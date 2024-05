De renovatieplicht mist een doel tout court...

De renovatieverplichting combineert het slechtste van twee werelden, schrijft Ruben Baetens in een reactie op het opiniestuk van Nathan Van Den Bossche.

‘De energiebesparing wordt met een factor 4 onderschat, het materiaalgebruik brengt milieu-impact met zich mee, en het aantal aannemers is te beperkt.’ Renoveren doen we dus best ‘gerichter’, ‘ambitieuzer’ en ‘socialer’, volgens Nathan Van den Bossche - al concludeert een foute verstaander al snel dat renoveren tout court amper tot geen zin heeft.

Overschatten we echt de energiebesparing van renovaties met een factor 4? Alleen als we de economische wetenschappen negeren.

Advertentie

Lees meer opinie Renovatieplicht schiet haar doel voorbij

In 1865 al concludeerde Stanley Jevons dat technologische verbeteringen die tot een hogere energie-efficiëntie leiden finaal de vraag naar energie doen stijgen. Toen James Watt de stoommachine perfectioneerde, steeg de vraag naar steenkool. Zodra de wasmachine haar intrede deed, begonnen we vaker onze kleren te wassen. En een nieuwe auto rijdt jaarlijks twee keer meer kilometers dan een van tien jaar oud.

Als iets efficiënter wordt, wordt het goedkoper en stijgt de vraag ernaar. Dat geldt ook voor verwarming. In een niet-geïsoleerde woning van 1980 of ouder bedraagt de gemiddelde temperatuur in de winter amper 16 graden Celsius, met onverwarmde slaapkamers die afkoelen tot 12 graden Celsius of minder. In een goed geïsoleerde woning is dat ondenkbaar, omdat de zon voor voldoende warmte zorgt en ventilatie die warmte verspreidt naar alle ruimtes.

Als het verschil tussen het werkelijke verbruik en de EPC-waarde (energieprestatiecertificaat) al één ding aantoont, dan wel dat gezinnen die in een slecht geïsoleerde woning wonen zich veelal geen comfort kunnen veroorloven, en dat de slechte kwaliteit van de woning daarin een belangrijke parameter is. Datzelfde huis met een warmtepomp verwarmen verandert niets aan die realiteit. Inzetten op het isoleren en renoveren van de slechtste woning lijkt zo haast essentieel om de energietransitie sociaal te houden.

Opportuniteitskosten

Als het verschil tussen het werkelijk verbruik en de EPC-waarde al één ding aantoont, dan wel dat gezinnen die in een slecht geïsoleerde woning wonen zich veelal geen comfort kunnen veroorloven.

De Jevons-paradox leert ons ook dat het EPC-label faalt als instrument. Niet omdat het geafficheerde getal op het label verschilt van de werkelijkheid, maar omdat het label focust op energieverbruik.

‘Efficiënt energieverbruik’ was een nuttig objectief toen we in 1992 met het Vlaamse Isolatiedecreet en in 2006 met de EPB-wetgeving (energieprestatie en binnenklimaat) de logge tanker genaamd ‘de bouwsector’ probeerden te moderniseren. Beide instrumenten deden/doen dat door alleen de efficiëntste maatregelen ingang te doen vinden, zonder een duidelijk doel na te streven. Maar in een wetgeving die streeft naar een nulemissie op middellange termijn brengt de aanpak hoge opportuniteitskosten met zich mee en dringt een hervorming zich op. Een woning kan een EPC-label A verkrijgen als ze (ook op papier) jaarlijks evenveel gas verbrandt als de gemiddelde Vlaamse woning, terwijl niet snel groen gas door onze leidingen zal stromen - al zeker niet in die mate dat we er onze huizen mee kunnen verwarmen.

Op die manier kan zelfs de doelstelling ‘iedereen naar EPC-label A’ de klimaattoets niet doorstaan. De realiteit waarin we nog tien jaar een EPC-label D of C als verplichte renovatie-eis nastreven bij aankoop van een label E of F ziet er vanuit die blik nog triester uit. Bij de afweging om een beperkte groep (lees: de kopers) eenmalig veel maatregelen te laten nemen of een grote groep (lees: de eigenaars) vaak weinig maatregelen, combineert de renovatieverplichting het slechtste van beide werelden door een beperkte groep weinig maatregelen op te leggen.