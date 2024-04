Europa onderschat nog altijd de rol van digitalisering...

Europa beseft dat digitalisering cruciaal is voor het concurrentievermogen, maar legt zich voorlopig toe op de regulering van AI. Het roer moet om, schrijft Christian Klein, de CEO van het Duitse softwarebedrijf SAP, zodat Europa een wereldleider in AI kan worden.

Met de verkiezingen voor het Europees Parlement op komst is de toekomst van Europa - eens te meer - onzeker. Terwijl de pacificatie op de proef wordt gesteld, blijft onze economische dynamiek aanzienlijk achter op andere regio's in de wereld. Het ontbreken van een duidelijk groeiperspectief voor de lange termijn - vooral in grote landen als Duitsland - knaagt aan het vermogen van Europa om een stabiele, veilige en duurzame toekomst te verzekeren.

Europa beseft al jaren dat digitalisering cruciaal is voor zijn toekomstige concurrentievermogen. De EU loopt voorop in technologieregulering. De Digital Market Act, de Digital Services Act en de AI Act kunnen wereldwijde referentiepunten worden. Maar Europa is achtergebleven als het gaat over digitalisering en digitale innovatie, beide fundamenteel voor onze economische en politieke toekomst.

Europa moet het roer omgooien. In de eerste plaats moet het zijn ‘digitaliseringshuiswerk’ grondig maken. Alle lidstaten, vooral de grote, moeten vaart zetten achter de doelstellingen van het Digitale Decennium voor 2030 in digitale vaardigheden, infrastructuur en overheidsdiensten. De vooruitgang tussen de lidstaten onderling en van doel tot doel wisselt sterk. Amper 45 procent van de Europese bedrijven maakt bijvoorbeeld gebruik van de cloud, hoewel die voor moderne bedrijven de digitale basis vormt om te groeien, te innoveren en concurrentieel te blijven.

De Europese leiders moeten de digitale interne markt voltooien. Alleen zo kunnen digitale bedrijfsmodellen gedijen en exponentieel groeien. De volgende Commissie garandeert het best een consistente en geharmoniseerde implementatie van de AI Act in alle lidstaten. Die moet ook worden geïntegreerd in bestaande wetgeving zoals GDPR, om onnodige regeldruk door overlappingen en tegenstrijdigheden te vermijden.

Dat alles zal het Europese concurrentievermogen vergroten, en ons helpen een voorsprong te nemen in het tijdperk van digitale innovatie, dat nog maar net is begonnen. Generatieve AI (Gen AI) is de grootste economische kans sinds de uitvinding van het internet. Consumententoepassingen van Amerikaanse bedrijven spreken tot de verbeelding, maar de belangrijkste economische waarde ligt in de toepassing in het bedrijfsleven. Europa, met zijn sterke industriële basis en rijkdom aan bedrijfsgegevens, kan vooroplopen in die Business AI-revolutie.

Zakelijke AI

De nieuwe leiders van de EU kunnen ook de kiem leggen voor een krachtige zakelijke AI ‘made in Europe’. Concreet kan de EU een onderzoeks- en innovatieproject opzetten dat belangrijke Europese technologiebedrijven, toonaangevende industriële spelers en de meest veelbelovende AI-starters samenbrengt.

Door middelen te bundelen en een gezamenlijke visie op AI-ontwikkeling te stimuleren, kunnen we van Europa een wereldleider in AI maken. En de omslag maken van regelgeving naar het bevorderen van innovatie.

Het project kan gebruikmaken van hoogwaardige Europese industriële gegevens en de supercomputer van de EU. De doelstelling is Gen AI-modellen te bouwen die voldoen aan Europese normen en bestaande Gen AI-modellen te verfijnen voor Europese talen, met de nadruk op zaken die belangrijk zijn voor essentiële Europese sectoren zoals de maakindustrie en de publieke sector.

Door middelen te bundelen en een gezamenlijke visie op AI-ontwikkeling te stimuleren, kunnen we van Europa een wereldleider in AI maken, en de omslag maken van regelgeving naar het bevorderen van innovatie. Die strategische investering zal niet alleen economische groei opleveren, maar ook het ethische en verantwoorde gebruik van AI vormgeven.

Geen wondermiddel

Digitalisering is zeker geen wondermiddel, maar Europa onderschat nog altijd de rol ervan als katalysator voor economische en sociale vooruitgang. De situatie doet denken aan de jaren 80, die andere periode waarin Europa een nieuwe economische impuls nodig had. Het antwoord van de EU was toen de Europese interne markt, die het vrije verkeer van goederen, mensen, diensten en kapitaal stimuleerde. Europa miste toen evenwel een andere kans: die om de internetrevolutie te leiden. Die begon bij de European Organization for Nuclear Research (CERN) in Zwitserland.