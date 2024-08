De ondernemerscode van Geert Noels...

In een interview met De Tijd vermeldde econoom Geert Noels vorige week de 'code voor de ondernemer' die hij opstelde. Op algemeen verzoek publiceren we ze hier.

België heeft te weinig ondernemers. Dat hoeft niet te verbazen. De sprong van een veilige job naar een onzeker bestaan is niet evident. We worden risicomijdend opgevoed in het onderwijs en ook onze regelgevers moedigen ons niet bepaald aan om ondernemer te worden. Je kan dus maar beter goed voorbereid zijn en een degelijk kompas gebruiken. Daarom schreef ik deze code.

Want als je je bestemming kan bereiken, is ondernemerschap echt de moeite. Vrijheid, dynamiek en avontuur horen bij elkaar. En enthousiaste medewerkers en tevreden klanten geven enorme motivatie.

Dit is een code voor ondernemers, niet voor managers. Ondernemers leiden een organisatie, waarvan ze het gezicht en de motor zijn, met skin in the game. Dat is een belangrijk verschil met managers. De echte ondernemer heeft liever niet te veel managers aan boord, wel veel medeondernemers.

Toen ik 15 jaar geleden een sprong in het onbekende waagde, zocht ik raad bij Bob Verbeeck (Golazo), Guillaume Van der Stighelen (DuvalGuillaume), Inge Geerdens(CVWarehouse), Hans Bourlon (Studio100) en Tom Lenaerts (Panenka). Ook internationale voorbeelden inspireerden me: Steve Jobs (Apple), Elon Musk (in 2008 nog inspirerend...) en Frits Goldschmeding (Randstad). Die laatste kon ik meerdere keren spreken, de eerste twee helaas niet. Van elk van hen zit een beetje in mijn code.

1. U bent verantwoordelijk.

Met zijn reputatie, centen en beslissingen is de ondernemer ultiem de verantwoordelijke voor alles in de onderneming. Ook voor de zaken die hij heeft gedelegeerd en waarvan hij niet afweet.

2. Gedrag, waarden en doelstellingen doen ertoe.

Een onderneming wordt bepaald door een gemeenschappelijke visie over het doel, de cultuur en de unieke sterktes. Een goede ondernemer bewaakt daarom het gedrag, de waarden en de doelstellingen van een onderneming in plaats van de dagelijkse beslissingen of gebeurtenissen, die daarvan een afspiegeling moeten zijn.

Ondernemers die op spreadsheets vertrouwen, overleven geen storm.

3. Sta er op het Steve Jobs-moment.

Er komt altijd een moment dat alleen de echte ondernemer aan klanten, medewerkers en aandeelhouders het vertrouwen kan geven over de te volgen weg. Het Steve Jobs-moment is het bepalende moment waarop de ondernemer ultiem de richting kiest en iedereen motiveert daar mee voor te kiezen. De disbelievers haken mogelijk af, maar de onderneming zal er wel bij varen.

4. Loyauteit staat voorop.

Een onderneming is sterker door een drievoudige loyaliteit: van klanten, van medewerkers en van aandeelhouders. Die loyauteit - die je kan meten - gaat voor op de resultaten. Ondernemingen moeten loyale klanten bedanken, loyale medewerkers belonen en loyale aandeelhouders bijeenbrengen. Elke zwakte in een van die drie, verzwakt de onderneming. Loyauteit kan je niet kopen, maar moet je verdienen.

5. Werk met scenario’s.