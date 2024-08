Europa moet e-automakers en batterijbedrijven als Umicore beschermen...

Europa heeft het moeilijk in de race rond cleantech, de technologie die moet bijdragen aan een beter klimaat zoals batterijen en elektrische voertuigen. 'Het heeft geen zin om een open handelsbeleid te blijven promoten dat gesubsidieerde producten uit het buitenland op onze markten toelaat, terwijl we thuis overdreven streng zijn voor staatssteun', schrijft Peter Tom Jones.

De afgelopen weken werden we geconfronteerd met verontrustend nieuws over de gezondheid van cleantechiconen zoals de Zweedse batterijproducent Northvolt en het Belgische Umicore. Dat bedrijf maakt materialen voor elektrische autobatterijen (op basis van nikkel, mangaan en kobalt) en kan zulke NMC-batterijen veilig en zonder overheidssteun recycleren. Dat is een markante evolutie. Nog niet zo lang geleden ging het debat over twee andere aspecten in de waardeketen van mijn tot elektrisch voertuig.

De auteur

Peter Tom Jones is directeur van het KU Leuven Instituut voor Duurzame Metalen en Mineralen (SIM² KU Leuven) en presentator van de documentaire 'Made in Europe: from Mine to Electric Vehicle'.

Europese autobouwers kiezen steeds meer voor goedkope Chinese LFP-batterijen. Daardoor komen Europese spelers als Northvolt en Umicore, betrokken bij de ontwikkeling van efficiëntere NMC-batterijen, in de problemen.

Europa moet zijn eigen keten van batterijen en elektrische wagens beschermen. Dat kan onder meer met handelsverdedigingsmechanismes, stabiele en lagere energieprijzen en meer strategische afstemming.

Probleem nummer één was dat Europa dreigde overspoeld te worden door veel goedkopere (zwaar gesubsidieerde) elektrische voertuigen uit China. Probleem nummer twee was en is nog steeds de gebrekkige bevoorradingszekerheid van de inputmaterialen voor de Europese auto- en batterijbedrijven. De dominantie van China in de raffinage van kritieke grondstoffen is verpletterend. Dat voedde de vrees dat de toevoer van voldoende lithium, nikkel, kobalt en grafiet aan Europa’s batterijproducenten (en andere cleantechfabrieken) in gevaar zou komen.

Het leidde er onder andere toe dat de nieuwe Critical Raw Materials Act (CRMA) oplegt dat Europa nieuwe mijnen en raffinagefabrieken voor energietransitiemetalen op eigen bodem moet openen. Om die nieuwe mijnen én fabrieken in Europa mogelijk te maken zijn grote investeringen nodig.

Verwoestende gevolgen

Dat batterijspelers als Northvolt en Umicore in de problemen komen, toont aan dat Europa in een nog diepere malaise zit dan een dik jaar geleden. Nu Europese autobouwers ook deels kiezen voor (Chinese) LFP-batterijen ten nadele van de efficiëntere en intrinsiek recycleerbare NMC-batterijen, wordt het probleem voor Europa er niet kleiner op. LFP-batterijen bestaan vooral uit het volop aanwezige en daardoor goedkope ijzer en fosfaat.

Europa is uitermate kwetsbaar omdat de schakels in de toeleveringsketen voor cleantech als losse, op korte termijn gerichte silo’s opereren. Het opbouwen van een robuuste, duurzame toeleveringsketen voor elektrische voertuigen met een NMC-batterij vereist een intense afstemming tussen Europese mijnen, raffinagefabrieken, batterijcelproducenten, batterijassemblagefabrieken en producenten van elektrische auto's.

Als die producenten plots besluiten over te schakelen van NMC naar LFP - waardoor de Chinese producenten van elektrische wagens de facto de technologische keuzes dicteren - heeft dat verwoestende gevolgen voor alle andere schakels. Het is dan ook niet verrassend dat eerder aangekondigde investeringen in nieuwe batterijbedrijven én batterijrecyclagefabrieken een voor een in de koelkast worden gestoken.

Overdreven strenge staatssteun

Wat nu? Vooreerst moeten we beseffen dat we niet meer in de jaren 80 leven. Zoals helder beschreven door de invloedrijke Ann Mettler, vicepresident van de organisatie Breakthrough Energy, heeft het geen zin om een open handelsbeleid te blijven promoten dat gesubsidieerde producten zoals elektrische auto's en batterijen uit het buitenland op onze markten toelaat, terwijl we thuis overdreven streng zijn op staatssteun. We leven nu in een ‘postwesterse wereld’ waar protectionisme en grondstoffennationalisme legio zijn, terwijl de rechtsstaat en de liberale democratie onder druk staan.

De nieuwe Europese Commissie zal het over een andere boeg moeten gooien. Met de aangekondigde Clean Industrial Deal is er hoop op beterschap. Maar die moet dan wel gericht zijn op het stimuleren van (minstens gedeeltelijk) made in Europe geproduceerde elektrische voertuigen en cleantech, inclusief toekomstige recycling.

Dat vereist een langetermijnstrategie, aangestuurd door technologische keuzes die slim omgaan met materialen, van wieg tot graf. Dat is het geval bij NMC-gebaseerde elektrische wagens die voldoende intrinsieke waarde hebben om in een circulair economisch model te floreren.

Om made in Europe ketens te ondersteunen hebben we maatregelen nodig. Denk aan een minimumgehalte van materialen die in Europa gemaakt of gerecycleerd zijn. Of verdedigingsmechanismen tegen de import van metalen, batterijen en elektrische voertuigen die op een klimaatonvriendelijke of sociaal onwenselijke manier werden geproduceerd. Er is ook nood aan stabiele en lagere energieprijzen, snellere en voorspelbare vergunningsprocedures, groene openbare aanbestedingen, fiscale gunsttarieven voor leasingwagens en sociale leasingformules voor het bredere publiek.