuwe directeur boekhouding duurde tot de pensioenbom in maart 2023 barstte. Zijn voorgangster, pas gepromoveerd tot hoofd van de hele administratie, verdween na de bekendmaking op ziekteverlof, vooraleer ze op vervroegd pensioen mocht vertrekken. Meerdere topambtenaren verschaften zichzelf buiten de reguliere boekhouding om onwettelijke torenhoge pensioenbonussen. Daardoor kwam ook het pensioen van enkele gewezen Kamervoorzitters onder vuur te liggen. Een procesaudit van het Rekenhof die daarop volgde, maakte op een beleefde manier brandhout van de manier van werken in de Kamer.