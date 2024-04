België heeft de boot gemist wat betreft bitcoin, maar er is nog hoop...

Hoewel het alles in huis had om een voorloper te zijn, is ons land de rode lantaarn op het vlak van bitcoin. Podcastmaker Kim De Vos roept op het roer om te gooien.

Als het op bitcoin aankomt, heeft België een enorme blunder geslagen. In 2009 stonden we in polepositie voor bitcoinadoptie en -ontwikkeling. We hadden de knowhow, pioniers, durvers, innovatieve bedrijven en organisaties met de nodige kennis. We hadden een koploper kunnen zijn. Helaas namen we niet eens deel aan de race.

We moeten onze troeven maximaal uitspelen en een bitcoinomgeving creëren waar fintech en pure bitcoinbedrijven worden gerespecteerd en gesteund.

Onze knowhow op het vlak van bitcoin is niet te onderschatten, zowel toen als vandaag. We hebben experts, wetenschappers en wiskundigen op wereldniveau in huis, op gebied van encryptie of internetprotocol. Bij de vroege opbouwers en early miners (mensen die bitcoins 'ontginnen' met computers) of ontwikkelaars zaten heel wat Belgen. Met hun enorme kennis werd niets gedaan. 15 jaar lang werden ze belachelijk gemaakt of genegeerd.

We hadden top kunnen zijn in apps en beurzen voor integratie met de bestaande betaalsystemen. En wat hadden al die innovatieve wetenschappers, bedrijven en undergroundontwikkelaars die ons land rijk is nog allemaal kunnen bedenken? We zullen het nooit weten, want er was geen ondersteuning vanuit de overheden en geen wil vanuit de media om er mee gewicht aan te geven. Geen Flanders Technology-moment.

Naast de knowhow heeft ons land nog altijd veel troeven. Onze talenkennis geeft ons een voorsprong op landen als Frankrijk, Duitsland en de Verenigde Staten. We hebben ook een unieke ligging waardoor we een hub kunnen worden voor bitcoiners uit de bredere regio. Een extra troef is de aanwezigheid van innovatieve bedrijven en betaalondernemingen als Swift of Isabel Group, en de Europese instellingen.

Belgen houden van veilige langetermijnbeleggingen. Ze konden de beste bitcoinspaarders van de wereld zijn.

Belgen houden bovendien van veilige langetermijnbeleggingen. Velen sparen braaf, betalen hun huis af en kopen staatsbons. Bitcoin had daar perfect in gepast. Belgen konden de beste bitcoinspaarders van de wereld zijn. Dat ze bitcoin niet echt hebben leren kennen is een jammerlijke zaak.

Dat we de boot gemist hebben is een understatement. De balans is desastreus. De experts, ontwikkelaars en mensen die bitcoinbeurzen mee ondersteunden en opbouwden, zijn hier zo goed als allemaal vertrokken. Naar oorden met meer steun, waar wel ontwikkeld wordt, waar wel miners beginnen en beurzen actief zijn.

In steden als Antwerpen of Brussel kan je gemakkelijker betalen met de yen of de Chileense peso dan met de bitcoin. Met de topbetaalproviders die in ons land aanwezig zijn, is dat beschamend.

De invoering van een bitcoinstandaard, een economisch en monetair systeem waarin bitcoin de dominante vorm van waardeopslag en uitwisseling is, is hier verder weg dan ooit. Politieke partijen blijven bitcoin doodzwijgen en de adoptie wordt actief gesaboteerd, onder meer vanuit de Europese Commissie, ook al is dat een op voorhand verloren gevecht.

Maar er is nog hoop. Daarom doe ik een oproep aan media, politici, bedrijven, technische mensen, onderzoekers, cryptografen en privacyexperten. Stop met de kop in het zand te steken en sla de handen in elkaar.

Laten we niet voor de zoveelste keer achterblijven. Laten we niet nogmaals klant van buitenlandse bedrijven worden, zoals bij de e-commerce, waar buitenlandse webshops ons de kaas van het brood hebben gegeten. Laten we onze troeven maximaal uitspelen en een bitcoinomgeving creëren waar fintech en pure bitcoinbedrijven worden gerespecteerd en gesteund. Nog los van het financiële aspect is dat goed voor de eenheid, welvaart, werkgelegenheid en innovatie in dit land.