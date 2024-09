Ex-voorzitter: ‘Belgisch voetbal heeft dringend regulator nodig’...

Paul Van den Bulck, voormalig voorzitter van de voetbalbond, pleit voor meer transparantie en een betere governance in de voetbalwereld.

Tussen 2021 en 2023 was ik onafhankelijk bestuurder en vervolgens voorzitter van de Belgische voetbalbond. Ik arriveerde na de gebeurtenissen die bekend werden als Footbelgate, een gerechtelijke operatie naar fraude, witwassen en wedstrijdvervalsing. De recente commotie rond het vertrek van CEO Piet Vandendriessche heeft de Belgische voetbalbond opnieuw in de schijnwerpers geplaatst.

In de voetbalwereld heerst een sfeer van ons kent ons en omerta. Deze wereld schijnt te denken dat haar niets kan raken en dat ze boven de wet staat.

Paul Van den Bulck is voormalig voorzitter van de Belgische voetbalbond, advocaat, bestuurder en erkend bemiddelaar. Hij schrijft dit opiniestuk in eigen naam. De kwestie

Het Belgisch voetbal is een ons-kent-onswereldje, dat ervan uitgaat dat het boven de wet staat. Dat leidt tot mismanagement en financiële kortzichtigheid. De conclusie

Een regulator zoals in het VK in de steigers staat, kan waken over de financiële gezondheid en de traditionele kenmerken van ons voetbal, dat steeds meer buitenlandse clubeigenaars telt.

De raad van bestuur kan de bond niet beheren door alleen bepaalde specifieke belangen te bevoordelen, ten koste van het algemeen belang. In het voetbal vergeten we dat soms. Kijk bijvoorbeeld naar Standard, dat door buitenlandse eigenaren als speelbal wordt gebruikt en voortdurend in financiële onzekerheid verkeert. Dat is tekenend en toont de kortzichtigheid in de voetbalwereld, waar sommige clubs van seizoen tot seizoen kunnen leven zonder vooruit te kijken.

Onafhankelijk orgaan

In zo'n wereld van ons kent ons, waar wie gecontroleerd wordt en wie controleert te dicht bij elkaar staan, is zelfregulering moeilijk. Duurzaamheid en integriteit zijn hier nodig. In het Verenigd Koninkrijk wordt gesproken over de oprichting van een voetbalregulator, die niet alleen moet toezien op de financiële stabiliteit, maar ook de eigenheid van het Engelse voetbal moet bewaren tegenover buitenlandse eigenaren met andere belangen.

Ook bij ons kunnen we een dergelijke regulator oprichten, als een onafhankelijk publiek orgaan vergelijkbaar met de Kansspelcommissie. Die regulator kan waken over de financiële soliditeit van clubs en kan verstandige financiële beslissingen en een langetermijnvisie bevorderen. Systeemrisico’s beheren en de verdeling van inkomsten over de hele voetbalpiramide verbeteren, versterkt de financiële veerkracht van het voetbal. Daarnaast zou de regulator de legacy en de traditionele kenmerken van ons Europese voetbal beter kunnen beschermen, zowel voor de supporters als voor de lokale community’s van de clubs.

Respecteer de wet

Beter bestuur in de sport kan veel leren van de praktijk in het bedrijfsleven. Te vaak heb ik gehoord: 'In het voetbal doen we dat niet zo.' De voetbalwereld lijkt te denken dat de regels van deugdelijk bestuur en van het straf-, fiscaal en Europees recht niet op haar van toepassing zijn, en is soms verbaasd als dat wel zo blijkt te zijn.

Daarom zeg ik tegen de voetbalwereld: respecteer de wet, uw eigen statuten en interne regels. Bent u een bedrijf? Gedraag u dan als een bedrijf. Bent u een vereniging? Handel dan als een vereniging.

De governance kan op verschillende manieren worden verbeterd, bijvoorbeeld door een raad van bestuur samen te stellen die voor 50 procent uit onafhankelijke bestuurders bestaat en door het instellen van een remuneratie- en een auditcommissie. Het naleven van de basisregels sluit niet uit dat rekening wordt gehouden met de specifieke kenmerken van de sector. Dat is ook wat andere bedrijven en verenigingen doen, die niet denken dat ze buiten de echte wereld staan.

