Frankrijk plaatst nieuwe Europese begrotingsregels al meteen voor grote test

De nieuwe Europese begrotingsregels, waarmee de Europese Commissie de begrotingen van de lidstaten op elkaar probeert af te stemmen, worden in september voor het eerst opnieuw ingevoerd sinds ze bij de aanvang van de pandemie werden opgeschort. De onzekerheid door de verkiezingen en de begrotingssituatie in Frankrijk dreigt de geloofwaardigheid van die regels al aan te tasten nog voor ze opnieuw van kracht zijn.

Maria Demertzis is senior fellow bij de Europese denktank Bruegel, die zich toelegt op het economisch beleid.

Door de opschorting konden de lidstaten de begrotingsregels die ze verouderd vonden herzien. De discussies daarover verliepen niet gemakkelijk. Pas na zware onderhandelingen tussen de lidstaten zag een nieuwe set regels het levenslicht. Die is verre van perfect, maar wel beter dan de vorige. Alle lidstaten zien de noodzaak in van enige begrotingscoördinatie, zij het minimaal, om te voorkomen dat buitensporige schulden de monetaire unie in gevaar brengen. Enkele regels was daarom te verkiezen boven geen regels, en elke verbetering was welkom.

In afwachting van dat kader heeft de Europese Commissie op 19 juni een buitensporigtekortprocedure geopend tegen zeven landen wegens de slechte toestand van de overheidsfinanciën. Dat verplicht die landen hun begrotingstekort terug te brengen tot minder dan 3 procent van het bruto binnenlands product (bbp) en hun schulden te verlagen. In de praktijk moeten ze aantonen hoe ze aan die verplichting zullen voldoen als ze hun meerjarige uitgavenplannen in de herfst ter beoordeling aan de Commissie voorleggen.

Franse overheidsschuld

Bij de landen op het strafbankje is Frankrijk. Het land staat voor de opdracht zijn schuld van meer dan 110 procent van het bbp te consolideren en te verminderen. Mijn collega's bij Bruegel schatten dat Frankrijk de komende vier jaar minstens tussen 0,5 en 0,8 procent moet snoeien, afhankelijk van hoe snel het dat doet.

In de Franse verkiezingscampagne belooft evenwel geen enkele partij de uitgaven te verminderen, integendeel zelfs. Het Rassemblement National, dat lijkt te gaan winnen, belooft flink meer te uit te geven en zelfs de pijnlijke pensioenhervorming van president Emmanuel Macron terug te draaien. Dat de nieuwe bewindvoerders tegen september een begroting voorleggen die aan de nieuwe Europese regels voldoet, is hoogst onwaarschijnlijk.

En daar beginnen de problemen. De Europese Commissie moet in dat geval in principe de procedures opschroeven, maar hoever kan ze gaan? De strafbankprocedure voorziet in boetes voor EU-landen die zich niet aan de regels houden, maar die zijn nog nooit uitgedeeld. Het beboeten van een land dat te veel uitgeeft, is nu eenmaal contraproductief. Bovendien zien de ministers van Financiën er tegenop hun collega’s met boetes te bedenken.

Dubbele standaarden

De Europese Commissie moet rekening houden met veel factoren. Een eventuele extreemrechtse regering in Frankrijk op de vingers tikken en beboeten dreigt de kloof tussen de bevolking, die almaar meer anti-Europees wordt, en het establishment in Brussel alleen maar te vergroten. Is dat het risico wel waard?

Kleine landen zullen nauwlettend in de gaten houden of een groot land dat zich niet aan de Europese regels houdt daar weer mee wegkomt.

Er staat veel op het spel. Het Franse exceptionalisme en de dubbele standaarden die de Europese Commissie tegenover de grote landen hanteert, hebben de geloofwaardigheid al ondermijnd. Vooral als extreemrechts in Frankrijk aan de macht komt, zal het onvermogen om EU-regels af te dwingen worden beschouwd als een aanvaarding van risicovol beleid. Niet alleen risicovol voor de euro, maar ook bijvoorbeeld voor de democratie.

Na de financiële crisis en het ingrijpende beleid dat de Europese Commissie toen in enkele landen heeft doorgevoerd, is een hands-offbenadering van de Europese regels geen optie meer. Bovendien zullen kleine landen nauwlettend in de gaten houden of een groot land dat zich niet aan de regels houdt daar weer mee wegkomt.