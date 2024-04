Chinese overcapaciteit treft ook Europa...

De Chinese overproductie is niet alleen een probleem voor China, maar voor de hele wereld, schrijft Sven Agten. Al is er toch één winnaar in het hele verhaal.

De Chinese productie kampt al jaren met overcapaciteit. Een tiental jaar geleden ging het vooral over cement en staal, nu vooral over groene technologie en elektrische voertuigen. Ook in de chemische, farma-, textiel-, en voedingssector speelt het probleem. Vorig jaar werd gemiddeld minder dan 75 procent van de productiecapaciteit van fabrieken benut, het laagste cijfer sinds 2016. Ondertussen stapelen de voorraden zich op.

De auteur

Sven Agten is voorzitter Asia-Pacific bij de Duitse multinational en zinkfabrikant Rheinzink. De kwestie

De Chinese productie kampt al jaren met overcapaciteit. De conclusie

De grote verliezers zijn onze eigen bedrijven, die lijden onder het gebrek aan langetermijndenken van het beleid. Maar er is ook een winnaar: de consument.

Dat is niet alleen een probleem voor China, maar voor de hele wereld. Sommige Europese havens zijn parkeerterreinen voor Chinese elektrische voertuigen geworden, door de tragere verkoop en logistieke problemen.

Massa's zonnepanelen

De overcapaciteit heeft vooral met te maken met het Chinese industriële beleid. Meer recent kwam daar een tragere economische groei bij. Daardoor wordt in China minder geconsumeerd, terwijl de productie gewoon verdergaat. Chinese bedrijven exporteren daarom almaar meer.

Lees meer Toevloed aan geïmporteerde auto's leidt tot file in Vlaamse haventerminals

In Europa komt vooral de import van elektrische voertuigen in het nieuws. Europa en de Verenigde Staten zijn al langer misnoegd over de massale Chinese investeringen in strategische sectoren zoals lithiumbatterijen, zonnepanelen, en technologie en hernieuwbare energie in het algemeen. Hoewel China de grootste markt ter wereld is voor zonnepanelen, produceert het er tweemaal zoveel als het in eigen land kan verkopen. Veel landen vrezen dat die overcapaciteit de eigen industrie onderuithaalt, en dus de economie schaadt.

Onomkeerbare trend

En dat is nog maar het begin. Het jarenlange innovatiebeleid heeft van China een land van hoogtechnologische producten gemaakt. In 2022 exporteerde het twee derde van alle elektronische consumentengoederen ter wereld. Weinig mensen beseffen dat we in Europa in de toekomst veel meer hoogkwalitatieve, maar goedkopere Chinese producten gaan kopen. Die trend is onomkeerbaar. De muren die Europa en de Verenigde Staten daartegen proberen op te trekken, zijn maar een kortetermijnoplossing. Een muur beschermt onze bedrijven tijdelijk, maar maakt ze op de lange termijn competitiever noch innovatiever. Integendeel, een handelsmuur creëert alleen maar een vals gevoel van veiligheid.

China is bereid op lange termijn te denken, iets wat wij in de westerse wereld al lang verleerd zijn.

China pakt ons in snelheid, omdat het nu eenmaal een slimmer beleid voert. Of we dat leuk vinden of niet, doet weinig ter zake. China is ook bereid op lange termijn te denken, iets wat wij in de westerse wereld al lang verleerd zijn. Europa moet de hand in eigen boezem steken. De schuld op China steken, is de realiteit niet onder ogen durven of willen zien. China veranderen kunnen we niet, enige invloed uitoefenen op het Chinese beleid evenmin. We kunnen er dus maar beter van leren.

Toch een winnaar

Vooral dat laatste blijven de meeste westerse landen weigeren, verstard als we zijn in ons eigen grote gelijk. De grote verliezers zijn helaas onze eigen bedrijven, die al jaren klagen over een gebrek aan beleid in Europa. Vele zullen op termijn kopje-onder gaan.

Maar er is ook een winnaar in dit verhaal: de consument. Omdat de koopkracht daalt, zullen veel mensen geneigd zijn meer Chinees te kopen, veelal zonder het zelf te beseffen. Veel Chinese merken zijn qua design en kwaliteit even goed als Europese concurrenten, maar dan een stuk goedkoper. Mensen kijken vooral naar de eigen portemonnee. We kopen nu eenmaal graag producten met de beste prijs-kwaliteitsverhouding. En laat China daar nu net almaar meer in uitblinken.