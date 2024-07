De ene bubbel is de andere niet...

Door het beleid van de centrale banken en rijkelijke overheidssteun ontstaat het risico op zeepbellen. 'Hoever kan de overdrijving rond AI-aandelen nog gaan', vraagt Ivan Van de Cloot, de hoofdeconoom van de stichting Merito, zich af.

De subprimecrisis, de kredietcrisis die in de zomer van 2007 in de Verenigde Staten begon, was het gevolg van enorme excessen aan de kant van het private krediet. Vandaag zitten de risico's eerder aan de kant van de publieke sector. Met name veroorzaakten de interventies van de centrale bank enorm opgepompte waarderingen van overheidsobligaties. Sommigen spraken over de everything bubble. Als de waarderingen van zowat alles over de top zijn, is de vraag wat je dan nog kan doen om jezelf te beschermen. Diversificatie brengt je dan niet zo ver.

De auteur

Ivan Van de Cloot is de hoofdeconoom van Stichting Merito.

Er zijn altijd wel ergens overdrijvingen in de markten, maar economen zeggen dat bubbels bij de financiële economie horen. Investeerders zetten geld op het spel en weten dat het twee richtingen uit kan. Maar we horen kritischer te zijn als er belastinggeld in de mix komt. Investeren in heel onzekere waterstofprojecten is iets heel anders dan als er veel subsidies in het spel zijn. Dan worden maar best genoeg kritische stemmen geconsulteerd.

Die kritische stemmen stellen dat er zinvolle toepassingen zijn waarbij waterstof gebruikt wordt als grondstof voor bijvoorbeeld de chemische industrie. Dat is iets anders dan waterstof opwekken met dure elektrolyseprocessen om het nadien te verbranden. Daar maken velen bezwaar over, zeker als er belastinggeld voor wordt aangewend. Dat komt wel meer voor in de klimaateconomie vandaag.

Sommige technologieën of toepassingen daarbij blijven misschien nog lang te kostelijk, waardoor het doel van zero-emissies buiten bereik blijft, of althans verder in de toekomst dan vandaag gedacht.

Kapitaalallocatie

Een zeepbel die minder macro-economische schade aanricht, zal bij een correctie nog altijd veel kapitaal in beweging brengen. Laten we niet vergeten dat financiële markten en de beurs de functie vervullen van het verschaffen van kapitaal. Waar iedereen op dit moment aan denkt, is uiteraard hoever de overdrijving rond artificiële-intelligentieaandelen nog kan gaan.

Het lijkt misschien alsof de rally rond AI nog niet zolang bezig is. Alleen al de omvang van de bubbel doet echter denken dat het niet zolang meer kan duren. Meer en meer economen komen met rekensommen dat er gewoon al te veel geld is ingezet. Als techgiganten duizend miljard dollar uitgeven aan datacenters moeten de potentiële opbrengsten proportioneel zijn. En dat kan gewoon niet, zeggen zelfs heel genereuze berekeningen. Vergelijk dat maar eens met de economie rond de e-commerce. Sommigen komen op een kloof van 500 miljard dollar. Wat zelfs vandaag een hele hoop geld is.

Investeringsbankiers komen met ontnuchterende rekensommen. Economen zoals MIT-professor Daron Acemoglu leggen ook meer fundamentele argumenten op tafel. Hij stelt in zijn boek 'The Simple Macroeconomics of AI' dat de huidige AI-modellen waarmee de hype dit keer opgewekt werd, minder voorstellen dan mensen denken. Complexe menselijke cognitie is iets fundamenteel anders dan het voorspellen van woorden.

Dejà vu

Persoonlijk krijg ik vooral een enorm déjà-vugevoel. Het moet in de zomer van 2007 geweest zijn dat ik in een boekwinkel bij Cambridge University boeken omtrent machine learning zag liggen. Ze bevatten toen al onheilspellende narratieven over de toekomstige evolutie van het aantal jobs. En toen hadden we nog veel doemdenken te goed.

Rond 2013 kwam er de beruchte Oxfordanalyse dat tot de helft van de jobs zouden verdwijnen. Dergelijke analyses halen vlot de krantenkoppen. De meer nauwkeurigere analyse van de OESO hield rekening met de correctie dat jobs uit veel deeltaken bestaan. Omdat een pak daarvan niet geautomatiseerd kunnen worden, bleef nog maar 14 procent jobverlies over. Dat kreeg veel minder aandacht.

Het minste wat je dus kan doen, is na het begin van de hype meer nauwkeurige analyses bekijken. Vandaag zegt Acemoglu dat ook met de huidige AI-technologie slechts 4,6 procent van de taken betrouwbaar kan worden geautomatiseerd. De professor rekent voor dat dit op de economische groei slechts een verbetering gedurende tien jaar oplevert van extra 0,53 procent. Het wordt nog meer ontnuchterend als we onderzoek erbij nemen dat stelt dat aandeelhouders slechts een kleine fractie capteren van de totale waardecreatie van nieuwe technologische doorbraken.