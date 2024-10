Bij wie hebben de aandelenmarkten het meest te winnen, Trump of Harris?

Over beide Amerikaanse presidentskandidaten is al veel geschreven, maar wat de financiële markten echt interesseert, zijn de verschillen in economisch beleid tussen beiden.

Tijdens zijn presidentstermijn lanceerde Donald Trump de Tax Cuts and Jobs Act (TCJA). De vennootschapsbelasting ging daardoor van 28 naar 21 procent. De inkomstenbelasting werd verlaagd voor alle inkomenscategorieën, maar vooral voor de ultrarijken. Op die lijn wil Trump doorgaan. Het tarief van de vennootschapsbelasting wil hij verder verlagen naar 15 procent en hij broedt op een verdere belastingverlaging voor alle inkomensklassen, maar nog wat meer voor de hoogste inkomens.

De auteur

Frank Vranken is hoofdstrateeg van de private bank Edmond de Rothschild Europe. De kwestie

Het economisch beleid van de nieuwe Amerikaanse president zal een impact hebben op de aandelenmarkten. De conclusie

Op korte termijn hebben die het meest te winnen bij een zege van Trump, maar op langere termijn is zijn beleid inflatoir en dreigt een handelsoorlog.

Kamala Harris daarentegen is van plan het vennootschapsbelastingtarief weer te verhogen naar 28 procent. Voor de ultrarijken zou het gemiddelde nationale belastingtarief stijgen van bijna 30 naar bijna 42 procent. Daarbovenop willen de Democraten een belastingtarief van 4 procent heffen op het terugkopen van aandelen. Voor het hoogste inkomenssegment willen ze vermogenswinsten als gewoon inkomen belasten. Voor de laagste inkomens wil Harris de TCJA dan weer verlengen.

Uiteraard hebben de tarieven van de vennootschapsbelasting een directe impact op winsten. Volgens onderzoeken kan de gemiddelde winst per aandeel van de S&P500-index er ongeveer 6 procent door dalen of stijgen. De grootste impact mogen de sectoren van luxegoederen en niet-essentiële producten, communicatiediensten, financiële instellingen en small-capaandelen verwachten. Wijzigingen in de inkomstenbelasting hebben daarnaast een directe impact op de sector van de consumentengoederen.

Ze mogen dan al verschillen over belastingen, beide kandidaten zullen een groot gat slaan in de overheidsfinanciën. Bij Harris komt dat ook omdat ze met veel subsidies op de proppen komt. Volgens onderzoek zou het tekort onder Trump toenemen met ruwweg 6.000 miljard dollar, onder Harris zou dat 2.000 miljard zijn. Trump zou de komende tien jaar een extra gat slaan van 9 à 11 procentpunten van het bruto binnenlands product, bij Harris zou dat ergens tussen 6 en 7 procent zitten.

Nu al gaat van bijna elke 7 dollar die de Amerikaanse overheid uitgeeft een dollar naar schuldaflossing. Dat zal alleen maar toenemen. Kunnen de obligatiemarkten zulke enorme stijgingen verdragen?

Handelsoorlog

Een ander gevoelig punt is Trumps bereidheid om het Amerikaanse monetaire beleid te sturen. Hij is er onvermurwbaar van overtuigd dat de Amerikaanse dollar te sterk is en dat de rente moet dalen. Analisten wijzen op de mogelijkheid dat hij Fed-voorzitter Jerome Powell vervangt. Kunnen checks-and-balances dat voorkomen? Als het Congres verdeeld is mogelijk wel. Maar de markten zijn bang voor elke inmenging in het monetaire beleid.

En dan is er de handel. Trump wil 10 procent belasting heffen op alle geïmporteerde goederen. De tarieven op Chinese import zullen minstens 60 procent bedragen. Ook Harris zal protectionistisch blijven, maar ze zal daarvoor eerder subsidies en handelsbeperkingen inzetten.

Het risico van een handelsoorlog is reëel. Hoewel de ene sector daar meer onder zal lijden dan de andere, wordt volgens schattingen de groei geraakt en krijgt de winst van de S&P500-index een klap van minstens 3 procent.

Het risico van een handelsoorlog is reëel. Hoewel de ene sector daar meer onder zal lijden dan de andere, wordt volgens schattingen de groei geraakt en krijgt de winst van de S&P500-index een klap van minstens 3 procent. Chinese vergeldingsmaatregelen kunnen dat nog verergeren. Niet-essentiële goederen, grondstoffen en de industrie zouden het meest getroffen worden. De impact op de winst per aandeel kan per sector schommelen tussen 6 en 16 procent, naargelang er al dan niet vergeldingsmaatregelen komen.

Migratie

Tot slot is er immigratie. Trump wil illegale migranten deporteren. Maar de 8 miljoen werknemers zonder geldig identiteitsbewijs vertegenwoordigen 5 procent van de totale beroepsbevolking. Hen terugsturen kan grote gevolgen hebben voor de arbeidsmarkt - en dus voor de lonen.

Alles bij elkaar mogen we met Trump de grootste veranderingen verwachten. Dat is normaal, want Harris was vicepresident onder president Joe Biden. Met lagere belastingen kan Trump de markten en de economie wind in de zeilen geven, maar zijn beleid lijkt inflatoir en kan dus toekomstige renteverlagingen in gevaar brengen. Een handelsoorlog is een gevaar voor de wereldeconomie, maar minder voor de VS, omdat de Amerikaanse economie minder handelsafhankelijk is dan die van Europa of China. Dat gezegd zijnde, geeft geen van beide kandidaten blijk van enige fiscale terughoudendheid. Dat kan hen later zuur opbreken. Vooral Trump.