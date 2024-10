De boer heeft niets aan de stijgende koffieprijzen...

De prijs van koffie blijft de hoogte ingaan. De klimaatverandering en geopolitieke spanningen worden vaak aangewezen als de belangrijkste oorzaken, maar Wouter Helsen, general manager bij de Belgische koffiebrander OR Coffee Roasters, plaatst daar een kanttekening bij.

Nu ook traditionele theelanden als China de smaak van het zwarte goud hebben ontdekt, is koffie een van de meest verhandelde producten ter wereld geworden. Traders kopen enorme loten koffiebonen op om ze aan een zo gunstig mogelijke prijs opnieuw op de markt te krijgen. Maar de tussenkomst van sommige van die traders heeft helaas een meer dan vervelend effect.

Zo creëren ze vaak een vals gevoel van schaarste, door rapporten over mislukte oogsten op te kloppen of te manipuleren. De winst die met die bedenkelijke aanpak gepaard gaat, blijft vooral hangen aan de handen van de speculanten. Sinds de coronacrisis duwt vooral speculatie op de beurs de koffieprijzen omhoog. Winsten daaruit belanden voornamelijk bij de tussenpersonen in plaats van bij de koffieboeren zelf.

Terwijl de consument meer betaalt voor een pak koffie in de supermarkt of een cappuccino op café, krijgt de koffieboer zelden iets te zien van die prijsstijging. Die moet nog altijd ploeteren om rond te komen. Almaar meer telers geven er bijgevolg de brui aan en verkopen hun plantages voor een habbekrats aan buitenlandse investeerders. Een zorgwekkende trend.

Koffieboer wordt oud

Naast bedenkelijke speculatie heeft ook het tekort aan arbeidskrachten in koffieproducerende landen als Brazilië, Vietnam, Colombia, Indonesië en Ethiopië een impact op de prijs. Almaar meer jongeren van wie de ouders op een koffieplantage werken, trekken naar de stad om te studeren, op zoek naar een gemakkelijker leven met een hogere levensstandaard.

De gemiddelde leeftijd van een koffieboer is 65 jaar. En er zijn almaar minder opvolgers. Weinigen voelen zich nog geroepen om op de plantage aan de slag te gaan.

Tegelijk stijgen de kosten van arbeid wereldwijd. Het wettelijk minimumloon in Ethiopië is verdubbeld en Costa Rica is genoodzaakt seizoenarbeiders uit de omringende landen aan te trekken, omdat de lokale bevolking voor het werk bedankt. Ook die trend verhoogt de productiekosten voor de boer, wat op zijn beurt doorgerekend wordt in de koffieprijs.

Heeft de klimaatverandering dan geen enkele impact op de prijs van de koffie? Zeker wel, maar het is geen nieuw verhaal. Toen ik tien jaar geleden voor het eerst koffieboeren bezocht op de plantages in Rwanda, vertelden ze me al hoe de klimaatverandering een deel van hun oogsten deed mislukken. Het klimaat werd de afgelopen tien jaar veel warmer en onvoorspelbaarder, waardoor boeren hun planning en logistiek voortdurend moeten aanpassen aan die wisselende omstandigheden. Dat maakt de pluk, het transport, het drogen en de export een stuk lastiger en dus ook kosteninefficiënter.

Meer en meer kleine plantages - waar boeren al generaties lang met zorg en toewijding koffie van hoge kwaliteit verbouwen - gooien daarom de handdoek in de ring. Vaak komen ze voor een habbekrats in handen van buitenlandse investeerders en grote koffietraders, wat de lokale koffiemarkt nog verder destabiliseert. De bijzondere smaken, die ontstaan door het unieke terroir van elke plantage en de kennis van boeren die decennia het land bewerkten, dreigen massaal verloren te gaan. De diversiteit die specialtykoffie zo aantrekkelijk maakt, komt onder druk te staan. Wat zal overblijven als we niet uitkijken? Een monocultuur en een uniforme koffiesmaak.

