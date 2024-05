De zoete economische broodjes van Donald Trump

Van het presidentschap van Donald Trump hebben de Amerikaanse kiezers vooral onthouden dat de economie in goeden doen was. Maar kan Trump de economie in 2025 opkrikken?

Het collectieve geheugenverlies van de Amerikaanse kiezers is frappant. Vorig weekend publiceerde de omroep CNN een opiniepeiling die dat nog maar eens onderstreept.

Veel meer geregistreerde kiezers vinden de presidentiële termijn van Donald Trump (2017-2020) een succes (55%) in vergelijking met de termijn van Joe Biden sinds 2021 (39%). Toen Trump het Witte Huis twee weken na de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021 verliet, was slechts 29 procent nog positief over hun president, een absoluut dieptepunt. Biden genoot toen de goedkeuring van 54 procent van de Amerikanen.

Advertentie

Die kloof in perceptie komt vooral door de economie. Trump krijgt hoge punten voor de relatief lage inflatie en rentetarieven tijdens zijn bewind. De beleidschaos rond immigratie en het mismanagement en de maatschappelijke ontwrichting van de covidpandemie zijn blijkbaar volledig vergeten.

Kunnen de beleidsrecepten van Trump de economie in 2025 opkrikken? Na Trumps verzoenende overwinningsspeech in november 2016 reageerden de beurzen, na een paar rampzalige uren van paniek, eerder euforisch. De traditionele Republikeinse aanpak van belastingverlagingen en deregulering gaf de markten hoop dat de extreme instincten van Trump op het vlak van handel en migratie zouden worden ingetoomd door zijn kabinet van oudgedienden.

Begin 2017 was er ook weinig of geen inflatie en onder president Barack Obama was het overheidstekort geslonken van bijna 1.413 miljard dollar in 2009 (of 9,75% van het bruto binnenlands product) naar 585 miljard in 2016 (3,1%). Er was budgettaire ruimte voor belastingverlagingen.

Toen de handelsoorlog met China in 2018 losbrak, was de inflatie voldoende laag om de hogere prijzen van Chinese goederen op te vangen. De Federal Reserve liet de rente gestaag stijgen van 0,5 procent in januari 2017 naar een nog altijd lage 2,5 procent in juli 2019, dikwijls tot woede van Trump. Die vond dat Jerome Powell, die hij zelf als voorzitter van de centrale bank had benoemd, een veel te restrictief monetair beleid voerde. Net zoals veel van zijn landgenoten is Trump verslaafd aan goedkope schulden. Powell verweet hij een gebrek aan loyauteit.

Belastingvermindering

De economische situatie die Trump in 2017 erfde, was helemaal anders dan wat hij bij een eventuele herverkiezing in januari 2025 op zijn bord krijgt. De Amerikaanse inflatie blijft met 3,5 procent hardnekkig hoog. Het overheidstekort voor 2024 wordt geschat op 1.600 miljard dollar (5,6% van het bbp). En de officiële rente kan nauwelijks meer stijgen boven het huidige niveau van 5,3 procent.

Alle voorstellen van Trump wijzen in dezelfde richting, die van een inflatie met dubbele cijfers.

Trump stelt een nieuwe ronde belastingvermindering voor bedrijven en inkomens voor, net als een algemeen invoertarief van 25 procent (voor sommige Chinese goederen zelfs 100%), massale deportaties van illegale immigranten en het verder bemoeilijken van wettelijke immigratie, en druk op de Federal Reserve om de interesten veel sneller te doen dalen. Al die voorstellen wijzen in dezelfde richting, die van een inflatie met dubbele cijfers (meer dan 10%). Een situatie van stagflatie, zoals in de jaren 70, waarbij de economische activiteit stilvalt en het inflatiemonster nog moeilijker te bedwingen is, is het waarschijnlijke resultaat.

Het zal aan Trump zijn om de Amerikaanse kiezer te overtuigen dat zijn aanpak de juiste is voor de economie en dat de regering van Biden onvoldoende heeft gedaan om de kosten van het levensonderhoud in te dijken. Iedereen heeft graag lagere belastingen, maar collectief resulteert dat in een veel groter overheidstekort. De Amerikanen willen China straffen voor de oneerlijke concurrentie, maar shoppen massaal in Costco en Walmart, waar alles ‘made in China’ en spotgoedkoop is. Je kan wel vinden dat er een migratiestop moet komen, maar veel immigranten doen de jobs die veel Amerikanen niet willen doen. En iedereen wil graag goedkoper krediet, maar lagere rentes zwengelen de vraag alleen maar verder aan, wat tot nog hogere prijzen leidt.