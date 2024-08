Als we niets doen, blijft accountant een knelpuntberoep...

Accountant is al jaren een knelpuntberoep. Door de digitalisering en de automatisering zijn de skills die de sector zoekt fundamenteel veranderd. We moeten een nieuwe generatie accountants klaarstomen.

Alle bedrijven moeten vanaf 1 januari 2026 werken met digitale facturatie. Die verplichting moet een stevig deel van de workload bij de accountancyfirma’s en hun klanten verlichten. Voor de ene is dat een opportuniteit, voor de andere een enorme uitdaging.

Accountingsoftware, -tools en -AI kunnen op korte termijn 80 procent van de taken van een accountant overnemen. De overige 20 procent zijn complexer en vragen meer expertise. De job van accountant verandert daardoor drastisch. De accountant wordt een consultant die moet uitblinken in innovatie, creativiteit en probleemoplossend werken. Hij moet ook beschikken over sociale en analytische capaciteiten, en moet probleemloos overweg kunnen met de nieuwe technologie en tools.

Accountants moeten niet alleen technisch bekwaam zijn, ze moeten ook efficiënt kunnen communiceren en samenwerken. Maar de specifieke capaciteiten die accountancyfirma’s zoeken, treffen we niet of te weinig aan bij sollicitanten. Tussen de vaardigheden die jongeren meenemen uit hun opleiding en wat in de praktijk nodig is, bestaat een aanzienlijke kloof. Dat leidt tot frustratie.

Veel pas afgestudeerden lijken basiskennis over accountancy te missen. Ook de soft skills, cruciale sociale vaardigheden, strategisch denken en analytische capaciteiten en bepaalde techkennis blijven onderbelicht. Meer stages en praktijkervaring zijn essentieel om studenten klaar te stomen voor de arbeidsmarkt.

Recruiters polsen het best al van bij de eerste contacten naar de bereidheid om bij- of omscholingstrajecten te volgen, naar flexibiliteit en naar aanpassingsvermogen. Ook moeten ze werkgevers ervan overtuigen dat blijven zoeken naar die ene witte merel weinig zin heeft. Ze kunnen beter tevreden zijn met een kandidaat die een goede match vormt en die wil bijleren.

Accountant is een knelpuntberoep. De oplossing, die op papier vrij duidelijk is, vraagt een stevige inspanning van accountancyfirma’s en hun klanten, opleidingsinstellingen en studenten. Door de handen in elkaar te slaan, kunnen we de nieuwe generatie accountants klaarstomen voor hun rol als strategische partners en adviseurs. Als we niets doen, lezen we de komende jaren opnieuw dat accountant een knelpuntberoep blijft.