Europa moet uit de coulissen komen...

De Europese Unie is een machtige speler geworden, maar blijft een organisatie die niet goed begrepen wordt. Daar kan ze in de eerste plaats zelf wat aan doen.

Waarom roert Commissievoorzitter Ursula von der Leyen zich in een Europese kiescampagne terwijl ze, net als de rest van de Europese Commissie, wordt aangeduid door de EU-lidstaten en ze niet deelneemt aan de Europese verkiezingen? Waarom oproepen te stemmen voor het Europees Parlement als dat die Europese ‘regering’ niet kan verwerpen? De Europese Unie is een machtige speler geworden, maar blijft een obscure organisatie die niet goed begrepen wordt.

De voorbije vijf jaar heeft de Commissie-Von der Leyen een indrukwekkende reeks wetgeving voorgesteld: voor de digitale markten, voor de groene transitie, voor de financiële markten. Er kwamen onder meer 14 sanctiepakketten tegen Rusland. En de Europese Unie heeft ook een herstelfonds opgericht en heeft gemeenschappelijke aankopen voor vaccins en gas georganiseerd.

Advertentie

De auteur

Karel Lannoo is CEO van de onafhankelijke Europese denktank CEPS. De kwestie

De Europese Unie is een machtige speler geworden, maar blijft een obscure organisatie. De conclusie

De burgers beter betrekken is een prioriteit. Advertentie

Het is een stevig palmares, maar blijkbaar overtuigt het niet. Eurosceptische en resoluut anti-EU-partijen, de ECR- en ID-fracties in het Europees Parlement, waarvan respectievelijk de N-VA en het Vlaams Belang deel uitmaken, kunnen bij de verkiezingen weleens 25 procent halen, tegenover 17 procent vandaag. Zij staan voor het conservatieve Europa, het Europa van de traditionele waarden, zoals de Italiaanse premier Giorgia Meloni betoogde in Madrid op 19 mei. In feite willen ze een ‘Europe à la carte’, zoals ook blijkt uit de regeringsverklaring in Nederland: een EU waar de lidstaten het laatste woord en een eventueel veto hebben.

Dat staat haaks op wat voormalig Italiaans premier Enrico Letta wil met zijn rapport om de werking van de interne markt en de Europese competitiviteit op te krikken: een echte interne markt. Meer Europa, dus, zonder achterpoortjes voor de lidstaten.

Burgers betrekken

Hoewel de Europese Commissie succesvol meerdere crisissen heeft doorstaan, daalt de steun voor Europa. Met een existentiële Russische dreiging aan de grenzen en andere geopolitieke spanningen is een verenigd Europa nochtans meer dan ooit nodig. Het probleem blijft dat de instelling te ver staat van de burgers, die niet begrijpen wat ze doet en hoe ze functioneert. De burgers beter betrekken is dus een prioriteit. Europa heeft werk voor de boeg om de coulissen van de macht te openen.

Met een existentiële Russische dreiging aan de grenzen en andere geopolitieke spanningen is een verenigd Europa meer dan ooit nodig.

De EU heeft de voorbije jaren, geholpen door technologie, veel geïnvesteerd om het beleidsproces, de rol van de instellingen en de belangrijkste werven beter toe te lichten. Wie dat wil, kan het politieke debat en de standpunten van de verschillende belangengroepen goed volgens.

Burgers hebben ook inspraak in raadplegingen over EU-initiatieven, bij de Europees Parlementsleden en nationale overheden, of gewoon bij de ambtenaren. Die kansen worden te weinig benut, of het belang wordt niet ingezien. Terwijl belangengroepen almaar actiever zijn, getuige het transparantieregister, gaat de betrokkenheid van burgers achteruit.

Het Verdrag van Lissabon voorziet in de mogelijkheid van burgerinitiatieven. Een petitie van minimaal 1 miljoen burgers kan tot een wetgevend initiatief leiden. Dat is tot nu weinig succesvol gebleken. Directe democratie is nog niet ingebakken in de EU en de Commissie geeft er de voorkeur aan naar de technocraten te luisteren, zoals blijkt uit de respons op 15 jaar burgerinitiatieven.

Het rapport-Letta stelt voor burgerpanels op te richten, een beetje naar het voorbeeld van de G1000. Maar er is meer nodig. Het proces van raadpleging over nieuwe wetgeving moet meer worden opengetrokken. Op verschillende niveaus moet meer inspraak en duiding mogelijk zijn. In het besluitvormingsproces in de Europese Raad en het Europees Parlement is meer openheid nodig.