Bespaar niet op ontwikkelingssamenwerking, die is ook voor België nodig

Een besparing op ontwikkelingssamenwerking ligt op tafel bij de federale formatie. 'Erin snoeien zou leiden tot een duidelijke achteruitgang van de internationale rol van België', schrijven negen leden van de raad van bestuur van Enabel, het ontwikkelingsagentschap van de federale regering.

Een van de besparingsvoorstellen waarover de onderhandelaars voor een nieuwe federale regering zich buigen, betreft het budget voor ontwikkelingssamenwerking. De norm van de internationale organisatie OESO is om 0,7 procent van ons bruto binnenlands product (bbp) te besteden aan internationale solidariteit. België geeft momenteel 0,45 procent uit. Dat cijfer nog verder naar beneden halen zou onze rol marginaal maken en het aanzien van ons land op het internationale toneel volledig ondermijnen.

De auteurs

Delphine Moralis (voorzitster), Alain Coheur, Brigitte Boone, Guido Gryseels, Caroline Amrom, Karla Basselier, Bart Staes, Farah Dehon en Patrick Develtere zijn leden van de raad van bestuur van het federale ontwikkelingsagentschap Enabel.

Delphine Moralis (voorzitster), Alain Coheur, Brigitte Boone, Guido Gryseels, Caroline Amrom, Karla Basselier, Bart Staes, Farah Dehon en Patrick Develtere zijn leden van de raad van bestuur van het federale ontwikkelingsagentschap Enabel. De kwestie

Snoeien in ontwikkelingswerking ligt op tafel bij de federale formatie.

Snoeien in ontwikkelingswerking ligt op tafel bij de federale formatie. De conclusie

Een dergelijke besparing zou leiden tot een duidelijke achteruitgang van de internationale rol van België, de geloofwaardigheid van ons land en het collectieve rendement dat wij en onze partnerlanden eruit halen.

Advertentie

Internationale samenwerking is niet alleen een daad van mondiale solidariteit. Het is een strategische investering die tal van voordelen oplevert voor België, zijn bedrijven en zijn burgers. Door stabiliteit, groei en duurzaamheid in partnerlanden aan te moedigen versterkt België zijn eigen veiligheid, economie en internationale reputatie in een wereld met toenemende politieke instabiliteit, ongelijkheid, klimaatverandering, pandemieën en migratiedruk.

België is als land afhankelijk van anderen. Onze economie is verbonden met die van Europa en Europa met de rest van de wereld. Het relatieve gewicht van Europa in de wereld neemt af door demografische veranderingen en het feit dat onze productiviteit niet langer toeneemt. Het recente Draghi-rapport over de toekomst van het Europese concurrentievermogen wijst er ook op dat Europa bijzonder kwetsbaar is. ‘We zijn afhankelijk van een handvol leveranciers voor kritieke grondstoffen, met name China, zelfs nu de wereldwijde vraag naar die materialen explodeert als gevolg van de overgang naar schone energie’, staat er. ‘Als de EU niet optreedt, lopen we het risico kwetsbaar te worden voor dwang.’

De EU heeft de wereld net zo hard nodig als de wereld Europa nodig heeft. Daarom moet de EU internationale samenwerking integreren als een strategisch instrument, en die niet beschouwen als een bijkomstigheid.

Afrika is cruciaal

We hebben vooral Afrika nodig, want het continent is een enorme troef. De jonge bevolking - de gemiddelde leeftijd in Afrika is 18 jaar - zal tegen 2050 tot 800 miljoen mensen toevoegen aan de wereldwijde beroepsbevolking. Afrika telt 70 procent van de onbebouwde landbouwgrond en 70 procent van het wereldwijde potentieel aan zonne-energie. En het heeft mineralen die cruciaal zijn voor de energietransitie, net als ideale locaties voor het afvangen en opslaan van koolstof.

Internationale samenwerking is geen liefdadigheid. Er is een directe return on investment (terugverdieneffecten), in termen van banen, maar ook in contracten voor Belgische bedrijven.

Europa heeft de meeste van die essentiële hulpbronnen niet en gaat gebukt onder een vergrijzende bevolking. Maar het heeft het financiële, culturele en kenniskapitaal en de ervaring om markten op te bouwen en te integreren. Door sterke partnerschappen op te bouwen en door bij te dragen aan een betere sociaal-economische omgeving in onze partnerlanden, helpen we onze eigen toekomst veilig te stellen.

Advertentie

Internationale samenwerking is geen liefdadigheid. Er is een directe return on investment (terugverdieneffecten), in termen van banen, maar ook van contracten voor Belgische bedrijven. Belgische bedrijven verkopen elk jaar voor honderden miljoenen euro's aan goederen en diensten aan de Wereldbank. Internationale samenwerking is ook een reservoir van innovatie, omdat de uitdagingen waarmee landen in crisis worden geconfronteerd bevorderlijk zijn voor innovatie. De nieuwe ideeën van morgen zullen zeker van het Afrikaanse continent komen.