Flo Health, het bedrijf achter een app voor vrouwen die hun hormonale cycli trackt, haalde onlangs 200 miljoen dollar op. Dat katapulteert de start-up naar status van unicorn, een bedrijf dat meer dan 1 miljard dollar waard is. De app is, volgens Flo Health, met meer dan 380 miljoen gebruikers razend populair. De oprichters noemden de kapitaalronde 'een positief signaal voor de toekomst van femtech', technologische oplossingen voor de gezondheid van vrouwen.

Flo Health Inc. werd opgericht door mannen. Een vrouwelijke founder kwam er niet bij te pas. Ondertussen blijven soortgelijke apps - en er zijn er wel wat - opgezet door vrouwen verstoken van kapitaal. Al jaren halen door mannen opgestarte femtechbedrijven meer geld op dan die door vrouwen. Vrouwelijke founders halen amper 2 procent van alle risicokapitaal binnen.

Er is geen fatsoenlijke reden te bedenken waarom vrouwelijke ondernemers er niet in zouden slagen op eigen terrein middelen op te halen.

Nochtans is 70 procent van femtech vrouwenwerk, blijkt uit een onderzoek van McKinsey uit 2022. Dat wijst ook op een significante stijging van het kapitaal dat naar femtech gaat. Femtech is een vrouwenzaak. Tot het over groeigeld gaat, zo blijkt.

‘Vrouwen worden bij elke stap in het proces gediscrimineerd. Dat is geen mening, het is een feit. Een overweldigende hoeveelheid onderzoek laat telkens dezelfde trend zien’, schreef Anna-Sophie Hartvigsen, de oprichter van de beleggingsapp Female Invest en auteur van ‘Girls Just Want to Have Funds’, op LinkedIn.

Er is geen fatsoenlijke reden te bedenken waarom vrouwelijke ondernemers er niet in zouden slagen op eigen terrein middelen op te halen. We kunnen alleen maar wijzen op een oud zeer in het investeerdersecosysteem: mannelijke investeerders kiezen nog te vaak voor wie ze kennen. Het is dus maar de vraag of we moeten juichen dat investeerders eindelijk brood zien in de femtechsector.